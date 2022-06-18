«Вкладывать надо не в шмотки, а в проекты!»: Киркоров стал инвестором

Филипп Киркоров приезжал на «Петербургский международный экономический форум — 2022». Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Филипп Киркоров не просто так приезжал на «Петербургский международный экономический форум — 2022». Как уже писала kp.ru , король сцены подписал с губернатором Ленинградской области соглашение о строительстве нового торгово-развлекательного комплекса.

- Мы должны развить экономически Россию, ничего не прося при этом у государства. И наш проект тому пример. Мы ничего не попросили у губернатора, нет, попросили один светофор. Все остальные инвестиции мы решили сделать сами, все коммуникации. Этот бизнес принесет пользу всем — открытие торгово-развлекательного комплекса,— заявил артист.

- Единственное, думаем над названием. Сначала хотели объявить конкурс в соцсетях на название. А потом мы подумали, и я решил: торговый центр будет называться «Звезда», а как еще он может называться?,-рассказал репортёрам Филипп Киркоров. -Время такое, что вкладывать надо не в шмотки, не в брильянты, не в тачки, а в новые проекты, — отметил артист.

По итогам ПМЭФ, артист вошёл в топ самых главных персон мероприятия.

Строительство комплекса планируется завершиться в четвертом квартале 2023 года, комплекс будет построен в Новосаратовке Ленинградской области.

Напомним: это не первый бизнес-проект Киркорова.

У артиста еще есть компания по организации детских вечеринок.

- Друзья убедили. Мол, Филипп, ты так здорово организуешь праздники для своих детей, почему бы не открыть свою фирму? Наши праздники становятся популярными. Я и для своих детей делаю тематические дни рождения. То для Аллы-Виктории в стиле сказки «Золушка», то для Мартина - в стиле трансформеров. Но вообще мне по душе петь, и это мне приносит прибыль. Остальное - для кайфа,-объясняет kp.ru артист.

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