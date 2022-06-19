Прощай, мужчина! Умер великий французский актер Жан-Луи Трентиньян

Трентиньян сыграл больше 130 ролей в кино. Конечно, самый известный – «Мужчина и женщина». Кадр из финального фильма трилогии, вышедшего в 2020 году (это была последняя картина в карьере актера)"

Я захожу на сайт «Фигаро», и ничего не понимаю. Известия о смерти Трентиньяна на экране нет. Между тем, он сыграл больше 130 ролей в кино. Конечно, самый известный – «Мужчина и женщина». Но были и другие – например, беспощадный «Конформист» Бернардо Бертолуччи. Или «Дзета» Коста-Гавраса, одна из самых нашумевших политических драм 60-х. Или «Веселенькое воскресенье» - последний фильм Франсуа Трюффо. «Полицейская история» Жака Дерэ, где он снимался с Аленом Делоном. «Лани» Клода Шаброля. «Горит ли Париж?» и «Бег зайца по полям» Рене Клемана…

Странный мужик это был. Может быть, не очень красивый, но умный. В 90-е приезжал в Москву, был уже пожилым и чем-то напоминал аллигатора. Он тогда снялся в «Красном», финальном фильме трилогии «Три цвета», у Кшиштофа Кесьлевского, польского режиссера. Фотограф принес в «КП» снимки - помню фантастический портрет, кажется, обрезающий все дальнейшие пути подступа к человеку.

Александр Монахов, в ту пору - кинокритик "КП", делавший для газеты интервью с Трентиньяном, вспоминает: «Мы встречались лет двадцать назад в Доме кино. Обещали чуть ли не в кабинете Юлия Гусмана, тогдашнего босса. Кабинет оказался закрыт. Другой - тоже. Жан-Луи терпеливо ждал пять минут, десять, двадцать. Ключи ни от чего не находились. Но он даже слова не сказал. Даже жестом не выказал не то что неудовольствия, но даже удивления. Темный синий костюм устаревшего вида. Галстук... Такой обычный, что его при всем желании не запомнить. Тихие интонации голоса. Даже когда он улыбался, это было будто с некоторым усилием. Трентиньян всем видом будто сообщал: моя оболочка не имеет значения. Поэтому мы говорили о том, что имеет смысл и сообщает о важном, - о его фильмах. Грустный интеллигентный профи, с которым получился милый разговор о кино в коридоре Дома кино».

Умный взгляд не уберег его дочь Мари, убитую из ревности. Трагедия произошла в Вильнюсе. Туда прилетел рокер Бертран Канта. Типа бойфренд. Очень ревнивый и непостоянный рокер. Как всегда, родители считали, что все уладили в их бурных отношениях, пообщались с кем надо… Но это было не так, и однажды Мари Трентиньян нашли в коме. Смерть наступила очень скоро. Четыре сына было у Мари, младшему только пять.

С той поры Жан-Луи Трентиньян вообще всегда отходил в сторону от всего. Не верил больше никому. Ту трагедию он не смог пережить и открыто говорил, что смерть Мари – катастрофа всей его жизни.

А когда-то у него в биографии была чудесная история «Мужчины и женщины». Золото в Каннах в 1966 году. Я видела этот фильм, он прекрасен. Прост не по-киношному. В СССР «Мужчину и женщину» разрешила лично Фурцева - посмотрела, удивилась, стукнула по столу кулаком, приказала выпустить. Даже постельная сцена министра культуры не напугала, она хотела показать людям кино о жизни. Трентиньяна дублировал Вячеслав Тихонов, его партнершу Анук Эме – Нина Меньшикова, так что это внезапно стало какой-то звуковой альтернативой для фильма «Доживем до понедельника».

В «Мужчине и женщине» Клод Лелуш позволял своим актерам болтать о чем угодно. Бюджет был маленький, Трентиньян вместе с Анук Эме перед камерой курили и разговаривали. О чем-то по сценарию. О чем-то – под сигарету. О собаках, например. Или о кино. Вроде бы они прекрасно подходят друг другу, вроде бы они вместе в финале, но как долго продлятся их отношения? В этом и вопрос. Клод Лелуш потом сделал два продолжения «Мужчины и женщины», где рассказывал о том, что случилось дальше, но эти продолжения забыты - вопрос, повисший в конце первого фильма, оказался интереснее ответа.

В жизни была, например, история про Брижит Бардо. Жан-Луи играл с Брижит в фильме «И бог создал женщину». Бардо знала, что Трентиньян женат. Но это ничего для нее не значило. Да, она была сама женой режиссера Роже Вадима, который ее «сделал», как говорят в этих кругах. Но Бардо была влюблена, Жан-Луи тоже. Роже Вадим тоже любил свою женщину и заканчивал фильм в депрессии. Однако после премьеры все сложилось как нельзя лучше: Брижит – знаменитость, режиссер востребован, а Жан-Луи живет с самой знаменитой блондинкой Франции в съемной квартире. Потом Жана-Луи призвали в армию, и, пока Трентиньян служил, Бардо нашла себе нового мужчину. Знаменитого, конечно…

Трентиньян жил долго: умер на 92-м году, рядом с близкими, там же, где и родился – в городке Гард. Французские критики говорят про него: «Его силой была его робость». Перед кинокамерой, в том числе. Именно так он был убедителен.

После убийства дочери он практически простился с кино. Сделал три исключения: снялся у Михаэля Ханеке в «Любви», у него же - в «Хеппи-энде», и уступил уговорам Клода Лелуша - сыграл в третьей части «Мужчины и женщины». После чего официально объявил, что покидает кино навсегда. Сейчас это уже совсем точно: НАВСЕГДА.