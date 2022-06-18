Великобритания пытается отговорить Зеленского от переговоров с Россией

Воевать до последнего украинца – известное кредо Джонсона Фото: REUTERS

В Мариинском дворце Киева еще не растаял дым от раскуренной Макроном, Шольцем, Драги и Зеленским "трубки мира", как срочным экстренным курьерским в Киев прискакал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Без всяких анонсов, объявлений и "предварительных ласк" он возник в Киеве, как чертик из ниоткуда, и сразу уединился с Зеленским.

О чем он говорил с пока еще президентом пока еще Украины, доподлинно неизвестно. На совместной пресс-конференции после переговоров Джонсон и Зеленский отделывались общими словами про взаимодействие, сотрудничество и помощь, но одна очень неслучайна оговорка позволяет предположить, что было истинной целью срочного визита Джонсона.

- Переговоры о будущем Украины могут начаться только после того, как на ее территории не будет российских войск, - заявил на пресс-конференции, что характерно, не президент Украины, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. - Только когда на Украине не будет российских войск, западные страны смогут предоставить ей гарантии ее безопасности.

Нет, про гарантии безопасности, это, конечно, в его компетенции, никто не спорит, но вот насчет переговоров Украины – это все же перебор лохматого Бориса. Или он это сказал не как Джонсон, а уже как щирый казак Борис Чупрун?

Очень похоже, что, несмотря на все дымовые завесы солидарности, трио из Шольца, Макрона и Драги все же пытались донести до Зеленского мысль о необходимости перехода к переговорам Киева с Москвой. Благо, что из Вашингтона стали на удивление синхронно поступать сигналы, даже не зашифрованные морзянкой, что Украине самой решать, на какие территориальные уступки она может пойти ради достижения мира. Но не таков премьер-казак Джонсонюк, чтобы выпустить вожжи управления Украиной из своих натруженных ладоней. И никакие Марио и Эммануэли ему тут не указ.

Воевать до последнего украинца – известное кредо Джонсона по этому вопросу. И Зеленский, судя по его поведению, в том числе, и на этой пресс-конференции, ничего против этого не имеет.

Британский премьер даже предложил ввести для украинцев специальный курс обучения украинских военных. Джонсон пообещал, что Великобритания готова обучать и тренировать партии украинских солдат партиями по 10 тысяч человек по специальной программе, рассчитанной на 120 дней, "с использованием проверенного в боях опыта британской армии".

Вот только Джонсона, наверное, забыли научить москальской науке арифметике. Если взять за основу цифры лидера фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии, когда он оценил потери убитыми ВСУ в количество от 200 до 500 человек ежесуточно, а общие потери до тысячи каждый день, то такая партия обученных британцами солдат выйдет из строя примерно в срок от 10 дней до одного месяца. А что украинцам делать тогда еще три месяца, пока не прибудет новая партия обученных "военному делу настоящим образом"?

Но это все мелочи, которые Джонсон отметает на счет раз-два. Самое главное для него сейчас – не выпустить из рук Украину. И он доходит даже до того, что предлагает Великобритании не забирать у Украины проведение финала конкурса "Евровидение".

- Украинцы победили на "Евровидении". Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы финал прошел в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его, - заявил он уже после возвращения из Киева домой. - Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения.

Потому что всем следует знать, что Украина для Бориса понад усе.

Надеюсь, в Киеве оценили. А Борису лишний раз языком поработать невелик труд.

Только вот получается, что француз, немец, итальянец и примкнувший к ним румын совершенно зря проездили. Борис все их усилия нивелировал одним взмахом руки.

Остается констатировать, что Европа едина, как никогда.