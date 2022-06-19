Дети звезд поступили в элитные школы: почему Барановская, Собчак и Ургант платят за учебу детей по паре миллионов

Старший сын Барановской Артем Аршавин старшеклассник школы, куда пойдет в 1-й класс наследник Собчак Фото: СОЦСЕТИ

Звезды часто выбирают для учебы наследников частные школы. Сейчас горячая пора для оплаты следующего учебного года в частных заведениях. Особенно спешат с расчетами родители, чьи дети посещают школы, где оплату принимают в рублях, но стоимость образовательных услуг привязана к курсу евро – а он в этом июне весьма выгодный для подобных операций. Обеспеченные люди чаще платят сразу за год учебы детей, хотя возможны расчеты за каждый триместр. При полной оплате учебного года до конца июня бывают скидки. Звезды выбирают для детей элитные школы, а значит самые дорогие в Москве и Подмосковье. Мы узнали цены на следующий учебный год в самых модных школах в семьях звезд.

У Собчак и Барановской сыновья болтают с учителями на английском

Телеведущая и блогер Ксения Собчак отдает единственного сына Платона в школу с 5 лет. Собчак выбирала школу для своего ребенка долго, собирая отзывы и мнения друзей и экспертов в этом вопросе. Звезда сокрушалась: «Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы. К сожалению, я не сторонник платного «рублевского» образования из-за атмосферы, которая часто там складывается. Вот это все: «кто на чем приехал» и «кем у тебя папа работает» - как-то не кажется мне здоровым. Объездила кучу всего…» Думала Ксения отдать ребенка и в обычное учебное заведение, но и тут нашла аргументы против: «В русских школах везде либо немножко совок, либо блат…»

В итоге Ксения Собчак выбрала для наследника Платона обучение в Международной школе Москвы – The International School of Moscow. В первый класс в это учебное заведение набирают детей как раз с пяти полных лет. Здесь учат по британским стандартам - образовательная программа основана на английском национальном учебном плане, который адаптирован к международной среде. Результаты выпускных экзаменов можно использовать при поступлении во многие известные университеты в мире. Преподавание здесь на английском языке, в классе есть в том числе дети иностранцев. Есть онлайн сообщество для сотрудников и учеников всех 73 школ сети в мире: так все они обмениваются опытом.

Юлия Барановская говорит, что выбрала для дочери Яна Аршавиной гимназию имени Примакова из-за того, что это «сильная школа» Фото: СОЦСЕТИ

В этой школе обучаются старшие сыновья Юлии Барановской и Валерия Меладзе. Юлия Барановская отдала трех детей в три разных школы, учитывая интересы каждого ребенка. Барановская объясняет: «Три школы это, конечно, непросто. Но мои дети очень разные, поэтому мы вынуждены были пойти на такие меры. С того момента, как наша семья переехала из Лондона, Артем учится здесь в британской школе. Яна ходит в школу имени Примакова – это очень сильное образовательное учреждение». Младший сын Арсений Аршавин посещает обычную общеобразовательную школу, так как сосредоточен на футбольных тренировках. Старший наследник Барановской Артем Аршавин пошел в школу еще в Англии, но после того, как его отец-футболист сбежал из семьи – Барановская с тремя детьми вернулась на родину и подобрала для сына учебное заведение с привычной для него программой. Артем Аршавин с юных лет говорил отлично на английском, так как жил в этой стране. А с сыном Собчак с малолетства занимаются иностранными языками репетиторы. Поэтому проблем с усвоением программы на английском не возникнет.

Общая стоимость учебы в международной школе складывается из нескольких частей и рассчитывается в евро, оплата происходит в рублях по курсу Центробанка на день оплаты. При оплате до конца июня дают небольшую скидку. Мы конвертировали цены в рубли и посчитали среднюю стоимость обучения первоклашки за год. Она складывается из нескольких обязательных частей. Это: 1 млн. 680 тысяч рублей (обучение за 9 месяцев), 340 тысяч рублей (вступительные взносы), 70 тысяч рублей (питание), 21 тысяча рублей (форма). Итого: выходит около 2 млн. 111 тыс. руб.

Цена за 2022 – 2023 учебный год: 2 млн. 111 тыс. руб.

Кинодети Кабо и Трухина пошли в школу у озера

В подмосковной школе «Лидер» учатся дети актеров Игоря Лифанова, Михаила Трухина, Ольги Кабо, музыканта Стаса Михайлова и других артистов.

Здесь все как любят звезды – большинство артистов выбирают школы из-за этих вип-услуг: близость к загородным домам в элитных поселках; охрана; индивидуальный подход, благодаря малой наполняемости классов (в школах для випов в классах от 11 до максимум 24 человек); тщательный отбор учителей; углубленное изучение языков и других предметов, в старших классов – индивидуальные планы под выбор профессии; факультативы, кружки, секции; полный учебный день, выполнение домашнего задания с учителями.

Ольга Кабо выбрала для сына Виктора частную школу Фото: СОЦСЕТИ

В «Лидере» углубленное изучение английского языка, но при этом главный ориентир – сохранение высоких стандартов традиционного российского образования. Чего здесь только нет: мощная спортивная база, кружки, медцентр с медико-психологическим сопровождением, четырехразовое питание с индивидуальным подходом. До обеда дети учатся, потом отдыхают, посещают секции и кружки, затем по выбору посещают факультативы, дополнительные занятия, выполняют домашнее задание. Как верно заметил нам актер Лифанов, когда выбирал с женой школу дочери: «Ребенок должен учиться и одновременно успевать жить полноценной жизнью». Благодаря развитой инфраструктуре внутри этих частных школ, детей не нужно возить в разные части города – все занятия в одном месте.

В «Лидере» в стоимость договора на обучение не входят занятия в кружках в вечернее время: кроме занятий по шахматам и бадминтону. За них придется доплачивать: по 10 тысяч рублей в месяц за 2 занятия в неделю. Стоимость обучения за месяц – 100 тыс. руб. Отличникам – скидка 50% на следующий учебный год. На время путешествий и отсутствия детей из-за болезни перерасчет не делают.

Цена за 2022 – 2023 учебный год: 900 тыс. руб. Ежегодный взнос 100 тыс. руб. оплачивается при заключении договора на один год.

Дети Реввы и Славы учатся 10 месяцев

В Павловской гимназии учатся наследники артиста Александра Реввы, певицы Славы и ГлюкоZы. Здесь дети ходят в школу целых десять месяцев в году, каникулы у них пять раз в год. В гимназии расширенное изучение гуманитарных дисциплин; современное оснащение кабинетов позволяет вести исследования, эксперименты; профориентация – изучение и знакомство с интересующей профессией, междисциплинарные проекты. Гимназия взаимодействует с Высшей школой экономики. Много кружков, секций, мероприятий с родителями, олимпиад.

Цена за 2022 – 2023 учебный год: 1 млн. 800 тыс. руб.

У наследников Климовой, Дубцовой и Пореченкова – все включено

Дети певицы Жасмин и Ирины Дубцовой, актеров Екатерины Климовой и Михаила Пореченкова и других артистов учатся в Ломоносовской школе. В этой частной школе используют авторские технологии развития интеллектуальных способностей учеников. У детей индивидуальные планы обучения, которые дают возможность комбинировать разные учебные курсы. Стараются давать побольше практических занятий, много круглых столов, есть дискуссионный клуб для старшеклассников. Приглашают лекторов из ведущих вузов страны. Первую половину дня учатся, а во вторую – ходят в кружки и секции, где занятия ведут именитые спортсмены, артисты и другие деятели культуры.

В базовую стоимость обучения включено: плата за учебный процесс; учебники и развивающую литературу; учебные и развивающие экскурсии; организация дополнительного образования – занятия в студиях, секциях, клубах; питание пятиразовое – возможно диетическое питание и замена блюд. Певица Ирина Дубцова довольна обучением сына в Ломоносовской школе – он закончил уже 9-й класс: «Педагоги здесь действительно умеют увлечь учебой. А ведь это так здорово, когда твой ребенок занимается с удовольствием! А еще отлично организован дистант, что для нас с сыном немаловажно: если возникает необходимость учиться дистанционно — никаких проблем. Ребенок может присутствовать в классе виртуально или знакомиться с материалами офлайн, а качество обучения при этом остается на таком же высоком уровне. Также в школе проходит огромное количество интересных мероприятий: ребята участвуют в конкурсах, играют в спектаклях, снимаются в фильмах».

Цена за 2022 – 2023 учебный год: 1 млн. 620 тыс. руб.

Дочь певицы Жасмин учится в частной школе и музыкальной школе имени Гнесиных Фото: СОЦСЕТИ

Билингвальные дети Банщиковой, Бородиной и Мартиросяна

Самая модная частная школа у звезд сейчас гимназия имени Е. И. Примакова. Здесь учатся дочери Ксении Бородиной, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Юлии Барановской, Кэти Топурии, сыновья Анны Банщиковой и Марии Кожевниковой, внуки Надежды Бабкиной. А дочь Леры Кудрявцевой получает здесь дошкольное образование.

Здесь билингвальное обучение – преподают на русском и английском языках. Помимо аттестата нашего государственного образца выпускники могут по желанию получить еще один документ. Гимназия авторизована по программе международного бакалавриата, поэтому желающие девятиклассники могут поступить на курс подготовки к дипломной программе Международного бакалавриата. Диплом об окончании этой образовательной программы дает возможность поступать в известные университеты по всему миру. Многие гимназисты планируют поступать в МГИМО и МГУ, так как учебное заведение сотрудничает с этит вузами. В гимназии 80 секций и кружков.

Ксения Бородина купила микроавтобус, чтобы дочки ездили в гимназию с комфортом. Отвозит девочек на учебу семейный водитель Фото: СОЦСЕТИ

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина так хотела, чтобы ее дочери учились именно в этой гимназии, что прикупила микроавтобус, на котором водитель отвозит девочек по утрам на учебу, а вечером домой. Бородина рассказала: «Дети просыпаются в семь утра. А я в это время, признаюсь, еще в постели. Дочки не успевают завтракать дома, они едят в школе. Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом - так много времени они в ней проводят. Мы живем в загородном поселке, а отдавать детей в сельскую школу не хочется, поэтому приходится возить».

Цена за 2022 – 2023 учебный год: 800 тыс. руб.

Гарик Харламов и Кристина Асмус в новом учебном году заплатят за обучение дочери 1 миллион 795 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Где еще учатся дети звезд?

- Наследница телеведущего и актера Ивана Урганта посещает школу «Золотое сечение». Цена за 2022 – 2023 учебный год: от 500 тыс. руб.

- Дочь артистов Гарика Харламова и Кристины Асмус ходит в школу «Президент». Цена за 2022 – 2023 учебный год: 1 млн. 795 тыс. руб.