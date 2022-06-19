Брэдли Купер впервые рассказал о наркотической зависимости

Брэдли Купер встречался с Ириной Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Брэдли Купер откровенно рассказал о своей зависимости от запрещенных веществ. Экс-возлюбленный модели Ирины Шейк в подкасте Wondery SmartLess признался, что пережил депрессию в начале 2000-х после того, как его не взяли на съемки нового сезона сериала «Шпионка». Эта ситуация так расстроила Купера, что он подсел на наркотики и алкоголь.

- Я был так потерян, что начал употреблять кокаин. И еще я разорвал ахилловое сухожилие сразу после ухода из фильма, - сообщил 47-летний Брэдли.

Потеря роли настолько понизила его самооценку, что он почувствовал себя снова старшеклассником.

- Я не мог попасть ни в один клуб, ни одна девушка не хотела на меня смотреть, - вспоминает актер.

Настоящая слава пришла к нему в 2009 году, когда он сыграл одну из главных ролей в комедии «Мальчишник в Вегасе». После этого его карьера пошла в гору. Купер девять раз номинировался на «Оскар» за свои работы в фильмах «Мой парень - псих», «Афера по-американски», «Звезда родилась», «Снайпер», «Джокер» и «Аллея кошмаров».

Актер признался, что очень счастлив быть отцом. У Купера подрастает 5-летняя дочка Леа, которую от него родила Ирина Шейк.

- Все в мире затмил или раскрасил в яркие краски тот факт, что я отец чудесной девочки... Бывает, случается что-то прекрасное, какой-то прорыв в карьере, хороший сценарий, успех на съемках... Но когда у тебя ребенок, ты испытываешь такие же эмоции по 40 раз в день - вот какой это уровень счастья, - говорит Купер.

Брэдли часто забирает дочь из детского сада и из балетной студии, которую посещает Лея. Кроме того, они с Ириной появляются вместе на всех детских праздниках, днях рождения друзей девочки и прочих маленьких торжествах.

После расставания ни Купер, ни Шейк так и не завели новых серьезных отношений. Хотя Ирине приписывали роман с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом. В июне прошлого года западные таблоиды разразились сенсационной новостью: рэпер встречается с русской супермоделью. Папарацци сфотографировали пару вместе на Лазурном берегу. Впрочем, спустя пару месяцев появились слухи об их расставании. Окружение музыканта поведало, что Ирина и Канье встречались около пяти месяцев, их чувства якобы сгубили слишком насыщенные рабочие графики.