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В мире18 июня 2022 15:30

Джо Байден упал с велосипеда на глазах репортеров

Медпомощь президенту США не понадобилась
Людмила ПЛОТНИКОВА
Джо Байден упал с велосипеда прямо на глазах у репортеров.

Джо Байден упал с велосипеда прямо на глазах у репортеров.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден традиционно проводит выходные в родном для него штате Дэлавер. Здесь у четы Байденов – собственная недвижимость.

Сегодня Байден, совершавший велосипедную прогулку в Рехобот-бич вместе со своей женой Джилл, упал с велосипеда прямо на глазах у репортеров и многочисленных зевак.

Байден и раньше катался на велосипеде, но сегодня ему не повезло. Как сообщил сам глава Белого дома, его нога застряла в прорези педали, что и стало причиной падения.

- Я в порядке. – сказал он, поднимаясь и поправляя шлем.

Медицинская помощь Байдену не понадобилась.

Незапланированную остановку главы государства использовали зеваки, начавшие задавать ему вопросы. Один ребенок спросил: «Насколько сложно управлять целой страной?». «Это как и любая другая работа: некоторые элементы действительно трудны». – ответил Байден. Какая-то девушка попросила президента сфотографироваться с ней и заявила, что в будущем планирует стать президентом США.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ