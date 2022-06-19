Полевой госпиталь принимает жителей Луганской народной республики

В госпитале есть не только военные хирурги. Есть в штате травматологи, нейрохирурги, офтальмологи и соответственно все оборудование которое необходимо для оказания специализированной и хирургической квалифицированной помощи

Медицинские специалисты Вооруженных Сил России оказывают квалифицированную медицинскую помощь мирному населению Луганской Народной Республики. При необходимости военные медики могут эвакуировать пациента даже под обстрелом на бронеавтомобиле «Линза» или бортом вертолета Ми-8. Сам госпиталь также защищен от обстрелов украинских националистов.

«Полевой госпиталь 35 медицинского отряда имеет стены с повышенным содержанием кевларовой нити, то есть это своего образа надувной бронежилет для врачей и пациентов которые проходят лечение на базе нашего учреждения. Данный комплект разворачивается и приступает к своей работе за 12 часов, также в связи с особенностями этот комплект вместе с личным составом десантируется в любую точку Земли, куда нам скажет командующий, и делает то, что вы сейчас видите своими глазами», - рассказал журналистам начальник отделения аэромобильного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко.

В госпитале есть не только военные хирурги. Есть в штате травматологи, нейрохирурги, офтальмологи и соответственно все оборудование которое необходимо для оказания специализированной и хирургической квалифицированной помощи.

«Так как мы военные врачи, разумеется это в первую очередь военнослужащие, но также мы оказываем помощь жителям Луганской, Донецкой народных республик. Возрастные категории - это от пожилых и соответственно дети, мы стараемся помочь, как дополнительные медицинские силы здесь всем кто нуждается не отказываем», - рассказал врач-стоматолог Виктор Таушан.