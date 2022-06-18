На ПМЭФ-2022 подписаны соглашения на 5,6 трлн рублей

Общее число участников форума составило 14 тысяч человек из 150 стран мира Фото: Артем КИЛЬКИН

В последний день Петербургского международного экономического форума его предварительные итоги подвел советник президента России Антон Кобяков. Он сообщил журналистам, что в рамках ПМЭФ в этом году было подписано 691 соглашение на общую сумму более 5,6 трлн рублей.

- Это не считая тех соглашений, содержание которых составляет коммерческую тайну, - уточнил Антон Кобяков.

Общее число участников форума составило 14 тысяч человек из 150 стран мира, включая все так называемые «недружественные страны». В частности, 79 государств мира направили свои официальные делегации.

Антон Кобяков отметил, что за 25 лет существования Петербургский международный экономический форум приобрел такой масштаб, что его естественным ограничителем стали площади «Экспо-центра» в Санкт-Петербурге. Советник президента призвал власти города поддержать инициативу о строительстве второй очереди выставочного центра.

- Считаю, что площади надо увеличить в два раза, - отметил Антон Кобяков.

Советник президента начал свое выступление с тезиса о том, что невыполнение западными странами своих обязательств приводит к настороженности всего мира. Кобяков также привел следующие цифры: со времен Великой Отечественной войны США приняли участие в 215 вооруженных конфликтах в 150 странах мира.

- Доллар без войн не может существовать, - заключил Кобяков.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Петербургском форуме обсудили, как лечить нашу экономику: «Тысячу лет Россия справлялась, справимся и в этот раз!»

Времена меняются, а дискуссии на форуме – нет (подробности)

Заметки с ПМЭФ-2022: Как глава Минфина предложил пересадить чиновников на «Лады» и что из этого вышло

На Петербургском экономическом форуме обсудили, как можно помочь бизнесу (подробности)

Запретят ли в России доллар и евро: отвечает глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Главная тема Петербургского форума - настоящее и будущее российской экономики (подробности)