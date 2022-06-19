Простой капустный салат стал хитом Интернета

Салаты на основе белокочанной капусты не слишком популярны Фото: EAST NEWS

В соцсетях видео с простым и вкусным салатом стало хитом, собрав миллионы просмотров и кучу лайков.

Те, кто попробовал это блюдо, утверждают, что больше никогда от него не откажутся.

На самом деле, среди ингредиентов ставшего мегапопулярным блюда нет ничего необычного: капуста, огурец и зеленый лук.

Салаты на основе белокочанной капусты не слишком популярны из-за того, что заправка смешивается с капустным соком и уже спустя час блюдо приобретает непрезентабельный вид.

В этом же салате соус прилипает к нашинкованной капусте, и она не плавает в луже сока даже на следующий день. Эта заправка действительно необычна. Именно она придает салату вид, вкус и аромат, вызвавшие к нему всеобщую любовь.

И еще один момент – никакого майонеза, то есть этот салат подойдет и поклонникам здорового питания, и самым убежденным веганам.

Итак, вот рецепт самого популярного салата этого лета:

Половинка среднего кочана капусты, 4 огурца и четверть стакана мелконарезанного зеленого лука.

А теперь та самая секретная заправка: для нее понадобятся полстакана обжаренных орехов кешью (часть из них можно заменить грецкими орехами), четверть стакана оливкового масла, столько же лимонного сока, 2-3 зубка чеснока и пара перьев зеленого лука. Соль по вкусу. Можно добавить немного горчицы.

Овощи мелко режем, а ингредиенты для заправки измельчаем и смешиваем в блендере до получения однородной массы.

Теперь добавляем заправку к нашинкованным овощам – и салат готов.