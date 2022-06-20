Сын Жириновского впервые откровенно рассказал о конфликте с отцом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его сын, заместитель председателя Госдумы РФ, член фракции ЛДПР Игорь Лебедев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Теперь уже бывший политик обратился в «Комсомолку» после, как он сам выразился, потока «дерьма», который вылился на него за последнее время после смерти Владимира Жириновского. «Я молчал, не комментировал, не реагировал, ждал, пока закончатся пляски вокруг. Но теперь пришло время ответить на это», - заявил Лебедев.

В первую очередь экс-вице-спикер опроверг конфликт с Владимиром Жириновским, который ему приписывали многие журналисты и телеграм-каналы:

- Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло, - заявил Лебедев. - Ни из-за Власова, ни из-за Дегтярёва, ни из-за кого-то ещё. Жириновский был лидером, был руководителем партии и все решения принимал он. Мы, все члены партии, эти решения исполняли. О каком конфликте может быть речь вообще?! Я просто решил закончить свою политическую деятельность и попробовать себя в другом деле. Это было наше общее согласованное решение.

«В чем проблема?! - задается вопросом он. - Или привыкли что в нашей стране уходят только «вперёд ногами»?!».

Лебедев отметил, что рад, что новым лидером ЛДПР стал Леонид Слуцкий и пожелал ему всяческого успеха, и напомнил, что был одним из первых, кто поздравил Слуцкого с избранием на пост руководителя.

- Я ушёл из политики и из партии, а это значит, что я не лоббирую ничьих интересов в партии и не собираюсь что-то контролировать или кого-то очернять, а также не принимаю никакого участия в деятельности партии и не собираюсь этого делать в будущем, - говорит бывший депутат.

В Госдуме Игорь Лебедев (на фото - сверху) возглавлял фракцию ЛДПР, был вторым человеком после своего отца Владимира Жириновского. А в 6-м и 7-м созывах занимал кресло вице-спикера в президиуме парламента. Фото: Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

Высказался Лебедев и про слухи об испанском паспорте, который якобы он получил.

- У меня никогда не было и нет ни вида на жительство, ни другого гражданства, - заявил он, напомнив, что в июне 2020 выиграл суд по этому поводу у программы «Момент истины», в соответствии с решением которого сведения о якобы имеющемся у меня ВНЖ или паспорта другого государства признаны недостоверными и порочащими честь и достоинство.- Так что обвинения в этом вновь - милости просим ознакомиться с решением суда и не повторять ошибок.

И самое главное, имя. Ряд изданий ранее сообщили, что россиянин Игорь Владимирович Лебедев сменил имя и стал испанцем Гарсия Давидом Александровичем. Ничего общего с действительностью это не имеет, утверждает Лебедев.

- Я Лебедев Игорь Владимирович. У меня на руках российский паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение, счет за коммунальные платежи, полис медицинского страхования и все документы какие только могут быть у гражданина РФ. Все остальное это чье-то воспалённое воображение или желание вновь очернить.

Ранее ряд изданий написали о том, что у Игоря Лебедева был конфликт с отцом Владимиром Жириновским из-за работы в партии. Якобы, именно из-за этого Лебедев в 2021 году ушел со всех постов и бросил политику. Эти слухи подогрелись на похоронах лидера ЛДПР, куда сам Лебедев не приехал. Позже появились новости о том, что он уехал в Испанию, сменил там имя и получил гражданство.