Минобороны России показало боевую работу саперов под Харьковом

Саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа продолжают проводить разминирование территорий населенных пунктов в Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований.

- Саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов, в том числе мин-ловушек. Для поиска мин используют металлоискатели, щупы, а также минно-розыскных собак, - прокомментировали кадры в Минобороны России.

На боевое задание выезжают с оружием, в защитных костюмах сапера, которые могут защитить от осколков и пуль. Сапер в таком обмундировании может серьезно нарушить планы врага.

Напомним, недавно сапер-десантник сержант Александр Лебедев во время разминирования дороги к населенному пункту заметил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Группа саперов внезапно атаковала противника и уничтожила 6 националистов. Остальные диверсанты бросили оружие и убежали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3 374,88 га территорий; 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 28 176 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1 034.

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