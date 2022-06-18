Антон Алиханов - о запрете Литвы на транзит грузов в Калининградскую область: Катастрофы нет. А Литву ждут ответные меры

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Литва с субботы частично запрещает железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 00 часов 18 июня прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции. Якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которого транзит осуществлялся ранее», - говорится в видеообращении Алиханова. Речь идет о транзите товаров, которые подпадают под европейские санкции, - это до 50% от всего объема перевозимых грузов, в том числе стройматериалы и цемент, - сообщил губернатор.

Официальных комментариев властей Литвы пока нет.

С утра в субботу я связался с Алихановым по телефону

- …Антон Андреевич, скажите, Литва сдержала свое обещание…

- Ну, никакого обещания они вроде не давали…

- И с ноля часов 18-го часть транзита застопорилась?

- Да, вчера поступила информация от них, и в этом смысле – да, обещание сдержали.

- Вы, в принципе, готовы к такому повороту событий?

- Нас, конечно, немножко смутило, что они сделали это, фактически, за сутки и даже меньше…

Катастрофы в этом нет, будут сейчас определенные затруднения. Но у нас на Балтике есть суда, которые могут обслужить этот товаропоток.

Другой вопрос, что мы будем направлять их по всем портовым мощностям нашего региона, чтобы не создавать там никаких очередей, чтобы все равномерно распределялось по портовому комплексу.

Есть у нас где обслужить эти корабли. Сейчас, как раз через полчаса, с коллегами уже будем детали обсуждать - и из регионального правительства, с некоторыми федеральными коллегами.

Так что, сегодня серию совещаний проведем, если будут какие-то новости, подробности, я вас проинформирую.

- Я думаю, что новости - только оптимистичные, потому что федеральный центр вас не оставит…

- Ну, мы рассчитываем сейчас на то, что нас в этой ситуации поддержат.

Ни о чем конкретно говорить я пока не буду, но будем смотреть, будем считать. Потому что, конечно, логистику и так в последнее время европейцы своими санкциями в целом мире поломали, а для нас сделали вот еще такую гадость.

Хотя, с точки зрения их обязательств, они в свое время при вступлении прибалтийских государств в ЕС, собственно, брали на себя взаимные обязательства, - как Прибалтика, так и ЕС, - о том, что будут обеспечивать свободу транзита, грузов и людей в регион.

Поэтому, на наш взгляд, это такое грубое нарушение и, в том числе, помимо каких-то политических обязательств, а еще - и гуманитарного права. Потому что это касается широкой номенклатуры грузов и, на наш взгляд, это очень такой серьезный недружественный шаг с их стороны.

Если они не отменят это решение, то мы в регионе уже поведем работу над тем, чтобы предложить ответные меры достаточно серьезные. Чтобы в случае, если они не пересмотрят это решение, и их портовый комплекс умножить на ноль.

- Ясно. Там же речь идет не только о цементе, о стройматериалах, да?

- Там широкая номенклатура - металлы, цемент, большое количество стройматериалов.

Это не касается продуктов питания, фармацевтики, еще каких-то вещей.

Мы сейчас подробное разъяснение на этот счет, думаю, опубликуем.

Там достаточно многоуровневые такие документы – несколько десятков страниц с перечислением этих кодов товарной номенклатуры. Сделаем сейчас отдельные разъяснения, чтобы было все четко и понятно.

- Держитесь. Мы с вами. Обнимаю.

- Пока.