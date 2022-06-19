Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 июня 2022 года: в штабе Зеленского наметился раскол, а США не хотят дарить Киеву «ложную надежду»

Фото: Виталий Невар/ТАСС

БАЙДЕН ОПРАВДАЛСЯ ЗА УКРАИНУ И ОСАДИЛ "ЯСТРЕБОВ"

Президент США Джозеф Байден стал героем мировых СМИ, упав с велосипеда во время велопрогулки. Не стоит над этим смеяться, поскольку мало кто из 80-летних, вообще, способен, на велосипед залезть, так что с физической формой у него все не так плохо.

Зато перед этим эпохальным (в представлении СМИ) событием он устроил разнос своим подчиненным, которые позволили себе заявить, что ждут победы Украины. Смысл речи Байдена сводился к тому, что он просит их не питать Киев "ложными надеждами". Заодно Байден оправдался за свою поддержку Украины, рассказав, что она "не бесплатна, но последствия бездействия были бы страшнее". Так он попытался оправдаться за рост цен и дефицит ряда товаров в США.

Для американцев, у которых на первом месте всегда они сами, оправдание получилось так себе.

ПЕНТАГОН ХОЧЕТ УДВОИТЬ ПОСТАВКИ РСЗО КИЕВУ

Как пишет американская газета Politico, военное ведомство США рассматривает сейчас возможность поставить еще 4 комплекта реактивных систем залпового огня (РСЗО). Таким образом, Украина может получить всего 14 реактивных установок. Восемь от США и по три от Великобритании и Германии. Впрочем, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что обещанные по ленд-лизу поставки для Украины еще не начались, и когда это произойдет, он не знает. Может, в июле, может, в августе, а вполне вероятно, что и несколько позже.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк запрашивал у Запада не менее 300 установок РСЗО. 14 вместо 300 – весьма слабое утешение. Ход боевых действий они не переломят, хотя нервы и крови попортят. Если, конечно, доберутся до фронта.

В КИЕВЕ НАЧАЛИСЬ ПОДКОВЕРНЫЕ СХВАТКИ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов резко выступил против команды Зеленского. Сначала он подверг жесткой критике тех, кто объявляет о потерях Украины, не имея на этот счет достоверных, по его мнению, сведений. Это был явно удар по главе фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давиду Арахамии, который во время пребывания в США заявил, что потери ВСУ доходят до 1000 человек в сутки, из которых до 500 могут составлять убитые.

Следующей мишенью Данилова стал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, ранее рассказавший, что потребности ВСУ в поставках вооружений от Запада составляют не менее 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня и 500 танков.

- Он представитель Генштаба? Я его видел только на "пеньках" (попойках – прим. авт.) у Януковича, — жестко прошелся по Подоляку Данилов. Но мало кто обратил внимание, что тем самым Данилов раскрыл, что и сам был на тех самых "пеньках". Эксперты считают, что налицо обострение схватки между штатской командой Зеленского и военными, в которой Данилов выступает на стороне военных.

Между тем, уже никакой не "штафирка", а самый настоящий военный раскрыл потери ВСУ.

- Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем, - рассказал командующий логистикой сухопутных войск ВСУ генерал Владимир Карпенко в интервью National Defense. По его словам, это примерно 50% тяжелых вооружений, которыми располагала Украина на момент начала российской военной спецоперации. Следует отметить, что Минобороны Росси дает гораздо большие цифры потерь украинской стороны. И почему-то кажется, что у Москвы цифры более истинные.

КТО ТУТ "РУКА КРЕМЛЯ"?

Супруга бывшего российского журналиста Александра Невзорова*, сбежавшего из России, резко выступила против экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Она обозвала Овсянникову "прокремлевским чревовещателем", обвинила в том, что ее "поступок напрочь перечеркнут ее нынешней риторикой" (пост Овсянниковой с критикой антироссийских санкций – прим. авт.). В связи со всем этим Лидия Невзорова весьма сожалеет, что ее муж заступился за Овсянникову. Сам же Невзоров перепостил пост жены, тем самым одобрив его.

Овсянникова не осталась в долгу у четы Невзоровых. И ответила тоже в письменной форме.

- Совсем не ожидала такого комментария от уважаемого мною Александра Невзорова, - написала она в своем аккаунте и призналась. – Александр Глебович – вы мой кумир!

После чего обвинила Невзорова, что, публикуя такие выступления жены, он "играет на стороне российских спецслужб", которые "убивают своего врага руками своих врагов". В общем, традиционные для этой публики выяснения и обвинения друг друга, что именно оппоненты являются "рукой Кремля". На этот раз осложненные еще и "заукраинством" персонажей, стремящихся доказать, что именно они больше лояльны Киеву. Плюс к тому же, историю этих взаимоотношений наверняка осложняет то обстоятельство, что Лидия Невзорова уже весьма в годах, а Овсянникова достаточно молодая и весьма привлекательная (чисто внешне) особа.

БОРИС ДЖОНСОН ОПАСАЕТСЯ "УСТАЛОСТИ ОТ УКРАИНЫ"

Премьер-министр Великобритании по возвращении из Киева сообщил, что он констатирует "усталость" от украинской проблематики и весьма сильно этим огорчен.

- Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость от темы Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке, - заявил он, вернувшись в Лондон. - В то время, когда Москва продвигается вперед дюйм за дюймом, важно демонстрировать, что Украина может победить и победит.

Интересно, а сам-то он верит в то, что вещает на публике? Если да, то пора бы ему пройти медосмотр.

В ХЕРСОНЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ

Памятник российской императрице Екатерине II планируют потаить в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации области.

- Руководство ВГА Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным Указом которой 244 года назад был заложен город, обращается за помощью и поддержкой в создании памятника Великой императрицы в Херсоне, - говорится в сообщении, адресованном помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Сообщается, что обращение подписано главой военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо

США ПРИОСТАНОВИЛИ ПОСТАВКУ УКРАИНЕ САМЫХ КРУТЫХ БПЛА

Агентство Rеuters сообщило, что военные власти США решили приостановить поставку Украине четырех разведывательно-ударных БЛА General Atomics MQ-1C Grey Eagle. На данный момент это самые крутые беспилотники, которые могут нести ракетно-бомбовую нагрузку. Они поднимаются на высоту более 8000 метров и могут пролететь несколько сотен километров.

Причина, по которой поставки приостанавливаются, звучат весьма резонно. После проведенной углубленной проверки специалисты Минобороны США посчитали, что в случае попадания аппаратов в "руки России их разведывательное оборудование может создать безопасности Соединенных Штатов".

В КИЕВЕ ОБЕЗВРЕДИЛИ БАНДУ ТЕРОБОРОНЦЕВ

Настоящее бандформирование было сформировано в столице Украины из числа бойцов так называемой территориальной обороны. В группу входили пять человек различной национальности, а управляли этим "интернационалом", как уже отчитались в СБУ, "спецслужбы России". Что в современных украинских реалиях выглядит уже традиционным шаблоном.

Но вот на спецслужбы России никак не удастся повесить арсенал банды. А при ее нейтрализации у бандитов изъяли 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, гранаты, гранатомет, пулемет. И все это они получили из украинских арсеналов, когда записались в территориальную оборону Украины.

В ЖИТОМИРЕ ПОД СУД ОТПРАВЯТ УЧИТЕЛЬНИЦУ МОВЫ

Украинская учительница украинского языка будет отправлена под суд в ближайшее время. Несмотря на то, что она преподает такой "патриотический" предмет, судить ее будут за сепаратизм и, не исключено, что еще и за измену.

Донесли на женщину её же коллеги. На семинаре методистов по языкознанию, учительница стала убеждать коллег, что войны нет, а есть "спецоперация", в ходе которой российские войска оказывают «помощь братскому народу», и что произошедшее в Буче – постановка украинских властей. Доносчики наперегонки бросились в прокуратуру.

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕГОВОРАМ В КОНЦЕ АВГУСТА

Глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией возобновятся, по всей видимости, в конце августа, когда после запланированного контрнаступления ВСУ усилится «переговорная позиция» Киева.

- К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах, - рассказал Арахамия "Голосу Америки". Блажен, кто верует, тепло ему на свете.

Впрочем, зампред Совета Безопасности Росси Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Арахамии еще жестче.

- Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить, - написал Дмитрий Анатольевич в своем Телеграм-канале.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- The Guardian, ссылаясь на доклад аналитического центра "Ceasefire", написала, что в мире не существует механизмов, которые бы обязали Россию выплачивать репарации Украине.

- У Украины отобрали финал "Евровидения-2023", передав его Великобритании. Не помогло даже то, что Зеленский лично обещал провести его в Мариуполе. Киев возмущен этим решением. А надо бы просто сказать спасибо.

- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своему коллеге в Польше Збигневу Рау с просьбой выслать домой всех украинских граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для последующей их мобилизации.

- В городе Ирпене Киевской области местные власти решили наказывать нарушителей комендантского часа и торгующих спиртным в неразрешенное время предпринимателей вручением повесток в армию.

*-признан лицом, выполняющим функции иноагента.