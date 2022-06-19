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Экономика19 июня 2022 13:05

Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей: "Мы объединяемся, забываем про обиды и чувствуем себя единой семьей"

Россия приняла более 1,5 миллиона беженцев, порядка 300 тонн гуманитарной помощи отправлено на Донбасс
Павел ЧЕРНЫШОВ
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как специальная военная операция на востоке Украины отразилась на межнациональных отношениях в России? Рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, посетивший открытую студию медиагруппы "Комсомольская правда" на площадке Петербургского международного экономического форума.

30 ЛЕТ ШЛА ПРОМЫВКА МОЗГОВ

- Игорь Вячеславович, с 24 февраля практически всем российским госструктурам приходится жить в новой реальности, корректируя свою деятельность. Что поменялось в работе вашего ведомства?

- Естественно, что после начала специальной военной операции мы вынуждены были реагировать на новые вызовы, на новые угрозы, на новые реалии. Они в разных аспектах проявлялись. Начиная от хакерских атак на наши интернет-ресурсы, рассылкой от моего имени различных писем в федеральные национальные автономии, другие структуры исполнительной власти и заканчивая помощью беженцам. На сегодня, я думаю, что уже порядка полутора миллионов человек пересекли границу Российской Федерации из республик Донбасса и вновь освобожденных территорий. Конечно же, это люди с проблемами, личными трагедиями, которыми требуется серьезная помощь. Мы помогаем регионам организовывать эту работу в пунктах временного размещения. К сожалению, за 30 лет на Украине общество серьезно деградировало, там шла промывка мозгов. Сейчас мы видим, что у молодых ребят, например, школьников, которые приезжают из республик Донбасса, сформировались некоторые негативные стереотипы о нашей общей истории. Предстоит достаточно большая работа для того, чтобы всё вернуть на круги своя.

- Уже в начале марта из "Дома народов России" отправили первую партию гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую республики и отдельные регионы Украины. Помощь оказывалась по инициативе руководителей национально-культурных автономий и просто неравнодушных людей. Какие организации и диаспоры были активнее всех?

- Откликнулись практически все диаспоры, общины, национально-культурные автономии. Некоторые руководители, например, белорусской и украинской организаций Кандыбович и Безпалько – ездили со мной в Донецк и в Мариуполь, хотя там еще шли активные боевые действия. Руководитель Союза армян России Абрамян практически все пункты временного размещения в Ростовской области посетил. С одной стороны, чтобы оказать гуманитарную помощь, а, с другой, – просто по-человечески поддержать людей. Поэтому работа ведется достаточно активно. На сегодня мы уже порядка 300 тонн гуманитарной помощи отправили на Донбасс.

В РОССИЮ И В ЕВРОПУ ЕДУТ РАЗНЫЕ УКРАИНЦЫ

- Украинцы - третий по численности народ России. Как они реагируют на происходящее?

- Фактически так же, как и основная масса представителей других народов, проживающих в нашей стране. Абсолютное большинство этнических украинцев поддержали специальную военную операцию, а кто-то с оружием в руках в рядах Вооружённых Сил, Росгвардии принимает там участие. Кто-то оказывает гуманитарную помощь. Но понятно, что есть и отморозки, которые за 30 сребреников, переведенных Службой безопасности Украины, бросают бутылки с зажигательной смесью в военкоматы. В семье не без урода, но абсолютное большинство этнических украинцев воспринимают нынешнюю ситуацию так же, как и представители других национальностей нашей страны.

- Почти все регионы нашей страны приняли беженцев и вынужденных переселенцев с территории Украины. На самом деле это довольно большая финансовая и моральная нагрузка. Как относятся к приехавшим в целом в нашей стране?

- Это, видимо, национальная особенность нашей страны: в периоды, когда тяжело, когда трудно, мы объединяемся, забываем про обиды, предрассудки, предубеждения к представителям тех или иных народов и чувствуем себя единой семьей. Скажу, что во всех регионах оказывают гигантский объем поддержки и помощи. Беженцы это чувствуют.

Хочу отметить еще один момент. У меня складывается ощущение, что все-таки разные украинцы едут к нам и на запад. Представить, чтобы те беженцы, которые приехали, условно говоря, в Воронежскую, Ростовскую или в Белгородскую области устраивали какие-то перфомансы, девушки обливали себя красной краской или кетчупом и бегали там в нижнем белье, или писали фекалиями на стенах в домах людей, которые их приняли, какие-то проклятия? Нет. Но такое мы видим сейчас из репортажей западных СМИ о жизни украинских беженцев, которые приехали к ним. Подобных проблем у нас не возникает.

СТРЕМЯТСЯ РАСШАТАТЬ СИТУАЦИЮ СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ

- Сложившаяся ситуация затронула не только политику и экономику. Страсти кипят и в духовной жизни. Что происходит в сфере межконфессиональных отношений?

- Понятно, что тема межконфессиональных отношений очень чувствительна для людей. Наши оппоненты пытаются ее всячески задействовать. И тот раскол, который происходит на Украине в Русской православной церкви, в Московском патриархате, это все делается с одной целью – внести разлад, расшатать ситуацию среди верующих. Но внутри страны ситуация стабильная и нет никаких предпосылок для того, чтобы она таковой перестала быть. Не случайно мы видим, как представители всех традиционных для России конфессий активно участвуют в специальной военной операции плечом к плечу, проявляя воинский героизм, либо оказывают гуманитарную помощь. Мне кажется, это очень знаковая история для нашей страны.

- В России более 80% населения составляют русские. Тем не менее, если изучить сводки Минобороны, появляется мысль, что особое мужество в ходе спецоперации проявляют именно представители других народов. Как вы это прокомментируете?

- Мне кажется, что в данном случае неправильно поставлен вопрос. Здорово, что наши СМИ и Министерство обороны показывают подвиг представителей различных этносов нашей страны. Но героизм показывают все – и русские, и украинцы, и тувинцы. Мы видим, как воюют ребята из Чеченской Республики, из Дагестана. Для военнослужащих, которые плечом к плечу рискуют своей жизнью, точно неважно, кто его товарищ, какой национальности и какую религию исповедует. Для него важно, может ли он на него рассчитывать, может ли повернуться к нему спиной и подставит ли он в тяжелый момент плечо. Военное братство, я думаю, будет залогом межнационального, межконфессионального единства в нашей стране на долгие годы.

ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ?

- Еще в 2016 году была запущена система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, какие горячие темы она фиксирует сейчас?

- Система заработала, с этого года начинает работать и ситуационный центр. Его задача на ранних стадиях выявить, где формируется напряжение, определить меры по профилактике и решению проблемы, чтобы это не переросло в конфликт на межнациональной или межрелигиозной почве. А если это все-таки произошло, то на ранней стадии совместно с правоохранительными органами, с региональными властями разработать четкую дорожную карту по его локализации. В этом году мы видим, что с созданием ситуационного центра уровень координации с нашими коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, с регионами, серьезно повысился. Я надеюсь, что эффективность работы в этом направлении будет и дальше увеличиваться.

- Последняя тема, которую хотелось бы затронуть в нашем разговоре. Ежегодно ФАДН проводит множество мероприятий на межнациональную тему – форумы, конкурсы, фестивали различные. Какие мероприятия состоятся в этом году?

- Все будет так же – форумы, фестивали и другие мероприятия, которые уже стали визитной карточкой Федерального агентства. Например, Большой этнографический диктант вообще стал одной из самых массовых акций в нашей стране. В прошлом году в нем приняло участие более 2,5 миллионов человек из 95 стран. Рассчитываем, что в этом году он ещё более массово пройдёт, потому что уже отменены ковидные ограничения. Ну и, конечно же, в своей работе мы больше внимания постараемся уделять работе с молодежью. Рассчитываем, что наконец-то в очном формате пройдет наш форум для северокавказской молодежи "Машук". Вся информация будет публиковаться в наших информационных источниках. Надеюсь, что все мероприятия в этом году уже после ковидных ограничений будут проходить в очном формате и с большей эффективностью.

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