Сергей Суханов: «Туристический продукт должен включать в себя всё»

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Развитие внутреннего туризма – одна из национальных целей развития. В нынешних условиях она становится все более актуальной. Однако не все регионы готовы к тому, чтобы принять у себя туристические потоки. Не хватает дорог, гостиниц и качественного обслуживания. Как создать необходимую инфраструктуру? И какой она должна быть? Об этом в Открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Сергей Суханов, генеральный директор корпорации «Туризм.РФ».

- С какой повесткой вы приехали на ПМЭФ? Какие цели и задачи у корпорации «Туризм.РФ»?

- Развитие внутреннего туризма в России - давно назревшая необходимость. Если мы обратимся к примеру тех стран, которые давно и успешно этим занимаются, мы обнаружим дисбаланс. Например, если у нас и во Франции сопоставимое число номеров размещения (750 и 640 тысяч), то разница в территории значительная. Мы в 31 раз больше, чем Франция, а население - в два раза больше. Здесь огромные возможности для наращивания туристической инфраструктуры. Наша корпорация как раз призвана этим заниматься: развитием новой качественной инфраструктуры, мест размещения, гостиниц, туристических комплексов.

- Есть какие-то целевые показатели?

- К 2030 году должно быть построено 38 тысяч новых качественных номеров. Это очень амбициозная задача, помимо других направлений, которые предусмотрены в национальном проекте. Туристический поток должен вырасти минимум в два раза - с 65 до 140 млн поездок ежегодно.

- Думаю, внешняя обстановка и изменение экономической ситуации способствуют развитию внутреннего туризма и исполнению этой амбициозной задачи. На ваш взгляд, как будет развиваться национальный проект?

- Вы абсолютно правы, время диктует свои правила и открывает новые возможности. За первые полгода работы (к декабрю прошлого года) корпорация из 400 заявок сформировала первый инвестиционный портфель. В него вошли 53 туристических проекта. Со следующего месяца открываем финансирование на реализацию этих проектов.

- А в дальнейшем будет дополнительный отбор?

- Ежегодно мы будем прирастать еще 25 новыми проектами. А если говорить о первом пуле, он предусматривает общее финансирование на 387 млрд рублей, 36,5 из которых - из средств федерального бюджета. Это та часть поддержки, которую сегодня правительство оказывает инвесторам для развития туристической инфраструктуры.

- Как у вас выстроено взаимодействие с министерствами и ведомствами?

- Мы очень тесно работаем почти со всеми министерствами, в большей степени с Минстроем. Это главный бюджетный распорядитель в нашем проекте. Помимо этого, министерство выполняет очень важную функцию по мерам государственной поддержки - строительство инфраструктурных объектов: это магистральные дороги, энергетические и коммунальные сети, очистные сооружения. Другими словами, та инфраструктура, без которой ни один крупный туристический комплекс работать не может. Инвесторы понимают, что государство оказывает такую поддержку, и охотно инвестируют даже в крупные туристические объекты. С другой стороны, мы взаимодействуем, допустим, с Минвостокразвития. Они очень хорошо поддерживают нас в части развития дальневосточных проектов. Там очень интересные кластеры образуются. Мы тесно работаем с другими институтами развития и теми министерствами, которые так или иначе реализуют свои национальные проекты. Это большая совместная работа. Порядка 50 отраслей работает вокруг туризма.

- Что это? Культурная сфера, народные художественные промыслы…

- Медицина, общепит, транспортные предприятия. Это большой совместный отраслевой комплекс. Очень важно на стадии формирования туристических комплексов взаимодействовать, дружно работать и всем вместе поднимать это дело.

- В новых реалиях, безусловно, будет расти внутренний туристический поток. Это дополнительная нагрузка на инфраструктуру в регионах. Предпринимаете ли вы какие-то активные действия, чтобы улучшить ситуацию? С учетом того, что будет расти количество туристов.

- Задача амбициозная, и надо сделать очень много, чтобы быстро построить эту инфраструктуру. Есть традиционные способы ее создания, например, из кирпича и бетона. Эти процессы занимают достаточно много времени. Мы пошли по пути ускорения. Работаем с промышленными предприятиями России по применению быстровозводимых технологий, и у нас это успешно получается. Думаю, мы сможем сократить цикл создания проектов с 3 - 4 до 1 - 1,5 лет.

- Какое количество таких гостиниц будет построено?

- Трудно сказать, какое количество именно таких гостиниц, но мы будем использовать эти технологии там, где это возможно. Есть места, где нельзя их применять. Там будем строить обычным способом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объемы финансирования до 2024 года

- На вхождение корпорации в уставные капиталы специальных проектных компаний (59 млрд рублей);

- На создание обеспечивающей инфраструктуры (24 млрд рублей);

- На компенсацию процентной ставки (22 млрд рублей).

По данным Туризм.РФ.

- Внутренний туризм – такая отрасль, которая строится, в том числе, и на малом бизнесе. Очень много частных предпринимателей, которые открывают свои гостиницы, ресторанчики, участвуют в создании той самой туристической инфраструктуры. Как корпорация поддерживает это направление?

- Если мы обратимся к нашей первой инвестиционной программе, которая насчитывает 53 проекта, то 26 проектов (это почти 50%) – это проекты от 120 до 200 номеров. Гостиничные комплексы или отдельно стоящие гостиницы, которые делает малый бизнес. 30% - это средний бизнес. И только 20% - крупный бизнес. Конечно, крупный бизнес является флагманом в этих инвестициях, потому что он уже имеет реализованные проекты, имеет команды, компетенции, знает, как управлять этими проектами. Но в то же время мы на стадии мастер-планирования предусматриваем отдельные лоты. Если вы представите туристическую территорию, то там будут и большие гостиницы (их возьмет крупный бизнес), гостиницы поменьше (их возьмет средний бизнес), и будут маленькие магазинчики, ресторанчики, пункты проката, которые предназначены для малого бизнеса. Мы формируем лоты с финансово-экономическими моделями и земельными участками. Инвестор любой категории может прийти и по своим возможностям выкупить на конкурсе этот лот, развивать его и работать.

- Возможности у бизнеса разные. Как и понимание прекрасного. Как сделать так, чтобы все это выглядело единым туристическим продуктом?

- Корпорация берет крупные туристические территории и планирует всю туристическую инфраструктуру. У нас есть определенные требования к мастер-планам, которые утверждены Минстроем РФ. Этот детальный документ, описывает много разделов. Например маркетинговая часть: кто туда приедет и зачем, как доберется, сколько это будет стоить, на что они будут тратить деньги и т.д. Важно, что там будет сразу заложен и дизайн-код, и код культурного наследия, чтобы не было диссонанса. В этом смысле мы предпримем все усилия и сформируем требования для проектирования, чтобы это был гармоничный комплекс, соответствовал той территории, на которой он будет развиваться.

- Вы затронули культурный код. Сейчас все более популярным становится направление культурного туризма – исторические туры, паломнические. Каким-то отдельным образом будете развивать это направление?

- Конечно. Но в нашем случае важно выстроить, как я уже сказал, качественную туристическую инфраструктуру. То есть, места размещения, подъезды к ним, чтобы люди, которые будут прибывать, могли оттуда, как из туристического хаба, выезжать в любые направления.

- Вы, наверное, много ездите по стране. Расскажите, а что для вас лично важно в туристических поездках? На что вы в первую очередь обращаете внимание как турист, а не как генеральный директор «Туризм.РФ»?

- Если откинуть профессиональный взгляд на посещаемые территории, для меня как обывателя важно легко заказать номер, недорого и качественно туда добраться, приехать в хорошую гостиницу, получить необходимый набор услуг, чтобы мои ожидания соответствовали тому уровню сервиса, который будет предоставлять этот туристический комплекс. Насладиться всеми природными местами, которые предоставляет наша необъятная родина, и так же легко вернуться домой. Именно из этого мы и исходим. В конечном итоге это и называется туристический продукт. Он должен объединять в себе всё. И вот когда мы планируем крупные туристические комплексы, мы стараемся предусмотреть много различных направлений внутри этого комплекса, чтобы человек, который ехал издалека, мог получить целый набор этих услуг. Например, на Камчатке у нас есть такой интересный проект, когда человек приедет, он сможет покататься на горных лыжах, посетить действующие вулканы, полежать в термальных источниках. Тут же у него рыбалка и экомаршруты, может покататься на квадроциклах или лошадях. Конечно, после такого активного, в том числе и расслабляющего отдыха, он уедет с самыми богатыми впечатлениями, которые останутся у него надолго.

- Посоветуйте, пожалуйста, топ-3 региона или туристических кластера, которые обязательно нужно посетить этим летом.

- Провокационный вопрос. Мне сложно на него ответить. Объясню почему. Приезжая в каждый регион, рассчитывая на то, что я посещу буквально несколько мест и поеду дальше, но каждый регион просто влюбляет в себя. Такое количество замечательных мест! Даже я, человек, который очень много по работе ездит, не перестаю удивляться. В каждом регионе есть свои преимущества. Есть юг, который хорошо развит, Сочи, горный кластер, который мы, кстати, продолжаем развивать. Есть Адыгея, есть Краснодарский край, Абрау-Дюрсо, есть Камчатка, Сахалин, Байкал. Даже невозможно перечислить. Каждый регион богат уникальными территориями. Реки, озера, леса, тайга… Но есть одна проблема – не хватает качественных мест размещения. Именно поэтому мы спешим создать их, чтобы человек мог приехать, качественно разместиться и насладиться всеми этими красотами.

- В общем, друзья, садимся на машину и от Владивостока до Калининграда проделываем весь путь. Спасибо вам огромное за этот замечательный разговор.

- Спасибо вам большое. И приглашаю всех как можно больше ездить по нашей родине. Самая большая страна с площадью 17 млн. 125 тыс. квадратных километров вне конкуренции в мире. Где вы найдете в 5 климатических зонах все прелести, которые только существуют в мире?! Езжайте и наслаждайтесь.

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