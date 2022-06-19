Военная спецоперация на Украине 19 июня 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июня 2022 года.

Замкомандира "Азова" (против боевиков группировки в РФ возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (позывной "Калина") и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной "Волына"), которые сдались в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Украинские нацисты готовили постановочные видеоролики о том, что якобы из-за обстрелов российских войск разрушились дома мирных жителей в Николаеве, сообщил начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также отметил, что в дальнейшем отснятые постановочные ролики планируется распространить в украинских и западных изданиях с целью обвинить ВС России в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину военной помощи, сообщило издание Politico. В частности американская сторона намерена отправить на Украину еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18 июня:

23:15 Джонсон призвал западных союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине, который может продлиться несколько лет.

Он отметил, что восстановление Украины потребует от Запада устойчивого финансирования и оказания технической помощи на протяжении многих лет.

22:55 Эксперт 19Fortyfive Бэтли назвал российские «Калибры» смертоносным и точным оружием

22:37 Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи"

22:00 Командиров «Азова», сдавшихся в Мариуполе, этапировали в Россию

21:23 Посол ЛНР в России Мирошник сообщил об оранжевом столбе дыма в районе Северодонецка