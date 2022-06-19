Крым – российский: В США предложили вариант решения украинского конфликта

Более трети населения Незалежной пришлось покинуть свои дома Фото: REUTERS

Бывший старший офицер американских вооруженных сил, а ныне колумнист издания The National Interest Дэвид Пэйн считает, что Украине стоит отказаться от стремления в НАТО и признать Крым российским. Кроме того, он предлагает провести в Донбассе референдум, результаты которого должны быть признаны на международном уровне.

По мнению Пэйна, с течением времени позиция Украины на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта (а в том, что такие переговоры состоятся, Пэйн не сомневается) будет ослабевать, соответственно, чем раньше начнется процесс мирного урегулирования – тем лучше.

Пэйн скрупулезно проанализировал ситуацию и считает, что положение дел на Украине катастрофическое, в частности, он называет «ошеломляющими» данные о том, что более трети населения Незалежной пришлось покинуть свои дома – пять миллионов украинцев выехали за рубеж, еще восемь миллионов вынуждены были переместиться в пределах страны.

Колумнист составил целый пакет предложений, состоящий из 15 пунктов. Кроме признания Крыма российским и проведения референдума в Донбассе Пэйн считает необходимым принять решение о сокращении украинской армии до 150 тысяч человек, полном обмене пленными, отказе от проведения международных трибуналов над военными преступниками и требований о репарациях. Также Украине должно быть запрещено разрабатывать оружие массового уничтожения, большая часть существующих «ударных систем» должны быть уничтожены под контролем России, а еще Украине необходимо прервать любые связи с НАТО.

По мнению Пэйна, в ответ на это со стороны США и Евросоюза должны быть отменены все антироссийские санкции, а сама Россия должна поддержать заявку Украины на вступление в Евросоюз.

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