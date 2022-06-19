Юлия Беретта: В сегодняшних реалиях я хочу развиваться и делать что-то новое

Певица Юлия Беретта. Фото: Андрей МИНАЕВ

У российских артистов сегодня есть большие возможности для самореализации. В новых экономических реалиях происходит перезагрузка шоу-бизнеса, меняются рынок контента и каналы распространения информации. Но на первом плане по-прежнему остается качественная музыка, считает певица Юлия Беретта. Сегодня она не только пишет музыку, но и активно снимается в кино и занимается благотворительностью. Об этом Юля рассказала в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме.

Юлия Беретта выступила на открытии ПМЭФ-2022 в рамках спортивного проекта Росконгресса. Кроме того, в международном форуме участвовал будущий муж певицы. Весной этого года артистка объявила о помолвке. Личность своего избранника она не раскрывает, известно только, что ее жених – бизнесмен.

Юлия не исключает, что в будущем тоже могла бы реализовать какой-нибудь бизнес-проект, но признается, что пока ее больше увлекает творчество и благотворительность.

- Я не исключаю этот момент в будущем, но сегодня я настроена на свою карьеру певицы, актрисы. И я активно развиваю благотворительные проекты, потому что многие сегодня нуждаются в помощи. Например, 20 июня мы привезем на лечение ребенка с пороком сердца. В будущем я хотела бы создать свой благотворительный фонд, а пока сотрудничаю со многими другими фондами. Это не только финансовая помощь, я также помогаю концертами, пишу много хорошей музыки.

Кстати, у меня был случай. Есть такой фонд «Ангелы надежды», он помогает детям с ограничением по слуху и глухонемым детям. Этот фонд появился много лет назад не без моего участия. Есть такая песня «Москва», которую я написала для группы «Стрелки», а в ней слова - «приходят дни, уходят дни, а город расцветает». На ее примере педагог объяснял детям с нарушениями слуха, что такое иносказание: ведь дни не могут уходить в буквальном смысле, у них нет ног. И дети поняли смысл этих слов. Тогда-то и появилась идея создать фонд помощи детям с нарушением слуха. Такие моменты очень вдохновляют. Недавно я написала песню «Дети России» и детские фонды разобрали ее на цитаты.

Певица стала гостьей открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2022. Фото: Андрей МИНАЕВ

Одной из самых интересных дискуссий, прошедших на ПМЭФ-2022, Юлия назвала панельную сессию Института развития интернета (ИРИ) «Как раньше уже не будет? Перезагрузка рынка контента». Ее спикерами стали генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров. Участники сессии обсудили будущее рынка отечественного контента.

- Очень правильные слова, сказал Константин Львович, много интересного. Я не боюсь будущего, потому что сегодня появляются новые площадки. И мой личный контент – он честный и качественный. Артист должен быть очень плодовитым и очень творческим, и тогда все будет хорошо, —считает Юлия. - Я работаю над собой и двигаюсь в правильном направлении. В сегодняшних реалиях надо развиваться и делать что-то новое. Нужно стараться жить в ногу со временем.

Еще одна важная тема, которую волнует любую женщину, — это будущее индустрии красоты в условиях давления западных санкций. Артистка уверена, что российский бьюти-бизнес сохранит свои позиции, и клиентки не останутся без своих любимых процедур. Опасений по поводу того, что западные средства по уходу могут исчезнуть или уже исчезли, у нее нет.

- Сегодня самая главная тема – импортозамещение. Наша индустрия красоты очень конкурентоспособна, это видно уже сейчас, - отметила певица. - У нас все свое: аппараты, уходовая косметика, инъекции. Так что волноваться нашим женщинам не стоит. Они были и остаются самыми красивыми в мире.