Максим Галкин показал Аллу Пугачеву с бесподобным декольте

Фото: Евгения ГУСЕВА

Максим Галкин 18 июня отметил 46-летие. По случаю личного праздника артист разместил в блоге редкое фото своей семьи. В кадре позируют дочь и сын шоумена Лиза и Гарри. Супруга юмориста Алла Пугачева предстала в светло-бежевом платье с бесподобным декольте.

Максим Галкин уже несколько месяцев с Аллой Пугачевой и детьми проживает в Израиле. Семья ведет тихую и спокойную жизнь обычных людей. Потому свой День рождения шоумен отметил по-домашнему в кругу самых близких. Его поздравили жена Лиза с Гарри.

Юморист разместил трогательную фотографию. В центре сидит Алла Борисовна в наряде с глубоким вырезом. А рядом стоят супруг и наследники. На столе был виден только праздничный торт, а сам снимок артист подписал лаконично: "День рождения! Семья - это сила!".

Фото: соцсети

Поклонники написали много теплых комментариев в адрес звезды. Особого внимания удостоилась Примадонна. Ее давно не видели такой помолодевшей и красивой. "Фотография чудесная, Алла Борисовна красавица!", "Выглядит шикарно", "Вот это декольте у Примадонны! Бесподобно", - пишут фанаты.

К слову, отсутствие в Израиле любопытных обывателей позволяет звездной семье чувствовать себя свободнее. Очевидцы отмечают: счастливые Пугачева и Галкин много гуляют с детьми, посещают общественный пляж.