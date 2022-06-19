Карты не работают, сервис плохой, Dior не купила: Бородина недовольна отпуском в Италии

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Бородина вырвалась в долгожданный отпуск. Телеведущая признавалась, что уже соскучилась по загранице (хотя с начала года она уже успела несколько раз отдохнуть в Дубае и на Мальдивах). И вот, наконец, звезда «Дома-2» улетела в Италию. В Европу она поехала без детей, с подругами. Девушки остановились в Милане.

В первый же день приезда Бородина отправилась в супермаркет и накупила еды.

- Первое, что ты делаешь в Италии, - это идешь и покупаешь жрачку, - пошутила телеведущая, продемонстрировав набитый местными деликатесами пакет. После звезда сняла на видео стол с икрой, выпечкой, мясной нарезкой, фруктами и сладостями.

Но на этом положительные эмоции Ксении закончились. Уже на следующий день телеведущая пожаловалась на отвратительный итальянский сервис. Бородина пошла с подругами в ресторан, и они слишком долго ждали свой заказ. Экс-ведущая «Дома-2» отметила, что в Москве она привыкла к качественному обслуживанию, а вот в Италии с этим явно напряг.

Затем подруги столкнулись с проблемой неработающих банковских карт. Как известно, с недавних пор российские карты за границей не действуют. Одна из подруг Бородиной решила убедиться в этом лично – и, разумеется, потерпела фиаско.

Милан – город шопинга, и Ксения, конечно, собиралась накупить там модных обновок. Телеведущая отправилась в бутик Dior, но и тут ее ждало разочарование. Бородиной приглянулся спортивный костюм, но она так и не решилась его купить. Ксения призналась, что так и не поняла, нужен он ей или нет.

Бородиной приглянулся спортивный костюм Dior, но она так и не решилась его купить. Фото: соцсети.

В эти дни в Италии отдыхает еще одна бывшая звезда «Дома-2» - Алена Водонаева. Алена прилетела в Европу на свадьбу подруги. В соцсетях она призналась, что опасалась столкнуться с негативом в адрес русских. Однако ничего подобного с ней не случилось. Единственное, что ей не понравилось, - неудобства, связанные с санкциями и приостановкой авиасообщения.

- Про отношение к русским в Италии. Все ровно. Все отлично. Из неудобств – платишь везде только кэшем и "кривой" перелет, — поделилась Водонаева.