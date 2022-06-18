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Экономика18 июня 2022 10:45

На ПМЭФ-2022 подписаны соглашения на 5,6 трлн рублей

В мероприятиях форума приняли участие представители 130 стран мира
Виктор МАТРОСОВ
Виктор МАТРОСОВ
Общее число участников форума составило 14 тысяч человек из 150 стран мира

Общее число участников форума составило 14 тысяч человек из 150 стран мира

Фото: Артем КИЛЬКИН

В последний день Петербургского международного экономического форума его предварительные итоги подвел советник президента России Антон Кобяков. Он сообщил журналистам, что в рамках ПМЭФ в этом году было подписано 691 соглашение на общую сумму более 5,6 трлн рублей.

- Это не считая тех соглашений, содержание которых составляет коммерческую тайну, - уточнил Антон Кобяков.

Общее число участников форума составило 14 тысяч человек из 150 стран мира, включая все так называемые «недружественные страны». В частности, 79 государств мира направили свои официальные делегации.

Антон Кобяков отметил, что за 25 лет существования Петербургский международный экономический форум приобрел такой масштаб, что его естественным ограничителем стали площади «Экспо-центра» в Санкт-Петербурге. Советник президента призвал власти города поддержать инициативу о строительстве второй очереди выставочного центра.

- Считаю, что площади надо увеличить в два раза, - отметил Антон Кобяков.

Советник президента начал свое выступление с тезиса о том, что невыполнение западными странами своих обязательств приводит к настороженности всего мира. Кобяков также привел следующие цифры: со времен Великой Отечественной войны США приняли участие в 215 вооруженных конфликтах в 150 странах мира.

- Доллар без войн не может существовать, - заключил Кобяков.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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