Герои спецоперации «Z»: танкист Смирнов выбил противника с позиций после полученной контузии

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример выпускникам военных вузов, которые сегодня получили свои первые офицерские погоны.

Генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны России и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 2022 года с окончанием учебы, и пожелал выпускникам крепкого здоровья и успехов в ратном труде на благо великой России.

Всего завершают обучение почти 14 тысяч офицеров, из них более тысячи офицеров-слушателей - по программам магистратуры и почти 13 тысяч офицеров-лейтенантов - по программам специалитета, в том числе около 200 девушек.

ОТРАЗИЛ АТАКУ ДВУХ ГРУПП ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Иван Сошнев

Сержант Иван Сошнев Фото: Минобороны РФ

«Сержант Иван Сошнев с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по обеспечению подразделений батальонно-тактической группы российских десантников бесперебойной связью. Сержант Иван Сошнев, двигаясь в составе колонны, обнаружил в прилегающем лесном массиве группу украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и минометами.

Иван Сошнев, понимая важность сохранения связи для умело руководства подразделением в ходе боя, увел связную машину в безопасное место, дал команду расчету организовать резервную связь в группе. Обеспечив устойчивую связь, Иван организовал оборону позиций радиостанций силами экипажа и отразил атаку двух пеших групп националистов. Проявленные сержантом Иваном Сошневым высокий профессионализм и практические навыки позволили обеспечить управление и координирование сил в ходе боя с националистами. По итогам боестолкновения группа националистов была уничтожена».

НАШЕЛ И ОБЕЗВРЕДИЛ ШЕСТЬ МИН

Ефрейтор Максим Ермолин

Ефрейтор Максим Ермолин Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Максим Ермолин с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по обеспечению безопасности при передвижении колонн. Продвигаясь по заданному маршруту в составе саперного дозора, Максим обнаружил заминированный участок дороги и оперативно приступил к разминированию участка местности. В ходе разминирования украинские националисты предприняли попытку атаковать российских военнослужащих. Своевременно заметив перемещения националистов, российские десантники открыли прицельный огонь по врагу. В ходе боя Максим, грамотно заняв позицию, умело уничтожал живую силу противника. Лишившись фактора внезапности, противник, понесший потери, отступил. Отразив нападение, дозор продолжил разминировать дорогу. Максим Ермолин лично обнаружил, обезвредил и уничтожил 6 вражеских мин.

Профессионализм, смелость и отвага ефрейтора Максима Ермолина позволили дозору выполнить задачу и обеспечить безопасное перемещение колонн».

КОНТУЖЕНЫМ ВЫБИЛ С ПОЗИЦИЙ НЕПРИЯТЕЛЯ

Младший сержант Алексей Смирнов

Младший сержант Алексей Смирнов Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Алексей Смирнов выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов в составе батальонно-тактической группы российских десантников.

Продвигаясь вглубь обороны противника, Алексей обнаружил замаскированные позиции националистов.

В ходе завязавшегося боя в течение 20 минут экипаж танка метким огнем уничтожил место расположения опорного пункта националистов, 2 боевые машины пехоты и большое количество живой силы противника.

В ходе боя танк младшего сержанта Смирнова был атакован противником из ПТУР. Убедившись в исправности техники, несмотря на контузию, Алексей продолжил вести бой с националистами. Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Алексея Смирнова позволили насести существенный урон живой силе противника и снизить его атакующий потенциал и привели обеспечил захват ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта для организации последующего наступления».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков поздравил выпускников Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России с окончание обучения. Торжественная церемония вручения дипломов об окончании прошла в «Зале Славы» музея Победы.

Фото: Минобороны РФ

В этом году состоялся первый выпуск специалистов в области информационного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Выпускники займут должности офицеров органов информационного обеспечения военных округов.

Фото: Минобороны РФ

«Впереди у Вас интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба. Ждет Вас не мало испытаний: в служении Родине легкой дороги не бывает. Идите по ней твердо, уверенно, с сознанием своего высокого призвания - быть творцами духовного потенциала армии и флота», – сказал Николай Панков, обращаясь к выпускникам.

Фото: Минобороны РФ

В строю выпускников старшие офицеры – слушатели Военного университета, адъюнкты и молодые лейтенанты. В торжественной обстановке получили дипломы об окончании обучения более 650 офицеров и курсантов Военного университета. Замминистра вручил особо отличившимся выпускникам дипломы и памятные знаки отличникам учебы. По итогам работы экзаменационной комиссии 88 выпускников заслужили диплом с отличием, а 13 офицеров удостоены золотых медалей.