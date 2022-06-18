Опаснее, чем курение: стулья, диваны и кресла несут угрозу для здоровья

Чем дольше сидят, тем меньше живут. Фото: Shutterstock

Результатами масштабного исследования, затронувшего более 100 000 участников из разных стран – мужчин и женщин, молодых и пожилых, в журнале JAMA Cardiology поделились ученые большого международного коллектива из 28 институтов и медицинских центров. Подробно расспросив жителей 21 страны, они убедились: сидячий образ жизни укорачивает жизнь. А пагубное влияние стульев, кресел и диванов одинаково по всему миру и зависит лишь от времени, нахождения в них. Явление – глобальное. И серьезнее, чем курение.

Надо понимать, что курить сидя, например, у себя в кабинете, это вообще никуда не годится.

С каждым часом, проведенным в удобном, казалось бы, положении, риск рано умереть от проблем с сердцем, сосудами и с обменом веществ, увеличивается. Если сидеть от 6 до 8 часов в день, он возрастает на 12-13 процентов. А если дольше, то и на все 20 процентов. Более менее допустимая «доза» - 4 часа.

Пандемия Covid-19 лишь обострила проблему: многие офисные работники стали работать из дома, начали засиживаться у компьютеров сверх всякой меры.

Всегда считали, что в богатых и благополучных странах люди двигаются меньше всего и больше других от этого страдают. Не тут-то было. Сидячий образ жизни губит жителей бедных и слаборазвитых стран, к примеру Зимбабве или Бангладеш, в равной мере. А таких «середничков», как Россия – и подавно.

Есть столы для стоячей работы, от которой никакого вреда. Фото: Shutterstock

Исследователей удивило, насколько незначительно влияние физической активности. Специалисты настойчиво рекомендуют тем, кто сидит больше четырех часов, каждый час прохаживаться или как-то разминаться. Но, оказывается, это снижает смертельный риск всего на 2 процента.

Что ж, не работать вовсе? Нет. Надо чаще делать перерывы. Например каждые полчаса. Да и те 2 процента, которые дают ежечасные отвлечения на физические упражнения, тоже кое что – не впустую.

Можно попробовать и стоя поработать.

Главное достоинство нынешнего исследования: вред сидячего образа жизни убедительно доказан.

Подробнее о том, какой выход предлагают медики, читайте наш материал.