В Германии судят женщину за плакат с добрыми словами о Путине

B шесть утра — когда «клиент» точно будет дома — в жилище госпожи Шумахер вломились бойцы спецслужб и устроили обыск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Спасибо Путину! Ты удалил закабаленное нацистское правительство из Киева и сделал Украину снова свободной». Вторая часть этого короткого текста несколько опережает события, но первая точно выражает чувства жителей Германии. Далеко не всех, конечно, — ведь антироссийская кампания в западных СМИ продолжается уже много лет. Но многие, как немка Хайдемария Клара Шумахер, имеют и альтернативную точку зрения на Украинский кризис.

Поэтому женщина вывесила рукописный «плакат в поддержку России» за окном собственного дома. В остальном госпожа Шумахер — обычная аполитичная обывательница. Просто здесь, что называется, наболело. Однако соседи по городку Квиршид (Саар, Западная Германия) не оценили её порыва и проинформировали полицию. С их точки зрения, это не донос, а борьба с экстремизмом.

Определение суда по делу Клары Шумахер. Фото предоставлены правозащитником Гарри Муреем

После чего в шесть утра — когда «клиент» точно будет дома — в жилище госпожи Шумахер вломились бойцы спецслужб и устроили обыск. Она, естественно, перепугалась, думала, случилось стихийное бедствие (год назад, в июле 2021-го, по Западной Германии прокатилось сильнейшее наводнение с многочисленными разрушениями и жертвами).

Оказалось, 64-летнюю женщину обвиняют в нарушении статьи 140 УК ФРГ — «поощрение и одобрение преступных действий». Таковыми немецкие власти считают борьбу с неонацизмом на Украине (хотя ранее о многочисленных фанатах Гитлера в рядах украинского батальона «Азов» иногда писали даже западные СМИ).

Суд по делу Клары Шумахер продолжается, за пророссийский плакат ей грозит до трёх лет тюрьмы или денежный штраф.

— Ситуация с правами человека в ФРГ далека от идеала, — говорит в беседе с kp.ru международный правозащитник Гарри Мурей. — Кларе Шумахер ещё повезло. Обычно у «инакомыслящих» просто отбирают детей. Самый громкий случай — дело русской немки Юлии Зайберт, у которой берлинские чиновники из-за её пророссийских взглядов изъяли двух малолетних дочерей и сына по сфабрикованному делу. Выиграть в подобных разбирательствах нереально, «демократические механизмы» в таких случаях не работает.

— К сожалению, Германия никогда не была страной с высоким уровнем правовой культуры, — продолжает Гарри Мурей. — Например, за 70 лет с момента возникновения послевоенной ФРГ здесь так и не принят документ, который можно было бы с полным правом назвать федеральной Конституцией. Зато идеи федеральных референдумов или создания института омбудсменов (государственных правозащитников) отвергаются.

Женщина вывесила рукописный «плакат в поддержку России» за окном собственного дома

Сам факт того, что немецкие юристы и правозащитники, подобно мне, вынуждены выступать в зарубежной прессе, чтобы призвать немецкие власти соблюдать элементарные права человека, говорит о многом. Мы завидуем россиянам, поскольку они смогли смогли сохранить одно из самых главных завоеваний демократии — право на свою точку зрения.

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