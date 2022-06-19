Дети кукурузы

С момента прихода Майи Санду к власти Кишинев целенаправленно ведет дело к полному сворачиванию отношений с Россией Фото: REUTERS

За несколько последних недель Кишинев развил такую активность в своей антироссийской деятельности, что уже возникает вопрос об обратимости этого процесса. Антироссийский трек стал основным во внешней политике этой небольшой республики. С момента прихода Майи Санду и ее партии "Действие и солидарность" к власти Кишинев целенаправленно ведет дело к полному сворачиванию отношений с Россией и поглощению Молдавии Румынией в угоду ее западным европейским кураторам.

ЗАБУДЬТЕ СЛОВО ХЛЕБ

Апофеозом этого процесса в Кишиневе прошло совместное заседание румынского и молдавского парламентов, чего не было с 1917 года. Оппозиция его проигнорировала, но провластные депутаты были так рады этому процессу, что даже устроили совместные танцы.

- Неслыханное дело – заседать двумя парламентами вместе! Не умея руководить страной, нынешняя власть в РМ пытается переключить внимание народа на внешнюю повестку: форумы, визиты, встречи на высоком уровне, приемы дорогих во всех смыслах гостей. Нищета от этого, правда, не исчезнет, а положение в обществе лишь усугубится, - возмутился экс-руководитель управления контрразведки СИБ РМ, полковник в отставке Ион Маху.

- У аграриев нет денег на топливо, у пенсионеров нет денег на хлеб, более 100 сельских школ будут закрыты, потому что не на что их содержать, а власти хотят потратить почти миллиард леев на оружие. Кому это нужно? – обрисовал ситуацию бывший президент республики Игорь Додон, находящийся под следствием по надуманному уголовному делу.

- Мы должны забыть о таком понятии, как социальный хлеб, - словно бы в ответ Додону заявил министр сельского хозяйства Молдовы Виорел Герчу.

Какой хлеб, какие деньги, когда надо устранять "российскую угрозу"? Именно такую политику реализует сейчас команда Санду, а ее лидер с новой силой принялась обвинять во всех бедах Молдавии Россию. В частности, в проблемах с тяжелой ситуацией в области снабжения газом и электроэнергией.

- РФ может использовать газ или другие инструменты, например, электроэнергию — там мы еще более зависимы, потому что у нас есть теоретическая возможность закупки газа в других источниках, могут применять эти инструменты против нас, - объявила Санду. При этом совершенно "забыв" про задолженность Молдавии за газ, неготовность урегулировать вопросы по сценарию, на который Кишинев сам согласился, и про то, что 70% электроэнергии республике поставляет Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и принадлежит России. И цены на нее гораздо ниже, чем у европейских или румынских поставщиков, которым Кишинев отдает предпочтение.

КТО НАТЯГИВАЕТ "СОВУ НА ГЛОБУС"

Впрочем, не газом единым.

- Мы видим, что из России в Молдову больше не поступают удобрения. Видим, что происходит с экспортом яблок и других товаров. Не знаю, если были найдены какие-то альтернативные пути поставки, но в любом случае они дороже и сложнее, - объяснила Санду другие сложности, обвинив Россию в политическом давлении. - Не вижу связи между поставками газа и нашим намерением получить статус кандидата. Мы говорили о том, что давно этого хотели, мы много лет заявляли об этом, мы взяли на себя обязательство подать заявку на членство в Европейском союзе.

Такой связи действительно нет. "Сову на глобус" в этой ситуации напяливает сама Майя Григорьевна, отказываясь от сотрудничества с Россией и даже подняв недавно вопрос о выходе Молдавии из СНГ. Напомним, что в прошедшем на днях Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Молдавия по собственной инициативе отказалась участвовать. Впервые за много лет. Взамен этого она принялась поддерживать инициативы США в вопросе лишения России торговых преференций в рамках ВТО, чем резко сократила количество точек соприкосновения Кишинева с Москвой.

Молдавия стремительно превращается во вторую Украину. В республике прекратили вещание российских телеканалов и интернет-ресурсов, оппозиция преследуется, против ее активистов возбуждаются уголовные дела, а экспертам из числа не доказавших власти свою антироссийскую лояльность ограничили право выступать с комментариями в российских СМИ и не только в них. Поразительную активность прозападные политики развернули в сфере истории. В частности, невиданными темпами фальсифицируется история Великой Отечественной войны, которую власти именуют не иначе, как исключительно Вторую мировую. Принимаются законы, запрещающие показ фильмов о Великой Отечественной, под запрет попала и символика на праздновании Дня Победы.

Зато Кишинев отдает Молдавию на откуп Западу, уверяя, что это правильно и должно решить все проблемы. Парламент Молдавии ратифицировал договор с ЕС о вводе иностранных военных, по которому иностранным военным позволено контролировать 40% территории республики. Им разрешено применять табельное оружие, спецсредства, а также физическую силу. По аргументации Санду и ее партии, это сделано якобы для того, чтобы контролировать поток беженцев из Украины, но местные эксперты удивляются, поскольку не могут припомнить ни одной чрезвычайной ситуации на границах Молдавии после того, как 30 лет назад закончилась горячая фаза конфликта в Приднестровье. Но и молдавские, и румынские депутаты явно хотят вновь зажечь его, выступив с антироссийским заявлением.

ВПЕРЕД, К РАСКОЛУ И САМОУНИЧТОЖЕНИЮ!

- Мы решительно осуждаем противоправную, неспровоцированную и необоснованную агрессию Российской Федерации против Украины. Мы подтверждаем полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, - отмечено в отдельной резолюции по итогам совместно заседания румынского и молдавских парламентов. Президент Молдавии гражданка Румынии Майя Санду пользуется полной поддержкой властей своей второй Родины. Или первой, смотря, какую страну она ставит выше на своем государственном посту.

Курс Санду ведет не только к новому обострению этого конфликта с ПМР, но и к расколу страны. Напомним, что та же Гагаузия проголосовала за право на выход своей автономией из состава республики в случае объединения Молдавии с Румынией. Что же касается Кишинева, то статус "недружественной страны" – это минимум, который Молдавия может ожидать от России на этом пути. Который ведет республику в разруху и окончательную беспросветную нищету. Европа или США желают появления новой "горячей точки" посреди Старого Света – это уже не так важно. Но отдуваться за все это придется молдаванам, чье мнение, похоже, не интересует ни Запад, ни собственную власть.

Ситуация очень похожа на тот момент из американского фильма ужасов "Дети кукурузы", когда приехавшая в городок взрослая пара обнаруживает, что он пуст, в нем нет ни одной живой души, везде беспорядок, и почти везде растет кукуруза. И все это из-за того, что объявивший себя мессией местный ребенок, которым руководит демон, убедил детей убить всех взрослых. Ну очень похоже. Только в фильме демон, захвативший городок, погибает, а вот Молдавии при нынешнем руководстве вряд ли стоит рассчитывать на такой благополучный исход. Зато может гордиться, что "убила всех взрослых".

И, похоже, что все, что от Молдавии останется, это будет та самая кукуруза.