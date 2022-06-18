Отношения России с Китаем – дружба на века: губернатор Амурской области Василий Орлов, - о развитии отношений с восточным соседом

Губернатор Амурской области Василий Орлов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда», которая работает на площадке Петербургского международного экономического форума, губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о развитии региона и экономических отношений нашей страны с Китаем.

ВЗАИМНЫЙ ДИАЛОГ И ДОВЕРИЕ

- Коллективный запад развязал санкционную войну с Россией. Нынешнее противостояние – кризис отношений. А любой кризис – время новых возможностей. Василий Александрович, какие возможности открываются у России в отношениях с соседом-Китаем?

- Согласен, что любой кризис – время новых возможностей. При этом хотел бы отметить, что переориентация стратегии внешней экономики нашей страны на Восток началась не сегодня. Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития.

Что касается Китая, то курс на развитие стратегического партнерства с этим государством вот уже на протяжении почти трех десятилетий является константой внешней политики России. Двустороннее сотрудничество базируется на совпадении коренных интересов двух стран и глубоком взаимном доверии, а, следовательно, не подвержено влиянию конъюнктурных внешних изменений.

Видим, что в новых условиях полноформатный политический диалог России с Китаем не только сохраняется, но и наполняется новым содержанием. Это в полной мере относится и к межрегиональному сотрудничеству. Так, Амурская область продолжает активные контакты с нашим ближайшим китайским соседом – провинцией Хэйлунцзян. Несмотря на приостановку пассажирского сообщения с Китаем мы активно работаем в сфере грузовых перевозок, реализации масштабных совместных проектов в энергетике и логистике и развития гуманитарных контактов.

В прошлом году объем двусторонней торговли нашего региона с Китаем вырос на 10%. Запущен новый автомобильный мост через реку Амур, который в перспективе нескольких лет сможет обслужить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров. Введен в эксплуатацию первый этап таможенно-логистического терминала. Строится первая в мире трансграничная канатная дорога через реку Амур.

Более того, мы не только формируем новый международный транспортный коридор между Россией и Китаем, но и работаем над его инновационной составляющей – внедряем электронную очередь для перевозчиков, обсуждаем возможность организации беспилотных грузовых перевозок и многое другое. Также видим большой интерес наших партнеров из республики Саха (Якутия), других российских регионов в вопросах задействования транзитного потенциала региона с точки зрения расширения сотрудничества с Китаем.

Добавлю, что с 2020 года развитие получил новый трехсторонний формат сотрудничества между Амурской областью и китайскими провинциями – приграничной Хэйлунцзян и южной Гуандун. Активно работают города Благовещенск – Хэйхэ – Шэньчжэнь. В целом, роль Амурской области, ее транзитный, инвестиционный и туристический потенциал в вопросах взаимодействия с Китаем будут очевидно возрастать.

- Чтобы перенаправить логистические потоки из Европы в Азию требуются дороги – и железные дороги, и автомобильные. В ноябре 2019 было объявлено о завершении строительства автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ, но пандемия не позволила открыть движение по нему. 10 июня мост был запущен. Какие планы по его эксплуатации?

- Полноценный запуск моста - поэтапный процесс. До конца 2023 года начнем грузовое сообщение по временной схеме, так как постоянный автомобильный грузопассажирский пункт пропуска на территории РФ в стадии создания (проект реализуется Минтрансом России).

Но условия для грузовых перевозок на первом этапе созданы. Работает диспетчерская служба. Мы стараемся все эти моменты заранее проговаривать с бизнесом, оказывать участникам ВЭД и перевозчикам всю необходимую информационную и консультационную помощь. Такую работу начали несколько лет назад, понимая опыт других переходов. С 2024 года рассчитываем постепенно выйти на проектную мощность – обеспечить перевозку до 4-х миллионов тонн грузов и 2-х миллионов пассажиров.

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ

- Есть ли еще возможности для расширения логистических коридоров с Китаем?

- Конечно. У двух мощных держав – России и Китая есть все предпосылки и соответствующие возможности для развития логистических коридоров. Но транспортная инфраструктура – это всегда инструмент, связь между центрами экономики разных территорий. Именно экономика определяет возможность реализации проектов в логистике.

Отмечу, что на территории Амурской области есть точки роста, которые могут быть интересны нашим российским и китайским партнерам и будут способствовать расширению логистических коридоров. Регион является транспортным транзитным центром Дальнего Востока. Эта роль возрастает по мере наращивания межрегионального грузооборота и развития внешней торговли России со странами АТР.

Через область проходят основные транспортные потоки, связывающие западные и сибирские регионы России с Дальним Востоком и рынками Северо-Восточной Азии. Уникальное геополитическое положение создает предпосылки для развития целого ряда отраслей экономики, в том числе транспортного комплекса, логистики, экспортно-ориентированных производств, туризма. Сразу четыре проекта региона включены в перечень значимых инвестиционных проектов Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству (Амурский газохимический комплекс, метанольный завод, автомобильный мост и канатная дорога) и еще один – в перечень перспективных инвестпроектов – транспортно-логистический терминал.

Опорные точки роста амурской экономики – это не только базовые отрасли - развитие сельского хозяйства, добыча и переработка полезных ископаемых, транспорт и энергетика, но и перспективные - логистика, промышленность и газохимия. Ключевые проекты –мосты, канатная дорога, новый аэропорт и таможенно-логистический терминал формируют опорный транспортный каркас области, или логистический хаб. Развитие проектов в примостовой зоне обладают практическим потенциалом формирования универсального хаба - центра консолидации/деконсолидации потоков по схеме «низкий автотариф по Китаю до Благовещенска, перегрузка на ж/д до западной части России». Расположение погранперехода позволяет сократить пробег по России на 1500 км относительно ближайших точек формирования ж.д. поездов во Владивостоке и Уссурийске в западном направлении, без существенного увеличения пробега по Китаю.

Развитость дорожной сети КНР и направленность магистральной дорожной сети к северу и востоку от Пекина, прежде всего из Ляонина, Цзилиня, Хэйлунцзяна позволяет расширить полезный охват зоны обслуживания грузов. Рядом с мостом создана территория опережающего развития. На базе ТОР «Приамурская» совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока разработана концепция индустриально - логистического парка. На сегодняшний день реализуют свои проекты уже 23 резидента в области логистики и промышленности. Данная территория обладает высоким потенциалом по реализации новых совместных проектов.

Еще один перспективный проект в сфере развития приграничной инфраструктуры – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (РФ) - Мохэ (КНР). Такая локализация проекта объясняется выгодным географическим положением – близостью российского села Джалинда к Транссибу и к существенной грузовой базе и новым месторождениям полезных ископаемых Амурской области, Республики Саха (Якутия), продукция которых (каменный и коксующийся уголь, железорудный, титано-магнетитовый, ильменитовый, медный, апатитовый концентраты, метанол) в значительной степени ориентированы на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в КНР. Предварительная оценка грузовой базы – более 20 тонн в год. Новый транспортный коридор сократит расстояние экспортных перевозок с севера области и юга Якутии на 2,5 тыс. км., снизит нагрузку на Транссиб, БАМ и порты Хабаровского и Приморского краев.

Проект сложный, в настоящее время находится в стадии проработки первичной экономической модели. Но заинтересованность партнеров из других регионов есть. Таким образом, только на примере Амурской области мы видим большие возможности для формирования новых логистических коридоров с КНР в привязке к точкам экономического роста.

«СНИМАЕТ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ»

- Что открытие моста даст экономике региона?

- Первое и главное – снимает инфраструктурные ограничения в сотрудничестве с Китаем. Напомню, что до момента запуска моста у нас как приграничного субъекта РФ с самым протяженным участком госграницы с КНР не было круглогодичного транспортного сообщения с нашим китайским соседом. Оно носило сезонный характер. Для перевозки пассажиров использовалось три вида транспорта – теплоходы летом, суда на воздушной подушке в межсезонье (перемещение на них было к тому же сопряжено с определенным риском) и автобусы зимой. Плюс морально устаревшая инфраструктура всех пунктов пропуска на территории области – воздушного Благовещенск, смешанных Благовещенск и Поярково. Все это создавало большие трудности для пассажиров, перевозчиков и участников ВЭД, плюс негативно влияло на имидж региона в России и за ее пределами.

Второе – основа для функционирования нового международного коридора между Россией и Китаем. Понимая потенциал нашего приграничного положения, последние 10 лет мы последовательно вели работу по развитию всего транспортно-логистического каркаса региона, ориентированного на внешний рынок. Итог – сразу два крупных проекта по созданию трансграничной транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе (мост и канатная дорога), важные федеральные и международные решения по новым пунктам пропуска в области (пешеходный Благовещенск – 1 и автомобильный Кани-Курган), реконструкция международного аэропорта в Благовещенске.

Третье – мультипликатор для развития многих отраслей экономики, что подтверждается развитием проектов в предмостовой зоне и не только.

«ОКНО В КИТАЙ»

- Ключевое слово последних месяцев – импортозамещение. С вашей точки зрения, способен ли Китай технологически заместить Европу, Японию и ряд других стран, объявивших санкции России? Поставки, каких товаров или продукции потенциально можно увеличить из Амурской области в Китай?

- Действующая экономическая ситуация отражается на региональной экономике. С учетом географического положения мы видим новые возможности. Амурская область имеет уникальное географическое положение на границе с Китаем. Поэтому активно развиваем трансграничную инфраструктуру:

1. Запущен автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ мощностью до 4 миллионов тонн грузов в год.

2. Для функционирования моста создается таможенно-логистический терминал. До 2024 года будут созданы логистический терминал, таможенная зона с СВХ, мульти температурные склады, железнодорожный терминал (сухой порт).

3. По концессии строится новый грузовой терминал в международном аэропорту Благовещенск. Одновременно строится смешанный терминал внутренних и международных авиалиний, строительство новой взлетно-посадочной полосы, срок завершения строительства – 2023 год.

4. Строится канатная дорога через реку Амур между Россией и Китаем. Проект реализуется частными инвесторами. Запуск – 2023 год. Пропускная способность – 457 чел./час (в направлении убытия и прибытия).

5. Еще один перспективный проект – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (РФ) – Мохэ (КНР). Предварительная оценка грузовой базы – более 20 млн. тонн в год.

Область – «окно в Китай» с нашим логистическим терминалом и развитой трансграничной международной инфраструктурой. Сегодня растет количество запросов от компаний западной части России на размещение в регионе логистических площадок, с последующим выходом на АТР.

Кроме этого, Амурская область – сельскохозяйственный регион. В сельском хозяйстве приоритет глубокая переработка сои. В области выращивают порядка 40% сои от общероссийского объема. Это первое место в России. Задача увеличить до 71% внутреннюю переработку сои за счет реализации новых инвестиционных проектов (планируется ввод новых мощностей по производству соевого изолята (III очередь ООО «МЭЗ «Амурский») и соевого шрота (ООО «СОЯ АНК»). Возможность строительства в Амурской области нового завода по глубокой переработке сои мощностью 1 500 тон в сутки обсудили на полях Форума с ГК «Содружество». Инвестор заинтересован в проекте.

Для повышения обеспеченности области молоком собственного производства и закрытия потребности перерабатывающих предприятий в молоке с 62% до 91% в области завершается реконструкция коровника и модернизация животноводческого комплекса на 400 коров компании «Агрофирм АНК». В активной фазе строительство еще трех новых животноводческих комплексов в Ивановском и Тамбовском районах. Это позволит увеличить производство молока на 31%.

В растениеводстве планируем увеличить самообеспеченность региона в овощах защищенного грунта до 50%. Ведется подготовка к строительству второй очереди тепличного комплекса. Производственные площади увеличатся на 3 гектара, производство овощной продукции защищенного грунта составит 5200 тонн в год. Мы поддерживает производителей, которые покупают отечественную сельскохозяйственную технику. Благодаря такой политике, сегодня 90% наших сельхозмашин – российского производства. Поэтому сложностей с запчастями у наших аграриев не будет.

В продовольственной сфере для стабилизации цен мы запустили программу «Покупайте Амурское». С торговыми сетями и крупнейшими местными производителями договорились о заморозке цен на товары. Это молочная и мясная продукция, яйцо, крупы, овощи.

- Теперь отношения России с Китаем – «дружба на век»?

- Тогда уже дружба на века. Но точно могу сказать за Амурскую область. Для нас дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с Китаем – это естественный процесс. Есть опыт совместной работы, уникальные проекты, новые инициативы. Много всего, что предстоит сделать. А «идеальность» наших усилий оценят потомки.