Барбара Брыльска: «Русский народ - добрый и романтичный»

Польская актриса Барбара Брыльска. Фото: Zuma\TASS

Барбара Брыльска 5 июня отметила день рождения - ей исполнился 81 год. Ей звонили с поздравлениями из многих стран, в том числе, конечно, из нашей.

Телеграм-канал «Абзац» сообщает, что его корреспондент задал Брыльской вопрос о том, что она думает о запрете русской культуре за рубежом - так называемой «отмене русской культуры».

Актриса сказала: «Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре – балете и литературе, например. От происходящего грустно. Я знаю и россиян, и украинцев. Я работала с ними. У меня много друзей. Жаль…»

Барбара Брыльска, конечно, больше всего известна в России по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» и его продолжении, снятом Тимуром Бекмамбетовым. Однако она снималась в СССР и России много раз - в эпопее Юрия Озерова «Освобождение», в картинах «Города и годы», «Час полнолуния», «Даун Хаус», «Казус белли», «Адмиралъ» и других. Также она сыграла главную роль в украинском фильме «Странное Рождество», снятом по пьесе Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж» в 2006 году.