Роспотребнадзор назвал главный тренд в сфере здорового питания

Официальный представитель Роспотребнадзора, информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Роспотребнадзора, информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова на ПМЭФ-2022 рассказала «Комсомольской правде», почему за последние три года миллионы россиян изменили свое отношение к здоровому питанию – и начали осознано ему следовать. Найти достоверную информацию о ПП сейчас просто – достаточно зайти на сайт здоровое-питание.рф.

- Укрепление здоровья и улучшение качества жизни россиян и качества питания - одна из важнейших национальных целей. Как Роспотребнадзор работает на их достижение.

- Проект, который все мы кратко называем «Здоровое питание», - это важная часть Национального проекта «Демография». За реализацию проекта «Здоровое питание» отвечает Роспотребнадзор, потому что именно наша служба ведет надзор за качеством и безопасностью продуктов питания, за тем, как они представлены на полках магазинов, за их соответствие ГОСТам, за их микро- и макронутриентное содержание... Также в нашу сферу ответственности входит работа по просвещению населения: мы рассказываем, как правильно выбрать продукт, как читать этикетку, как приготовить, на какие нюансы обратить внимание… Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что количество сахара и соли в рационе – это не нюанс, а один из важнейших вопросов здорового питания.

Звучит достаточно просто, скучновато и, наверное, для многих банально, но, поверьте, это принципиально важно. К сожалению, Россия пока занимает не последнее место в мире по распространенности ожирения. Это – серьезное заболевание, которое ухудшает качество жизни и грозит развитием других патологий – смертельных. Так что, рацион, который бы обеспечил человеку крепкое здоровье, – это действительно крайне важно.

- При этом, многие до сих пор уверены, что здоровое питание – это сложно, как правило не очень вкусно и не всем доступно… Это и правда так?

- Когда мы в 2019 году запускали проект «Здоровое питание», провели масштабное исследование, которое показало, что, с одной стороны, 60% населения выступает за здоровое питание и понимает, что это такое. При этом выяснилось, что граждане воспринимают здоровое питание как нечто сложное, трудоемкое, дорогое и вообще дань моде. В пандемию люди ушли в локдаун, потом осели дома – а если совсем честно, то обосновались на диване – и многие начали, простите, наедаться и напиваться. (Это показали исследования 2020-го и 2021-го годов.) Но, к счастью, нашлись и те, кто понял, что единственное, что они могут сами для себя и своего здоровья сделать, – начать правильно питаться. Не потому что это догма, что заставляют и так далее, а потому что это отличный способ поддерживать в порядке иммунитет, который выручит во время (извините, пафосно скажу) испытаний. Потому что встреча с новым и не особо известным науке вирусом – это и правда было испытание.

Полагаю, здесь сыграл свою роль и проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», который активно информировал и просвещал. Общими усилиями мы по итогам 2021 года получили прирост людей, которые задумываются о том, что они едят, как они едят, и относятся к питанию именно с точки зрения своего здоровья. Таковых стало на 30% больше. Имею в виду проценты от общего числа жителей страны.

- Очень серьезный результат за короткий отрезок времени. Кстати, а структура потребления россиян за это же время изменилась?

- К сожалению, в структуре потребления были и остаются категории продуктов, которые россияне едят меньше, чем необходимо. Например, рыба и морепродукты. С одной стороны, рыба – продукт для нас традиционный, с другой – ее нужно уметь выбрать и приготовить. Нужна привычка употреблять этот продукт внутри семьи. А еще на объемы потребления влияет логистика. У нас огромная страна, большинство рыбы добывается на Севере и Дальнем Востоке, сложности ее транспортировки говорят о том, что данный продукт априори не может быть очень дешевым. Однако у нас есть сравнительно недорогой минтай – и это прекрасная рыба, с высочайшим уровнем содержания всех «макро-» и «микро-», ничем в этом смысле не отличающаяся от более дорогих видов.

Так что, пожалуйста: есть выбор на любой кошелек. Также, россияне по-прежнему едят недостаточно фруктов и овощей. Хорошо, что начали употреблять больше молочных продуктов с пониженным содержанием жира. Но в целом жиров мы едим больше, чем стоило бы.

- Что и как едят дети? У них есть возможность перейти на здоровое питание?

- Последние исследования говорят о том, что ребенок получает от родителей определенные генетически обусловленные пищевые предпочтения. Поэтому, чтобы помочь ребёнку сформировать правильное пищевое поведение, будущие родители должны начать питаться правильно еще до зачатия – на стадии планирования беременности. Во-вторых, родители обязаны помнить, что рацион ребенка отличается от питания взрослого человека, ему нужно уделять особое внимание, готовить здоровые и полезные блюда, а не стараться как можно раньше сажать за общий стол.

К счастью, Россия на втором месте в мире после Финляндии по показателю сбалансированности рациона питания детей в образовательных учреждениях. А наша инициатива обеспечить всех детей в школах бесплатным горячим питанием – вообще единственный пример, когда подобное делается за счет государства.

Родителям нужно уделять больше внимание культуре питания. Государство обеспечило школьников горячими обедами, но ребенок приходит домой, садится за стол и ест то, что приготовят ему родители. Которые обязаны обеспечить здоровый и полезный завтрак и ужин, контролировать количество углеводов, жиров, сладкой газировки, снижать потребление соли и сахара и минимизировать фастфуд. Это необходимо делать постоянно и осознанно, и это зона ответственности исключительно семьи.

- Какие тренды в здоровом питании сейчас определяются?

- Трендов, как всегда, огромное количество. Но настоящие, подтвержденные экспертами Роспотребнадзора, собраны на портале здоровое-питание.рф. Там новости, статьи, комментарии ведущих российских профильных специалистов. Там разделы «Школа здорового питания», «Книга рецептов - готовим вместе», «4 сезона – тарелка здорового человека». Есть возможность задать эксперту вопрос. Ну а слоган проекта «Здоровое питание» – «Просто, полезно, доступно» – вполне может претендовать на статус универсального тренда. Здоровое питание – это простое питание. Не сложносочиненные блюда с пенкой из омара. Если люди могут себе позволить такое и любят – на здоровье, но для обычного гражданина, такого как мы с вами, здоровое питание – это просто приготовленные блюда из понятных, простых продуктов. С понятной и удобочитаемой информацией на этикетках. Килокалории можно подсчитать в любом доступном приложении, а рацион питания можно посмотреть на портале здоровое-питание.рф. Ну и традиционные и очень правильные советы типа не переедать, тратить чуть больше энергии, чем получать с пищей. И радоваться жизни.

- Екатерина, давайте порадуемся за портал здоровое-питание.рф, который постоянно развивается. Я и сам им активно пользуюсь, кстати. Какие задачи стоят перед проектом в 2022 году?

- Мы активно рассказываем о национальной кухне, о гастротуризме. В первую очередь, выделяем здоровые рецепты. У нас совместные проекты по продвижению здорового питания с Ростуризмом, с Медиагруппой «Комсомольская правда». Продолжаем выпускать программу «Формула еды. Лучшее в России» на канале «Россия 1». Уже с пилотного выпуска она попала в топ по количеству зрителей, и продолжает удерживать позиции. Вместе со Всероссийским детским центром «Орленок» мы проводим фестиваль национальной кухни России, а также образовательные программы для детей. Только в прошлом году с этими программами познакомились более 30 тысяч ребят со всей страны. Мы надеемся начать сотрудничество и с «Артеком». С бизнесом и научным сообществом мы тоже постоянно и активно работаем – и всегда открыты к новым предложениям. У всех наших проектов одна миссия – просвещение. И одна цель – сделать нынешнее и все последующие поколения граждан России более здоровыми, а значит – и счастливыми.

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