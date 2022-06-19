73-летней вдове Николая Караченцова удалили опухоль

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вдова Николая Караченцова проходит реабилитацию после серьезной операции. Людмила Поргина впервые рассказала, что ей удалили новообразование.

Людмила Поргина случайно узнала о том, что у нее опухоль. Во время эндоскопии у нее нашли в двенадцатиперстной кишке аденому.

"Она «села» на желчевыводящие пути. Ее надо было срочно вырезать, потому что иначе желчевыводящие пути меня могли «придавить» и я могла упасть где-нибудь в лесу, где я очень люблю по три часа гулять с собакой", - начала свою исповедь вдова Николая Караченцова.

По словам 73-летней пенсионерки, ее оперировал тот же профессор, который в свое время спасал Караченцова, когда он разбился на Мичуринском проспекте. "Я ему сказала: «Вы спасли моего мужа. Спасите теперь и Людочку»", - цитирует актрису портал PROзвезд.

Сейчас знаменитость следит за своим питанием - ест каши, пьет кисель. Людмила Андреевна добавила, что прекрасно себя чувствует и даже выходит на сцену. До театра ее довозит такси, а после забирает сын.

"Теперь я выхожу на сцену «Ленкома» в массовке", - хвастается знаменитость. Актриса задействована в легендарной постановке Марка Захарова "Юнона и Авось". По ее словам, она ходит со свечой в глубине сцены. Сие действо длится не более одной минуты. А ведь при жизни мужа она в том же спектакле выходила с иконой. Именно на ее светлый лик молился Караченцов в роли Николая Резанова. Тогда у Поргиной тоже не было слов, но на сцене она пребывала дольше, чем теперь.

Также она появляется в "Поминальной молитве". Этот спектакль возродили спустя 27 лет.