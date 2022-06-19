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Политика19 июня 2022 5:08

Крым – российский: В США предложили вариант решения украинского конфликта

Бывший офицер американской Армии составил список предложений Киеву
Юрий МАЙБОРОДА
Более трети населения Незалежной пришлось покинуть свои дома

Более трети населения Незалежной пришлось покинуть свои дома

Фото: REUTERS

Бывший старший офицер американских вооруженных сил, а ныне колумнист издания The National Interest Дэвид Пэйн считает, что Украине стоит отказаться от стремления в НАТО и признать Крым российским. Кроме того, он предлагает провести в Донбассе референдум, результаты которого должны быть признаны на международном уровне.

По мнению Пэйна, с течением времени позиция Украины на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта (а в том, что такие переговоры состоятся, Пэйн не сомневается) будет ослабевать, соответственно, чем раньше начнется процесс мирного урегулирования – тем лучше.

Пэйн скрупулезно проанализировал ситуацию и считает, что положение дел на Украине катастрофическое, в частности, он называет «ошеломляющими» данные о том, что более трети населения Незалежной пришлось покинуть свои дома – пять миллионов украинцев выехали за рубеж, еще восемь миллионов вынуждены были переместиться в пределах страны.

Колумнист составил целый пакет предложений, состоящий из 15 пунктов. Кроме признания Крыма российским и проведения референдума в Донбассе Пэйн считает необходимым принять решение о сокращении украинской армии до 150 тысяч человек, полном обмене пленными, отказе от проведения международных трибуналов над военными преступниками и требований о репарациях. Также Украине должно быть запрещено разрабатывать оружие массового уничтожения, большая часть существующих «ударных систем» должны быть уничтожены под контролем России, а еще Украине необходимо прервать любые связи с НАТО.

По мнению Пэйна, в ответ на это со стороны США и Евросоюза должны быть отменены все антироссийские санкции, а сама Россия должна поддержать заявку Украины на вступление в Евросоюз.

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