Анатолий Цой на специальной сессии «ПМЭФ.Юниор» рассказал, почему сохраняется тренд на короткие ролики

Анатолий Цой — певец и музыкант, амбассадор социальной сети Yappy. Фото: Кирилл @frozenbite

Анатолий Цой – амбассадор российской соцсети YAPPY (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») принял участие в специальной юношеской секции Петербургского международного экономического форума. Инфлюенсер в формате public-talk рассказал о современных требованиях авторов и бизнеса к контенту и его продвижению в медиа.

Главным фокусом во время дискуссии с инфлюенсером стал тренд на создание коротких коротких видео, благодаря которому на российском рынке появились новые платформы. Одна из них Yappy – соцсеть для просмотра и создания коротких роликов (коллабов) вместе с другими пользователями, включая звезд и лидеров мнений.

«Для большинства молодых людей контент – не только способ самовыражения, но и инструмент, который помогает изменять мир. Поэтому каждый креатор выбирает тот формат, который не только быстрее и проще создается, но и помогает донести больше информации за меньшее время. Сегодня это – 15-секундные видеоролики. Они набирают миллионы просмотров и лайков и очень востребованы в бизнесе и рекламе», – отметил Анатолий Цой, амбассадор YAPPY.

В рамках выступления Анатолий Цой поделился с юными талантами лайфхаками, которые помогут блогерам создавать цепляющий контент, позволят приумножить свою аудиторию и привлечь внимание брендов. Так, в Yappy при создании совместных коротких роликов, авторы получают не только уникальный контент, но и в 2 раза больше охватов.

«Мне очень нравится «продуманность» Yappy. Здесь буквально всё сделано для блогеров: инструменты для быстрого и качественного создания видеороликов, лояльная аудитория и множество инфлюенсеров. А еще мне нравятся алгоритмы приложения, которые работают на повышение вовлечённости и охватов и позволяют быстро раскрутиться любому», – отметил Анатолий Цой.

Напомним, на протяжении форума работал специальный стенд YAPPY, где ежедневно проходили дискуссии с Анатолием Цоем, Анной Хилькевич и Александром Зарубиным (Саша Стоун). Каждый желающий также мог задать амбассадорам бренда вопросы и записать уникальный контент с участием инфлюенсеров.

Анатолий Цой — певец и музыкант, амбассадор социальной сети Yappy. На платформе он публикует бэкстейджи со съемок, отрывки новых композиций и лайфстайл-контент. Инфлюенсер принимает активное участие в социальных и образовательных мероприятиях, посвященным развитию блогосферы в России.

YAPPY – российский цифровой продукт с поддержкой современных технологий для просмотра, создания и продвижения контента в формате коротких вертикальных видеороликов.

Приложение было запущено 29 ноября 2021 года и сегодня доступно для скачивания в Google Play, AppGallery от Huawei и в российском AppStore. Ранее в течение 7 месяцев более 1500 блогеров участвовали в бета-тестировании и запуске YAPPY. Среди них Анна Хилькевич, Александр Зарубин, Гусейн Гасанов, Анатолий Цой и другие звезды.