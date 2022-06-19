Выбирайте тонкие полотенца и размораживайте морозилки. Немцам дали "ценные" советы по энергосбережению

Немцы жалуются на украинцев Фото: REUTERS

Кто на что жалуется в эти дни в современном мире? Россияне жалуются на проблемы со скачиванием Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. Американцы жалуются на резкий рост цен, в первую очередь – на бензин, и дефицит ряда продуктов питания, детских смесей и женских прокладок. Поляки жалуются на необходимость платить за сбор хвороста. Украинцы жалуются, вообще, на все и неготовность мира жертвовать собой ради Украины. А вот немцы жалуются на украинцев. Не на всех, а на тех, что поселились в их домах. В частности, на их расточительство.

По мнению немцев, даже те, из беженцев, которые в своем поведении не выходят за рамки приличий:

- Не выключают за собой свет после посещения мест общего пользования

- Могут запустить стиральную машинку ради пары футболок

- Выбрасывают в мусор большое количество еды, которую не съедают.

- Тратят слишком много горячей воды, когда принимают душ и т.д.

При этом немцы понимают, что украинцы еще не перестроились от своей прошлой жизни, когда на такие мелочи не обращали внимания. Ведь даже после рекордного роста тарифов в Незалежной, тарифы остаются там гораздо ниже, чем в той же Германии, и услуги ЖКХ обходятся не в пример дешевле. Но, понимая это, немцы, которые издавна славились своей рачительностью и привыкли экономить каждый пфенниг (пословица "копейка рубль бережет" явно не русского, а немецкого происхождения – прим. авт.), не могут скрыть своего раздражения. И выходят из зоны психологического комфорта.

- Это заставляет меня чувствовать себя очень потрепанным. Я вижу бедственное положение женщины с двумя детьми, которых мы взяли спонтанно, но я буду счастлив, когда они уедут, - приводит одно из местных изданий типичную реакцию на ситуацию типичной немецкой семьи.

Остается только порадоваться, что у Германии сейчас такой вице-канцлер и одновременно министр экономики, каким является лидер партии "Зеленые" Роберт Хабек. Еще в апреле он начал давать своим согражданам советы и рекомендации, как научиться себя вести в условиях энергетического кризиса. Тогда он рекомендовал им задергивать шторы, чтобы сохранить тепло в доме, меньше топить и теплее одеваться дома, меньше пользоваться автомобилями, пересаживаясь на поезда и велосипеды. Правда, по его словам, тогда это было необходимо делать для победы в "борьбе с Путиным". По его словам, каждый проеханный на велосипеде и "каждый непроеханный на автомобиле километр - это вклад, который позволит легче отказаться от ухода от поставок энергоресурсов из России".

Но тут подоспело сокращение объемов поставок газа из России по "Северному потоку 1" из-за того, то компания "Сименс" не возвращает на газопровод отправленную на ремонт газовую турбину. Поставки сократились боле чем на 60%, и в Европе вместо заполнения газовых хранилищ в ожидании отопительного сезона, газ из хранилищ начали отбирать. Летом.

Директор Германской ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг тут же порекомендовал снизить минимальную температуру в домах и квартирах.

- Даже в квартире с 18 или 19 градусами всё ещё можно жить хорошо, и каждый должен быть в состоянии вынести эту сравнительно небольшую жертву, - пафосно объявил он.

И впору было бы немцам пригорюниться, но тут с новой порцией рекомендаций подоспел все тот же "зеленый" вице-канцлер и министр экономики Германии в одном лице. Конечно же, с новой порцией рекомендаций и советов, которые должны облегчить немцам жизнь. Среди которых теперь можно отметить следующие.

- Размораживание морозилки экономит электроэнергию, равно как и поездки на автобусе или поезде

- Любители принять душ, энергосберегающая насадка для душа экономит 30% энергии на горячую воду

- Чем толще полотенце, которым парикмахер сушит волосы клиенту, тем больше будут энергозатраты на его очистку

- Можно полностью загружать посудомойку и снизить температуру в помещении.

И не надо здесь язвить, что от этих советов газ в хранилищах сам по себе не прибавится. Полет мысли вице-канцлера показывает, что он вникает в процессы энергосбережения до таких нюансов, которые не каждому сантехнику или электрику по силам. Особенно доставило про полотенца. Ну, и общий стиль в духе киевского мэра-златоуста Виталия Кличко вдохновляет. Хотя вряд ли стоит спорить, что у Хабека больше масштабности, откровений и здравомыслия.

Осталось только немцам привлечь его к тому, чтобы он научил украинцев после посещения туалета гасить за собой свет. И тогда заживут. Как, например, те же русские. И начнут жаловаться на проблемы при скачивании Windows 10 и 11. Впрочем, для этого им еще надо добиться, чтобы интернет в Германии был не хуже, чем в России.