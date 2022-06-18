В США Трамп обогнал Байдена по популярности

Впервые с момента прошедших выборов перевес симпатий американцев сместился на сторону Дональда Трампа. Фото: REUTERS

Согласно результатам последних опросов, проведенным среди избирателей в США, уровень неодобрения президента страны Джо Байдена достиг своего пика. Кроме того, впервые с момента прошедших выборов перевес симпатий американцев сместился на сторону Дональда Трампа.

Опрос, проведенный Yahoo!, показал, что если бы выборы президента США состоялись сейчас, то за Трампа проголосовали бы 44% американцев. В то время как действующему президенту Джо Байден досталось бы всего 42% голосов.

Американские СМИ утверждают, что Трамп еще никогда не обгонял Байдена по результатам опросов, а год назад разрыв составлял не менее 9% в пользу нынешнего главы Белого дома.

На сегодняшний день работу Байдена одобряет лишь39% избирателей, неодобрительно относится к ней 56% – и это самый высокий показатель за все его время нахождения на посту президента.

Впрочем, стоит отметить, что результаты Байдена, сколь плачевно бы они не выглядели, ненамного хуже аналогичных показателей Трампа на аналогичном сроке правления. Однако если в случае с Трампом внутренние проблемы США были в немалой степени связаны с пандемией и вызванным ей кризисом, то нынешняя ситуация в стране целиком и полностью создана политикой находящихся у руля власти демократов.