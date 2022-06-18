В чем женское счастье или почему женщины покидают малую родину? Ответ кроется в гармонии семьи, самореализации и материальном благополучии

Фото: фонд Росконгресс

17 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошел бизнес-завтрак на тему «Женское счастье: региональная версия или уезжать – это не выход». Обсуждение провели член совета женщин при Минпромторге России, замдиректора по связям с органами госвласти компании «En+ Холдинг» Галина Ратникова и член Общественной палаты РФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

«Топ-3 слагаемых женского счастья: благополучие и гармония в семье, самореализация, материальное благополучие, - сообщил результаты опроса гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. – Большинство женщин не стремятся уезжать из своего города, потому что любят то место, где живут и не хотят разрывать отношения с близкими людьми.

Тем не менее, по данным ВЦИОМ, каждая женщина декларирует желание переехать. Чаще всего – из-за климатических условий или невозможности самореализоваться, достичь более высокого уровня жизни. Отмечается, что неудовлетворенность городской средой и социальной инфраструктурой формирует раздражение, ощущение дискомфорта и в целом негативные эмоции у женщин несколько чаще, чем у мужчин.

«Задача местных властей – создавать социальную инфраструктуру для реализации женщин как матери, так и профессионала, - резюмировал Валерий Федоров.

Заместитель гендиректора «Комсомольской правды», ведущая радиопрограммы «Время женщин» Анжелика Сулхаева поделилась собственными причинами переезда в Москву.

«Я как женщина, которая в свое время уехала из славного города Владивостока в том числе за саморазвитием и успехом могу сказать, что людям целеустремленным, которые стремятся к большому признанию и результатам, сложно будет удержать на малых территориях. Чтобы кто не делал и какую комфортную среду не создавал, - отметила Анжелика Сулхаева. – Но при этом существует огромное количество женщин, которые находят счастье в чем-то другом».

Проще говоря, найти тот самый жизненный баланс, который приводит к счастью – это ключевая задача каждого. Искать его в первую очередь нужно в себе, отмечает управленец. Разобраться сначала необходимо с собой. Что ты хочешь в этой жизни? Строить карьеру, быть матерью или может быть совмещать все это? Опыт программы «Время женщин» показывает, что успешным женщинам – управленцам, политикам, бизнес-вумен – совершенно не нужно выбирать. Мы живем в 21 веке и самое главное наше достижение в том, что сегодня можем успевать все. И реализовывать себя профессионально, и при этом быть женами, мамами, совершенно счастливо себя в этом ощущая.

«Другой вопрос, что женщинам часто не хватает уверенности в себе. Даже тем, кто добился каких-то высоких результатов. Они часто стесняются просить больше денег у начальства, испытывают комплекс самозванца – «тут мне просто повезло». Себя нужно хвалить, здраво оценивать свои достижения и не преуменьшать их, - резюмирует Анжелика Сулхаева. - В проекте «Время женщин» мы показываем интересные, успешные ролевые модели счастливых реализованных женщин. Мы это делаем для того, чтобы уверенных в себе женщин в нашей стране становилось больше.