Cамый богатый «русский» американец разводится с женой

Точная причина расторжения брака неизвестна Фото: EAST NEWS

Сергей Брин, 48-летний соучредитель Google, находящийся на седьмом месте в списке богатейших людей мира, разводится со своей женой Николь Шанахан.

Деталей бракоразводного процесса пока нет, но известно, что паре предстоит поделить огромную сумму – $93 миллиарда, сообщает Insider.

Привезенный в США в юном возрасте Сергей и Никол прожили в браке почти 4 года – они скромно поженились в ноябре 2018 года после почти трех лет близкого общения. Известно, что у пары есть малолетняя дочь, и Брин просит установить над ней совместную опеку. Кроме того, он настаивает на отказе от выплаты алиментов с какой-либо из сторон.

Большая часть бракоразводного процесса засекречена – по словам адвокатов, придание делу огласки может привести к раскрытию местоположения несовершеннолетнего ребенка и к риску его похищения, поскольку Брин является одним из наиболее известных и богатых предпринимателей в мире.

Для ускорения процесса расторжения брака пара использует услуги так называемого временного судьи, услуги которого оцениваются почти в $1000 в час.

– Все вопросы, касающиеся имущественных прав или обязанностей сторон, будут решаться конфиденциальным обязательным арбитражем в соответствии с письменным соглашением сторон, – говорится в судебных документах.

Точная причина расторжения брака неизвестна, но по слухам ей стала фотография Брина с креативным директором дома мод Chloe Габриэлой Херст, сделанная на вечеринке.

Для Брина нынешний развод не первый – в 2013 году он расстался со своей предыдущей женой Энн Войцицки. Официально развод был оформлен через пару лет. Двоих детей, родившихся в браке, экс-супруги воспитывают совместно.