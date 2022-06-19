Глава Роскачества Максим Протасов: «Покупатель сам выбирает, какой товар ему купить»

Руководитель Роскачества Максим Протасов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период быстрого роста цен производители могут применять различные схемы, чтобы не повышать цены. Использовать доступные ухищрения. Как проверить качество продукции в таких условиях? Нужен ли нам тотальный контроль за каждым товаром? И как помочь потребителям в выборе? Об этом в интервью «Комсомольской правде» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Руководитель Роскачества Максим Протасов.

- Максим Александрович, вы исследуете качество продуктов, товаров и услуг по большому спектру. О каком количестве товаров идет речь?

- Наша задача - чтобы мобильное приложение и портал Роскачества был настоящим навигатором потребителей на рынке товаров и услуг. Для этого в нашей базе содержатся около 10 000 карточек широкого спектра товаров, позволяющие любому из нас, придя в магазин и наведя на штрих-код свой мобильный телефон, узнать результат исследований этого товара, его рейтинг, присвоенный Роскачеством, информацию о том, какие у товара были выявлены проблемы. При этом мы постоянно наращиваем количество исследованных нами товаров. На сегодня в нашей базе основные Товары базовой корзины потребителя и все самые распространённые торговые марки.

- Есть ли потенциал для увеличения?

- Мы проводили аналитические исследования, по результатам которого выяснили, что уже сейчас большинство граждан нашей страны найдут практически любой товар в нашем мобильном приложении. Кроме того, Роскачество проводит все исследования на средства госбюджета - средства налогоплательщиков. Поэтому, мы не проверяем нишевые товары, которые мало где встречаются. Один из фокусов нашей деятельности сейчас – исследование региональных брендов, которые потенциально в период нового этапа импортозамещения могут могут выйти на общероссийские продажи. Мы хотели бы понять, насколько высок их уровень качества и если эти Товары получат государственный Знак качества - максимально помочь им в рыночном продвижении.

- Есть ли какие-то не затронутые вами товарные категории?

- Их все меньше, но пока они еще встречаются. В этом году мы также проводим повторные исследования товаров из в базовой потребительской корзины. Проверим самые востребованные товары в нашей стране в недорогой ценовой категории. По запросам на наш портал мы видим, что у граждан существуют опасения возможного ухудшения качества этой продукции.

- Как вы определяете, что такое качество?

- К этому вопросу важно подходить с четкими мерилами и лекалами. Во-первых, Мы должны подтвердить, что исследуемый товар соответствует требованиям технических регламентов и безопасен для потребителя. Далее, Мы смотрим, насколько производитель корректно промаркировал товар и дал исчерпывающую информацию для потребителя, не заменил ли ингредиенты на недопустимые. К примеру, если это докторская колбаса, а в ней мы видим только мясо птицы, такой докторской колбасы существовать не может. Там должна быть свинина и говядина. Значит, это обман потребителя, фальсификат. Такой продукт мы требуем снять с полки. Другой вопрос – даже если в составе свинина и говядина, насколько они качественные. Здесь наши лабораторные испытания насколько качественным было сырье, применяемое при производстве колбасы или сосисок. Есть допустимые добавки, а есть добавки, которыми заменяют мясное сырье. Ведь покупатель не за крахмалом и соевым белком пришел в магазин, а за колбасой. Мы это выявляем. В зависимости от всех этих параметров Роскачество рейтингует товар, объявляя об этом потребителю. Если продукт соответствует разрешенным требованиям, но, например, просто низкокачественный с точки зрения сырья и дополнительных ингредиентов, то мы присваиваем такому товару низкий рейтинг. Далее уже сам покупатель получает информацию об этом рейтинге и сам выбирает, какой товар приобретать.

- Сейчас на фоне роста цен производители идут на разные ухищрения. Например, не повышают цену на товар, а уменьшают объем. Как при этом защитить потребителя?

- Информируя его. Точно не должно быть ситуаций, когда товар за счет визуальных решений выглядит как литр молока, а на самом деле содержит 970 граммов. Эта проблема существует во всем мире. На товаре крупно должен быть написан реальный вес нетто. Поэтому мы всегда рекомендуем потребителям внимательно изучать упаковку. Кроме того, сейчас звучат предложения установить законодательное требование на маркировке, этикетке или ценнике указывать цену за 100 грамм продукта. Это позволит покупателю корректно сравнить цены и понимать решение. Такое дополнительное информирование потребителей имеет под собой основу и Роскачества рассматривает возможность его поддержать. Ведь мы всегда претворяет в жизнь любые инструменты, позволяющие не вводить потребителя в заблуждение.

- Еще одно проблема – сложность в поиске срока годности. Нет единых стандартов. Каждый производитель, где хочет, там его и пишет. Здесь есть решение?

- Роскачество постоянно проводит опросы потребителей. И мы довольно четко видим тенденцию: ещё 5 лет назад только 32% потребителей интересовались сроком годности товара, а сейчас почти все потребители в регулярном режиме смотрят срок годности. Другое дело, что информация о дате и условиях хранения не всегда нанесены на упаковку товара достаточно крупно, чтобы человек с любым зрением мог различить. Здесь я рекомендую нашим потребителям обращаться в Роскачество, если они видят проблему. Технический регламент о маркировке говорит о том, что дату на товаре мы с вами должны разглядеть всегда, для этого не нужно доставать микроскоп или бинокль. Если вдруг вы не нашли срок годности, пожалуйста, информируйте нас. Мы с такими производителями проведём работу.

- Было предложение от Минсельхоза - разрешить продавать хлебобулочные изделия, овощи и фрукты без упаковки. Насколько это приемлемое решение? В принципе в СССР хлеб продавался без упаковки и вроде никто не умирал. Плюс это дополнительная экологическая составляющая. Меньше упаковки – меньше мусора.

- С точки зрения упаковки экологическая проблема действительно есть, объемы упаковки в мире необходимо сокращать и обеспечивать ее утилизацию. Тем не менее отсутствие упаковки увеличивает риски бактериальной обсемененности пищевой продукции. Это правда. Насколько производители, дистрибьюторы и торговая сеть при движении продукции без упаковки смогут эти риски минимизировать, насколько больше будет работы у нас или коллег из контрольно-надзорных органов - пока непонятно. В любом случае, я не уверен, что хлеб без упаковки и насыпная крупа в мешках станут массовым явлением. Потребители привыкли, что продукция у нас фасованная, а на упаковке содержится большое количество информации, в том числе даты производства, рейтинг Роскачества и даже российский Знак качества, который уже много лет помогает гражданам страны выбирать лучший отечественный товар.