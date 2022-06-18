«Активно ищут себя»: гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, - о причинах популярности организации

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возрождение легендарного советского общества «Знание» - знаковое событие популяризации российской науки в последнее время. В чем секрет успеха организации? В открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

АРГУМЕНТ ПРОТИВ ФЕЙКОВ

- В прошлом году на Петербургском экономическом форуме вы представили очень насыщенную программу. Чем удивляет «Знание» в этом году?

- В том году мы опробовали впервые формат встреч с выдающимися людьми, первыми лицами в разных сферах знаний. Такой формат, действительно, получил большой успех у молодежи. Наверное, главная причина – помимо знаний, которые передают эти люди они своим примером вдохновляют ребят. Являются ролевой моделью. Ребятам интересно, как они принимали решения, как выбирали путь, как шли к успеху, почему не получилось, почему получилось, какие ошибки они совершили. Эта возможность задать любой вопрос, напрямую пообщаться с выдающимися людьми – это очень важно, поскольку позволяет им поверить в себя, потому что если у них получилось, получится и у нас, думают ребята. И правильно думают, они имеют огромное количество возможностей.

Мы живем в период беспрецедентного количества недостоверной информации по всем сферам. За первую половину этого года фейков зафиксировали больше, чем за предыдущие 10 лет. И когда ты открыто можешь поговорить с первыми лицами, получить ответ на любой из своих вопросов – это хороший способ сориентироваться в поле недостоверной информации.

Все дни на форуме у нас будут выступать интересные спикеры. Например, у нас будет Андрей Фурсенко. Он поговорит с ребятами о том, какие возможности открываются сегодня перед российской наукой. Кстати, тема возможностей сейчас очень актуальна. И сама молодежь спрашивает в основном в таком контексте: да, мы столкнулись с огромным количеством вызовов, но всегда вызовы – это и возможности. Ребята понимают, что от них зависит, в том числе, будущее страны. Поэтому они очень активно ищут себя во всех сферах.

Александр Сергеев продолжит тему, мы поговорим о том, как стать великим ученым. Или Александр Моисеев, генеральный директор Rutube, с которым поговорим про кибервойны 2022 года – тоже популярная тема. Поделится своим опытом, как Rutube подвергся кибератаке. Это происходит всегда. И с самого начала ПМЭФ идут кибератаки и очень плотная борьба, даже трансляции Питерского форума разные страны и организации призывают осуществлять их. Необычное время. И здорово, что профессиональные коллеги помогают в этом разобраться.

Еще одна интересная особенность - студия перемещает зрителей в различные интересные места Петербурга и всей страны. Из необычного – ребята скоро смогут переместиться на СИБМАШ – это крупнейшее производство подводных лодок, где экскурсию для них проведет генеральный директор производства. Или смогут прокатиться на паруснике «Полтава» в сопровождении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Там очно ребята смогли побывать – победители разных конкурсов и вся молодежь нашей страны может, где бы они ни были, переместиться в интереснейшие места нашей страны. И в этом контексте послушать выдающихся людей.

- Удалось ли по-настоящему увлечь ребят знаниями?

- Один из выводов перезагрузки общества «Знание» - ребята действительно очень заинтересованы в созидательном и интеллектуальном контенте. Тот контент, который создает «Знание» - это не очень развлекательный контент про историю, науку, культуру, различные области знаний в той или иной степени глубины, но он собрал уже полмиллиарда просмотров за год в интернете. У нас уже давно полные залы на очных мероприятия, а их несколько десятков тысяч уже прошло по всей стране. И это, в первую очередь, следствие того, что ребята интересуются и для них очень важно развитие. У них сейчас тема саморазвития, самообучения очень популярна. Мы в этом смысле отвечаем на их запрос.

И, конечно, удается сделать знания увлекательными. Один из главных вызовов нашей перезагрузки – это постоянно меняться и через поиски, эксперименты увлекать ребят. Так у нас появляются и игровые форматы, и театры, и кино, и самые разные формы просвещения, которые позволяют увлечь их знаниями. И не просто вот они посмотрели какую-то лекцию, ушли, а заинтересовались. И дальше через партнеров, другие организации погружаются в это все.

ЭКСКУРСИЯ ПО АТОМНОЙ СТАНЦИИ

- Хотелось бы поговорить поподробнее: чем вы можете объяснить свой успех? И как удается превратить просвещение из обязательства в удовольствие?

- Например, если говорить про увлекающие форматы, те же лекции-экскурсии. Это всегда интересно. Не просто что-то про атомную энергетику, например, читать книжку, а оказаться на атомной станции. И генеральный директор Росатома рассказывает тебе о ее устройстве. Или с человеком, возглавляющим атомный флот, оказаться на ледоколе. Или поиграть в хоккей с Александром Овечкиным. И многие другие форматы, их прошло уже много десятков. Они погружают ребят в знания, делают их увлекательными. Или «Лига знаний» - это наш чемпионат по интеллектуальным играм. Сейчас добавляем туда «Сто к одному», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринги». Это уже даже ежедневный формат состязаний, в нем появились отдельные треки для школьников, для студентов, зачеты, командная игра, полуфиналы, финалы в Москве. Идет ожесточенная борьба, конкуренция. И этот формат состязаний позитивный, где люди пытаются в знаниях соревноваться. Для них это уже привычка и образ жизни – постоянно искать новые знания, потому что невозможно иначе победить. А мы увеличиваем ажиотаж и теперь хотим проводить финалы на телевидении, делать звезд из наших финалистов и победителей. Такие разные новые форматы добавлять в локации, где будут проходить финалы, возможность участия учителей в качестве наставников.

То есть, мы тоже не стоим на месте, постоянно экспериментируем. Ну или вовлечь ребят в просвещение, в «Знание» через театральную постановку, где они сами могут погрузиться и сыграть ту или иную роль. Вот прошел сейчас конкурс на бразильские спектакли, несколько сотен драматургов, авторов предложило «Знанию» свои идеи театральных постановок. Одна из самых популярных постановок – это спектакли про историю и Великую Отечественную войну, выдающихся людей. Очень много студентов, школьников пытаются таким образом помощь обществу. До финала мало дошло юных драматургов, но нас вдохновил их энтузиазм. Когда мы будем второй раз проводить конкурс, сделаем образовательный цикл для них, чтобы помочь докрутить их идеи, чтобы они могли действительно посостязаться уже с опытными драматургами. Так вот, сейчас определен спектакль-победитель. Будет реализована постановка с профессиональной командой, режиссером, и дальше, что самое интересное, «Знание» сделает такой образовательный материал по мотивам этого спектакля, и вообще образовательный материал про актерское мастерство, про театральное мастерство, чтобы каждый школьный и студенческий театральный коллектив мог реализовать у себя эту постановку и ребята смогли бы погрузиться в знание через такую форму. Так же появляются форматы кино. Несколько десятков картин- документальных, просветительских, научно-популярных сериалов, разных форматов - будут созданы при поддержке «Знания» и его партнеров. Мы поможем, в том числе, начинающим драматургам и донесем эти знания до ребят и на онлайн-платформах, и в рамках офлайн-фестиваля в такой уже киноигровой формации.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ «ОСКАР»

- На Восточном экономическом форуме вы рассказывали нам о просветительском «Оскаре» премии «Знания». Планируете ли вы повторить эту инициативу и что ждет участников?

- Абсолютно точно повторяем, уже идет прием заявок на вторую премию «Знание». По традиции, церемония состоится в декабре этого года, совсем немного времени осталось, чтобы подать заявку – около месяца. Напомню, что участвовать могут как просветители - люди, так и проекты, которые реализуются с целью просвещения. 13 номинаций, которые охватывают все сферы и форматы просвещения. Всего 22 лауреата. Естественно, как и в прошлый раз, определять победителей и вручать награду будут самые выдающиеся люди нашей страны – государственные деятели, деятели культуры, искусства, главы крупнейших корпораций, медиакорпораций, все те, кто помогает нам масштабировать просвещение.

Очень отрадно видеть, что делиться знаниями все более становится модным. Благодаря премии, талантливые просветители, люди, которые тратят свое время свободное, чтобы помогать ребятам, чувствуют признание общества и видят, насколько высоко общество оценивает их работу. Вообще мне бы хотелось, чтобы это стало такой традицией, неким культурным кодом, чтобы все, кто обладают знаниями экспертными в той или иной области, считали своим долгом делиться знаниями с молодежью, передавать их. Ну, не просто читать лекцию, а донести эти знания, донести их увлекательно, заинтересовать, тронуть, помочь ребятам поверить в себя.

- В каких проектах люди могут не только что-то интересное послушать, но и проявить себя?

- Какие-то я уже упоминал, Это и поучаствовать в театральных постановках, и снять с нами кино… Я когда выступаю перед талантливыми школьниками, часто чувствую, что я бы сам хотел их послушать. Какие вопросы они задают, как они про себя рассказывают - я понимаю, что это невероятно. У них есть желание делиться этими знаниями. Мы как раз для них запустили отдельное направление – школьную Лигу лекторов. Лига лекторов – это конкурс, где мы даем возможность проявить себя просветителям, лекторам со всей страны. Уже много тысяч людей поучаствовало в конкурсе и, помимо того, что они выступают, получают возможность найти свою аудиторию, выйти на федеральный уровень, они еще и учатся. Потому что мы даем им доступ к самым сильным триммерам, специалистам, которые помогают им развить навыки ораторского мастерства, создание продвижение контента. Так вот, увидев, что есть еще и запрос у школьников, мы запустили такой отдельный трек и с этого лета он уже начнет работать. У нас появятся юные профессиональные просветители, которых мы тоже обучать и выводить на большую аудиторию.

- Есть ли в ближайших планах какие-то проекты, которые вы запускаете буквально с месяца на месяц?

- У нас есть два новых проекта кино и театра. По ним прошли конкурсные отборы, а сейчас начнутся съемки фильмов и постановка спектакля-победителя. Очень скоро запустится второй сезон наших просветительских игр. Это не то чтобы соревнование какое-то, а движение, наверное, возможность проявить себя в самых разных сферах – спорт, знание, культура, творчество, добрые дела. Это один из наших принципов – помогать ребятам развиваться всесторонне. Лучший способ достичь успеха – это всегда про соблюдение баланса, потому что прорывы и успех всегда происходят на стыке. Если ты специалист в чем-то одном, это вряд ли сделает тебя выдающимся и позволит что-то невероятное сделать в жизни, помочь обществу. Важно помогать ребятам гармонично развиваться и эти просветительские игры как раз направлены на это. Мы их провели впервые в рамках марафона «Новые горизонты», тогда сборные команды каждого региона приехали на финал, чтобы побороться за звание лучших, и сейчас на базе детских лагерей пройдет уже второй сезон и продлится дальше в сентябрь. Будет такой уже ежегодный формат.

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