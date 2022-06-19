Глава Росмолодежи Ксения Разуваева: Школьники и студенты почувствовали, что наступило время возможностей

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном форуме стала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

- Про движение школьников «Большая перемена» многие сразу сказали, что реинкарнация советской пионерии. Насколько это так? Что мы, действительно, берем из прошлого, а чем «Большая перемена» будет отличаться от пионерской организации?

- У нас в стране порядка 300 различных детских движений существуют. В том числе такие большие федеральные как Российское движение школьников, Юнармия. «Большая перемена» - это наш флагманский проект, который изначально затевался как конкурс, но сегодня перерос в огромное сообщество детей, которые что-то создают, придумывают, делают. Мы подвели итоги: 3,9 млн. школьников в этом году приняли участие в проекте «Большая перемена».

Все идеи по формированию этого движения предлагают сами дети. У нас 1 июня был фестиваль «Больших перемен», который проходил на ВДНХ. В нем приняло участие более 10 тысяч детей со всей страны. Там был первый в истории современной России слет всех детских движений, он назывался «Первый в двадцать первом». И участники занимались выработкой ценностей движения: познание, патриотизм, развитие, самореализация.

Дети очень разные, сегодня они быстро взрослеют. Наша задача – чем бы ребенок ни интересовался, чтобы он нашел возможность реализоваться. В «Большой перемене» у нас 12 направлений: от творчества и экологии до предпринимательства.

И мы видим огромный запрос со стороны родителей: чтобы был такой помощник для них в навигации ребенка. Создать условия, чтобы ребенок себя нашел. и максимально рано профориентировался.

Если говорить про сравнение с пионерией, тут аналогии очевидные. С точки зрения массовости и масштаба они имеют место. Но главное отличие, что движение «Большая перемена» является добровольным. Только по желанию, если ребенок хочет вступить, он вступает.

- У пионеров были пионерские галстуки. А будут отличительные особенности у тех школьников, которые вступают в «Большую перемену»?

- У нас идет конкурс по всей стране, по всем детским лагерям, по пришкольным лагерям. Ребята сами креативят. Атрибуты, символы, песни, кричалки. В проекте «Большая перемена» есть слоган: «Здесь не оценивают, а ценят». Его придумали сами дети. Есть кричалка: «Спасибо – для нас не просто слово. Мы обязательно встретимся снова». Есть отличительные нашивки, браслеты. Сейчас ребята в рамках детского летнего отдыха придумывают эти атрибуты, символы.

У нас внутри разные аудитории. Есть малыши, есть средняя школа, есть старшая школа. Атрибуты тоже не могут быть идентичными. Они должны адаптироваться под возраст. К сентябрю надеемся представить это все по итогам большого конкурса.

- С начала учебного года этот проект будет широко запущен?

- Мы рассчитываем на это. Движение создается в соответствии с федеральным законом, который находится на доработке, на рассмотрении в Госдуме, будем ждать принятия этого законопроекта.

- Какие еще проекты ведет Росмолодежь?

- Их много. Аудитория у нас очень разная. Молодежью ведь у нас считается человек до 35 лет включительно. У нас запущена программа молодежного предпринимательства. Впервые за всю историю Питерского форума 70 молодых предпринимателей бесплатно попали на площадку, представляют свои проекты губернаторам, инвесторам.

У нас есть программа «Больше, чем путешествие». В рамках Питерского форума мы презентуем подпрограмму «Больше, чем работа». Порядка 30 регионов уже вошли в нее. Смысл программ в том, что регион или предприятие выступают заказчиком, предоставляют нам вакансии. Мы под эти вакансии формируем на конкурсной основе пул ребят, которые готовы работать. Ребята проходят отбор и едут на стажировку с последующим трудоустройством. От двух недель до двух месяцев работают в регионе. Наша задача – создать программу для регионов, которые чаще остальных сталкиваются с оттоком населения. У нас целый ряд дальневосточных регионов, регионов Крайнего Севера принимают участие в этом проекте.

- Росмолодежь участвует в волонтерских проектах на Донбассе?

- Да, это прежде всего проект «Мы вместе», к которому непосредственное отношение. Он был запущен в период пандемии, когда огромное количество людей стали помогать. Сегодня он трансформировался в помощь жителям Донбасса, которые оказались на территории нашей страны. Ребята развернули работу во всех пунктах временного размещения, запустили центры гуманитарной помощи. Уже десятки тонн были отправлены на Донбасс. Волонтеры-психологи работают с теми, кто оказался в сложной ситуации.

- Какие настроения среди молодежи? Правда ли что патриотизм сегодняшним школьникам несвойствен?

- Молодежная аудитория – это всегда те, кто находится на волне. И среди них очень много патриотичных людей. И еще ребята очень хорошо чувствуют, что сегодня наступило реальное время возможностей.

Если какие-то ниши освобождаются, то ее очень быстро занимают. Молодежь – самая быстрая, самая адаптивная группа населения, которой в каком-то смысле нечего терять. Поэтому они очень чувствуют свою конкурентоспособность и цепляются за те возможности, которые сегодня созданы. Многие школьники и студенты готовы становиться опорой в это непростое для страны время.