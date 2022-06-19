Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей: "Мы объединяемся, забываем про обиды и чувствуем себя единой семьей"

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как специальная военная операция на востоке Украины отразилась на межнациональных отношениях в России? Рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, посетивший открытую студию медиагруппы "Комсомольская правда" на площадке Петербургского международного экономического форума.

30 ЛЕТ ШЛА ПРОМЫВКА МОЗГОВ

- Игорь Вячеславович, с 24 февраля практически всем российским госструктурам приходится жить в новой реальности, корректируя свою деятельность. Что поменялось в работе вашего ведомства?

- Естественно, что после начала специальной военной операции мы вынуждены были реагировать на новые вызовы, на новые угрозы, на новые реалии. Они в разных аспектах проявлялись. Начиная от хакерских атак на наши интернет-ресурсы, рассылкой от моего имени различных писем в федеральные национальные автономии, другие структуры исполнительной власти и заканчивая помощью беженцам. На сегодня, я думаю, что уже порядка полутора миллионов человек пересекли границу Российской Федерации из республик Донбасса и вновь освобожденных территорий. Конечно же, это люди с проблемами, личными трагедиями, которыми требуется серьезная помощь. Мы помогаем регионам организовывать эту работу в пунктах временного размещения. К сожалению, за 30 лет на Украине общество серьезно деградировало, там шла промывка мозгов. Сейчас мы видим, что у молодых ребят, например, школьников, которые приезжают из республик Донбасса, сформировались некоторые негативные стереотипы о нашей общей истории. Предстоит достаточно большая работа для того, чтобы всё вернуть на круги своя.

- Уже в начале марта из "Дома народов России" отправили первую партию гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую республики и отдельные регионы Украины. Помощь оказывалась по инициативе руководителей национально-культурных автономий и просто неравнодушных людей. Какие организации и диаспоры были активнее всех?

- Откликнулись практически все диаспоры, общины, национально-культурные автономии. Некоторые руководители, например, белорусской и украинской организаций – Кандыбович и Безпалько – ездили со мной в Донецк и в Мариуполь, хотя там еще шли активные боевые действия. Руководитель Союза армян России Абрамян практически все пункты временного размещения в Ростовской области посетил. С одной стороны, чтобы оказать гуманитарную помощь, а, с другой, – просто по-человечески поддержать людей. Поэтому работа ведется достаточно активно. На сегодня мы уже порядка 300 тонн гуманитарной помощи отправили на Донбасс.

В РОССИЮ И В ЕВРОПУ ЕДУТ РАЗНЫЕ УКРАИНЦЫ

- Украинцы - третий по численности народ России. Как они реагируют на происходящее?

- Фактически так же, как и основная масса представителей других народов, проживающих в нашей стране. Абсолютное большинство этнических украинцев поддержали специальную военную операцию, а кто-то с оружием в руках в рядах Вооружённых Сил, Росгвардии принимает там участие. Кто-то оказывает гуманитарную помощь. Но понятно, что есть и отморозки, которые за 30 сребреников, переведенных Службой безопасности Украины, бросают бутылки с зажигательной смесью в военкоматы. В семье не без урода, но абсолютное большинство этнических украинцев воспринимают нынешнюю ситуацию так же, как и представители других национальностей нашей страны.

- Почти все регионы нашей страны приняли беженцев и вынужденных переселенцев с территории Украины. На самом деле это довольно большая финансовая и моральная нагрузка. Как относятся к приехавшим в целом в нашей стране?

- Это, видимо, национальная особенность нашей страны: в периоды, когда тяжело, когда трудно, мы объединяемся, забываем про обиды, предрассудки, предубеждения к представителям тех или иных народов и чувствуем себя единой семьей. Скажу, что во всех регионах оказывают гигантский объем поддержки и помощи. Беженцы это чувствуют.

Хочу отметить еще один момент. У меня складывается ощущение, что все-таки разные украинцы едут к нам и на запад. Представить, чтобы те беженцы, которые приехали, условно говоря, в Воронежскую, Ростовскую или в Белгородскую области устраивали какие-то перфомансы, девушки обливали себя красной краской или кетчупом и бегали там в нижнем белье, или писали фекалиями на стенах в домах людей, которые их приняли, какие-то проклятия? Нет. Но такое мы видим сейчас из репортажей западных СМИ о жизни украинских беженцев, которые приехали к ним. Подобных проблем у нас не возникает.

СТРЕМЯТСЯ РАСШАТАТЬ СИТУАЦИЮ СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ

- Сложившаяся ситуация затронула не только политику и экономику. Страсти кипят и в духовной жизни. Что происходит в сфере межконфессиональных отношений?

- Понятно, что тема межконфессиональных отношений очень чувствительна для людей. Наши оппоненты пытаются ее всячески задействовать. И тот раскол, который происходит на Украине в Русской православной церкви, в Московском патриархате, это все делается с одной целью – внести разлад, расшатать ситуацию среди верующих. Но внутри страны ситуация стабильная и нет никаких предпосылок для того, чтобы она таковой перестала быть. Не случайно мы видим, как представители всех традиционных для России конфессий активно участвуют в специальной военной операции плечом к плечу, проявляя воинский героизм, либо оказывают гуманитарную помощь. Мне кажется, это очень знаковая история для нашей страны.

- В России более 80% населения составляют русские. Тем не менее, если изучить сводки Минобороны, появляется мысль, что особое мужество в ходе спецоперации проявляют именно представители других народов. Как вы это прокомментируете?

- Мне кажется, что в данном случае неправильно поставлен вопрос. Здорово, что наши СМИ и Министерство обороны показывают подвиг представителей различных этносов нашей страны. Но героизм показывают все – и русские, и украинцы, и тувинцы. Мы видим, как воюют ребята из Чеченской Республики, из Дагестана. Для военнослужащих, которые плечом к плечу рискуют своей жизнью, точно неважно, кто его товарищ, какой национальности и какую религию исповедует. Для него важно, может ли он на него рассчитывать, может ли повернуться к нему спиной и подставит ли он в тяжелый момент плечо. Военное братство, я думаю, будет залогом межнационального, межконфессионального единства в нашей стране на долгие годы.

ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ?

- Еще в 2016 году была запущена система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, какие горячие темы она фиксирует сейчас?

- Система заработала, с этого года начинает работать и ситуационный центр. Его задача на ранних стадиях выявить, где формируется напряжение, определить меры по профилактике и решению проблемы, чтобы это не переросло в конфликт на межнациональной или межрелигиозной почве. А если это все-таки произошло, то на ранней стадии совместно с правоохранительными органами, с региональными властями разработать четкую дорожную карту по его локализации. В этом году мы видим, что с созданием ситуационного центра уровень координации с нашими коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, с регионами, серьезно повысился. Я надеюсь, что эффективность работы в этом направлении будет и дальше увеличиваться.

- Последняя тема, которую хотелось бы затронуть в нашем разговоре. Ежегодно ФАДН проводит множество мероприятий на межнациональную тему – форумы, конкурсы, фестивали различные. Какие мероприятия состоятся в этом году?

- Все будет так же – форумы, фестивали и другие мероприятия, которые уже стали визитной карточкой Федерального агентства. Например, Большой этнографический диктант вообще стал одной из самых массовых акций в нашей стране. В прошлом году в нем приняло участие более 2,5 миллионов человек из 95 стран. Рассчитываем, что в этом году он ещё более массово пройдёт, потому что уже отменены ковидные ограничения. Ну и, конечно же, в своей работе мы больше внимания постараемся уделять работе с молодежью. Рассчитываем, что наконец-то в очном формате пройдет наш форум для северокавказской молодежи "Машук". Вся информация будет публиковаться в наших информационных источниках. Надеюсь, что все мероприятия в этом году уже после ковидных ограничений будут проходить в очном формате и с большей эффективностью.