Донецк оказался под мощным артобстрелом со стороны украинской армии. Фото: REUTERS

Дня не проходит, чтобы Донецк не оказывался под мощным артобстрелом со стороны украинской армии. Практически всю субботу город долбили тяжелой артиллерией, под огнем — Киевский, Кировский, Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы. И снова поврежденные здания и погибшие.

Удары наносятся по жилым домам. Фото: REUTERS

Интенсивность обстрелов такая, что жители практически не появляются на улицах и выходят из убежищ и домов только в случае крайней необходимости. Серьезно повреждены жилые дома и предприятия. Центр города заволокло черным дымом, а оперативная сводка постоянно указывает, что город и его жителей продолжают уничтожать 155-мм натовскими снарядами. После получения украинской армией этих боеприпасов и дальнобойной артиллерии западного производства в столице ДНР больше нет безопасных районов, прилететь может куда угодно. Известно как минимум о троих погибших за день дончан, включая двух сотрудников МЧС ДНР, выехавших на тушение возникших пожаров.

Жители вынуждены сидеть в подвалах. Фото: REUTERS

А люди тем временем пытаются понять логику этих ударов, ведь боевики Зеленского бьют исключительно по гражданским объектам. И снова не находят никаких объяснений, кроме тупой мести и желании Украины оставить после себя как можно больше разрушений. А еще здесь все чаще спрашивают: когда же это закончится и украинские боевики, ежедневно терроризирующие Донецк, наконец, получат по заслугам?

Власти и правоохранительные органы через социальные сети и Telegram-каналы просят жителей Донецка не покидать укрытия из-за не прекращающихся третий день массированных обстрелов.

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