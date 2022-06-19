Денег нет, ушли в шоу-бизнес: профессиональные врачи, ставшие звездами эстрады

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Многие российские актеры, музыканты, шоумены получили, как ни странно, медицинское образование. Кто-то высшее, кто-то среднее, закончив медучилище. При желании из них можно было бы собрать вполне полноценную поликлинику, где работали бы специалисты в области неврологии, эндокринологии, психиатрии, акушерства и даже педиатрии…

Шоумен Гарик Мартиросян окончил медицинский университет. У него диплом врача-невропатолога. Гарик отработал по специальности положенные после окончания вуза три года, причем с превеликим удовольствием несмотря на ночные дежурства. Увы участие в команде КВН Ереванского университета поставило крест на работе подающего надежды молодого доктора.

Много лет назад мама будущего народного артиста РСФСР Александра Калягина уговорила его поступать в московское медучилище №14, которое он благополучно закончил, выучился на акушера и два года отработал фельдшером на «Скорой помощи». В медучилище Калягин был лидером художественной самодеятельности, что определило дальнейшее поступление в Щукинское театральное училище.

Шоумен и актёр Михаил Галустян тоже закончил медицинское училище и тоже, как и Калягин, поработал фельдшером на скорой.

Автор песен и их исполнитель Александр Розенбаум из семьи потомственных врачей, нет ничего удивительного в выборе профессии Александром Яковлевича. Он закончил Первый медицинский институт в Ленинграде. Кстати, до сих пор ежегодно даёт там концерты. И отработал пять лет по специальности анестезиолог и реаниматолог на скорой помощи.

Хотя Татьяну Друбич часто называют актрисой, на самом деле, она получила диплом врача. Закончила лечебный факультет медицинского стоматологического института им.Семашко. Снималась в кино и работала врачом-эндокринологом в районной поликлинике.

Телеведущий, постоянный член жюри КВН, режиссер Юлий Гусман тоже (как и Розенбаум) из семьи врачей. Он закончил Азербайджанский мединститут по специальности психиатрия... И даже защитил диссертацию. И если бы не успехи бакинского клуба КВН, в котором Гусман был капитаном, работал бы и дальше врачом. Но уехал в Москву учиться на Высших курсах сценаристов и режиссёров Госкино СССР.

Сейчас Яна Рудковская - успешный продюсер, бизнесвумен и светская львица. А ведь была врачом-дерматологом - окончила мединститут в Барнауле.

Певица и поэтесса Светлана Сурганова окончила не только медицинское училище, но и педиатрическую академию в Санкт-Петербурге. И вполне могла работать в детской поликлинике.