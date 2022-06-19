"Блокада" Калининграда: чем обернется запрет Литвы на транзит грузов в Калининградскую область

Губернатор самого западного региона России - Калининградской области - Антон Алиханов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как жители и туристы смогут добираться к континентальную России и обратно?

- Поезда из Москвы (№30/29) и Питера ( № 80/79) в Калининград, часть маршрута которых проходила через Литву, были отменены еще 6 и 7 апреля 2022 года — из-за действий литовской стороны. Возобновление поездок отложено на неопределенное время. Авиарейсы Москва-Калининград сохраняют авиакомпании Аэрофлот, Победа, Россия, Уральские авиалинии, S7 - с 6.40 утра до 23.50 ( их более 10). Стоимость билета от 2500 до 11500. Время в пути от 2 часов 40 минут до 8 с половиной часов ( с пересадкой). Морские паромы ( их пока было два) из Усть-Луги под Питером до калининградского Балтийска идут более полутора суток ( их используют, как правило, автолюбители). Сейчас разрабатываются варианты пассажирских морских маршрутов.

Возникнут ли проблемы со снабжением, в том числе с продовольствием?

- По данным руководства Калининградской области и руководителей большинства торговых сетей, запасы основных видов продовольствия в области достаточны для того, чтобы не зависеть от внешний условий от 3 до 6 месяцев. Значительная часть мясо-молочной и рыбной продукции производится на территории области, а кукурузу, пшеницу и рапс, по данным гендиректора главного портового элеватора и президент Зернового клуба региона Елена Зайцевой, Калининград в последние годы даже отправлял на экспорт. С так называемым «борщевым набором» проблем нет и не будет.

Есть ли угрозы для туристического сезона?

- Никаких. Все отели на балтийском побережье и в Калининграде готовы в приему туристов — уровень сервиса 381 калининградского, 115 светлогорских, 117 зеленоградских отелей, а также 34 туристических приютов в Лесном, 24 в Пионерском и 19 в Рыбачьем от «литовских санкций» не пострадали никак. Туристам готовы предоставить практически те же услуги что и в допандемийные времена.

Придется ли Калининграду усиливать военную составляющую?

- Сухопутная, авиационная и военно-морская группировки России на территории области являются достаточно мощными, чтобы предотвратить любые посягательства на нашу территорию. В частности, здесь размещены РС-24 Ярс — стратегические ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, а год назад дислоцированная здесь мотострелковая бригада была усилена до дивизии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антон Алиханов - о запрете Литвы на транзит грузов в Калининградскую область: Катастрофы нет. А Литву ждут ответные меры

Глава региона - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)