Казахстан расширяет сотрудничество с Россией и укрепляет ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряжённости, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми её достоинствами и врождёнными недостатками. Ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется, к сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону», – так считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступивший на очередном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По мнению казахстанского лидера, в этих условиях возрастает роль региональных блоков, таких, как Евразийский экономический союз, в который входят Казахстан и Россия, которая, как подчеркнул Токаев, является ключевым стратегическим партнёром его страны, а отношения между двумя странами динамично развиваются.

В ответной реплике Владимир Путин назвал отношения России и Казахстана «союзническими, можно сказать, братскими».

«Основное – это, конечно, экономика»

Эти заявления прозвучали на площадке продолжавшегося несколько часов пленарного заседания ПМЭФ, на котором совместно выступили и ответили на вопросы президенты России и Казахстана. Они обстоятельно обсудили проблемы глобального и регионального характера, включая вызовы искусственного интеллекта, вероятность голода в отдельных регионах мира, украинский кризис и, конечно, текущее состояние и перспективы российско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, сегодняшнее состояние этого сотрудничества не даёт оснований для обеспокоенности – «всё идет нормально».

«Конкретно работаем над проектами в области промышленности, сельского хозяйства. Инвестиционное сотрудничество развивается поступательно. Нынешний год особый – у нас 30-летие установления дипломатических отношений, то есть все основания констатировать наличие очень больших успехов в развитии двустороннего сотрудничества. Думаю, оно будет продолжать развиваться именно в поступательном направлении и темпе», – считает президент Казахстана.

Президент России тоже отметил поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества наших стран. «Для нас это важно – подчеркнуть наши особые отношения и, конечно, иметь возможность с вами лично сверить часы по основным направлениям, а основное – это, конечно, экономика», – сказал президент России, обращаясь к казахстанскому коллеге.

Владимир Путин отметил, что между Россией и Казахстаном растёт товарооборот: «25 млрд долларов за прошлый год, а сейчас 12 с лишним за первые три месяца. Так что если таким темпом будет всё развиваться – у нас будет рекордный показатель».

Касым-Жомарт Токаев отметил положительные перспективы вывода промышленной кооперации Казахстана и России на новый уровень. Он заявил о готовности предоставить российским инвесторам промышленные площадки с необходимой инфраструктурой и создать благоприятные условия, что, в принципе, уже происходит.

По мнению Токаева, России и Казахстану необходимо совместно работать над обеспечением продовольственной безопасности, поскольку в нынешних условиях реализация сельскохозяйственного потенциала стран-соседей особенно актуальна. Президент Казахстана сослался на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в которых отмечается, что по обеспеченности сельскохозяйственными землями Россия и Казахстан занимают лидирующие позиции в мире.

«Данный факт приобретает особую актуальность в свете ухудшения глобальной продовольственной безопасности. Снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания остаётся первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности. Для создания надёжной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учётом потребностей и интересов всех государств-участников. Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере. Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – эта наша общая задача», – подчеркнул президент Казахстана.

Не менее важна совместная работа в области экологии. «В прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьёзно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайық). Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща. …Мы работаем над уменьшением энергоёмкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли. Схожесть экономик, промышленные и инфраструктурные связи двух стран, да и сама география диктуют необходимость совместных усилий и в этой стратегически важной сфере», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Большое евразийское партнёрство

Ещё одной приоритетной задачей лидер Казахстана считает расширение торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. «Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями. На полях Петербургского форума заинтересованно обсуждается тема формирования Большого евразийского партнёрства. Предполагается, что данная концепция будет сориентирована в том числе на создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций. Поэтому Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства», – заявил Токаев.

В нынешнем году Казахстан председательствует в СНГ. По мнению президента республики, успешный опыт многолетнего функционирования СНГ в сложных геополитических условиях доказал свою эффективность. Токаев полагает, что СНГ может быть эффективной базой для реализации регионального мегапроекта, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью Большого евразийского пространства.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепления прямых связей бизнес-структур стран региона.

«Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счёте, формированию новых возможностей для роста глобальной экономики», – отметил президент.

По его мнению, в условиях новой реальности важно учитывать стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену устойчивых векторов взаимодействия по линии «Восток-Запад», «Север-Юг».

«Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках евразийского экономического пространства. Актуальная задача – сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией «Один пояс, один путь», – считает Касым-Жомарт Токаев. – Наши усилия ориентированы на то, чтобы рост экономики пропорционально влиял на повышение благосостояния граждан. Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических связей, открытие новых производств, создание условий для роста человеческого капитала и внедрения инноваций».

Как считает Касым-Жомарт Токаев, для устойчивого развития стран региона необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать точки роста экономик. Он добавил, что следует помнить о важнейшей задаче – обеспечении международной и региональной безопасности. Исходя из этого, лидер Казахстана считает актуальным укрепление потенциала ЕАЭС: «Совокупный объём экономик всех государств союза составляет сейчас более 2 трлн долларов. Это огромный рынок со свободным движением товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Несмотря на пандемию и геополитические потрясения, сотрудничество в рамках союза продолжает последовательно укрепляться. Объём взаимной торговли в прошлом году достиг максимума за весь период функционирования союза и составил порядка 73 млрд долларов, что на треть больше показателя предыдущего года».

В минувшем году товарооборот Казахстана и России вырос почти на треть и достиг рекордной отметки более 24 млрд долларов. «На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учётом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока. Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка». В целом, конечный успех евразийской интеграции во многом зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он убеждён, что построение мирной, стабильной и экономически сильной Евразии станет мощным фактором устойчивого развития и роста в глобальном масштабе.

«Нужно оставаться оптимистами»

Резюмируя совместное с Владимиром Путиным выступление, президент Казахстана заявил: «В нашей части мира, я полагаю, сохраняются большие возможности. Я сегодня говорил достаточно «комплиментарно» о российской экономике, это не из-за того, что я нахожусь в гостях и должен говорить приятные вещи хозяевам, а на самом деле так оно и есть. Поэтому я являюсь убеждённым сторонником интеграционных процессов, регионального сотрудничества, и, конечно же, ни в коем случае нам не следует уходить в самоизоляцию, уходить в «оборону», а следует выходить на рынки – сегодня президент Российской Федерации очень убедительно говорил на этот счёт. В конце концов, в современном мире так много хороших, перспективных партнёров, просто надо с ними работать и надо их находить, и отрадно, что сейчас целый ряд стран проявляет практический интерес к тому, чтобы в том или ином качестве подключиться к деятельности Евразийского экономического союза. То есть, в целом нужно оставаться оптимистами».

Несмотря на то, что совместное выступление президентов России и Казахстана завершилось вечером в канун выходных, заявления, сделанные Касым-Жомартом Токаевым, вызвали резонанс в российских политических и экспертных кругах. Можно считать символическим пост в телеграм-канале, который оставил бывший депутат Государственной Думы и член Парламентской ассамблеи Совета Европы, кандидат политических наук Сергей Марков:

«Президент Казахстана Токаев проявил настоящее мужество. Выступил сразу после Путина. Лично приехал в Питер. Сидел с Путиным вдвоём на сцене. Этой выдающейся смелости США, ЕС и Британия могут ему не простить и запустить механизмы попытки его свержения. А Токаев не испугался. Отважный человек!»