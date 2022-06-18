Чулпан Хаматова проводит «сеансы экзорцизма», чтобы заработать

Чулпан Хаматова присоединилась к труппе Нового Рижского театра в апреле Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Это моноспектакль, в котором все роли играет актриса Чулпан Хаматова. Спектакль поставил художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис. Инсценировка к «Post Scriptum» сделана на основе публикаций журналистки Анны Политковской, убитой в 2006-м году, и глав романа Достоевского "Бесы". «Но история, которую мы создали, о другом – о российском (и не только) сознании, совести и подсознании в контексте последних событий», - говорится в анонсе к спектаклю.

Премьера прошла 15 июня. В латвийской прессе «Post Scriptum» уже объявили «сеансом экзорцизма над Путиным», что бы это ни значило.

«Чулпан Хаматова одна на сцене в течение 1,5 часов. Связав воедино „Бесов“ Достоевского, расследование Анны Политковской о трагедии Норд-Оста и сегодняшнюю Бучу с Мариуполем... Получилось мощно и страшно», — написала рижская журналистка Татьяна Фаст. Спектакль идет на русском языке в латышскими субтитрами.

Билеты на спектакль с Чулпан Хаматовой в Риге - в десять раз дешевле, чем в Москве Фото: другой источник.

Действие происходит в 2010 году, через 8 лет после теракта на Дубровке. Героиня Хаматовой - школьная учительница литературы Надежда. Она живет в типичной «совковой» квартире с немодными обоями и ковром на стене, бабушкиным диваном и стареньким ламповым телевизором, над которым на полочке стоят образа. Ее муж и сын оказались в числе заложников мюзикла "Норд-Ост" и погибли. Надежда осталась одна, но она не одинока: ее окружают литературные герои. Она и сама ими становится. Хаматова играет пять ролей, женских и мужских. Спектакль идет на русском языке с латышскими субтитрами.

После спектакля Чулпан Хаматова попросила зрителей не аплодировать ей. Они встали со своих кресел и молча вышли из зала.

Понятно, что ажиотаж в прессе, поднявшийся после бегства актрисы в Латвию, стал прекрасной рекламой для спектакля. Все билеты на «Post Scriptum» проданы до сентября.

Цены по московским меркам более чем лояльные: от 15 до 30 евро. В сентябре их поднимут на 5 евро. Но все равно это в десять раз дешевле, чем стоили билеты на спектакли с Чулпан Хаматовой в Театре Наций в Москве. Например, на «Горбачева», который после отъезда актрисы сняли с репертуара, билеты продавались по 10-15 тысяч рублей. По нынешнему курсу это 170 – 250 евро.

Как пишут СМИ, в «Post Scriptum» Хаматова играет за небольшой гонорар (800 евро за спектакль). По сравнению с её гонорарами, которые она получала в Москве (по слухам, 200 тысяч рублей за спектакль в Театре Наций, по нынешнему курсу - около 3,5 тысячи евро) - это очень скромные заработки.

Напомним, Чулпан Хаматова присоединилась к труппе Нового Рижского театра в апреле. С Алвисом Херманисом она знакома по крайней мере с 2008 года, когда он поставил в Театре Наций «Рассказы Шукшина». Два года назад вышел его спектакль «Горбачева». В обоих постановках занята Хаматова. Актриса уехала из России после начала спецоперации на Украине. Она уволилась из театра «Современник», в котором служила много лет.

Прежде чем устроиться на работу в Латвии, Хаматовой дала интервью латвийскому ТВ, выступила на «антивоенном» митинге в Риге. Многие расценили ее публичные высказывание как способ получить право на работу в Евросоюзе.