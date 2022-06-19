«Только боль и никакого удовольствия от секса»: Джоан Роулинг поддержала транс-женщину, горько пожалевшую о смене пола

Писательница Джоан Роулинг Фото: Shutterstock

У Джоан Роулинг «легкая рука» устраивать шум из гендерных вопросов. В прошлый раз, два года назад, ее уже пытались отменить за твердую позицию относительно количества и качества полов. Писательницу тогда обвинили в трансфобии. «У меня есть знакомые и любимые транслюди, но стирание концепции биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь», - отбивалась, но не сдавалась «мама» Гарри Поттера.

В этот раз в подтверждение этой своей мысли она ретвитнула посты 35-летней жительницы Великобритании Ричи Геррон (Ritchie Herron), пишущей в Твиттере под ником TullipR. Транс-женщина опубликовала откровенные, даже натуралистичные подробности о своей жизни после операции, случившейся более четырех лет назад (а вообще перемену пола TullipR начала в возрасте 26 лет, но сначала это была гормональная терапия). (Архив этих публикаций находится здесь)

Трансгендер Ричи Геррон. Фото: СОЦСЕТИ

Ричи так объясняет причины, толкнувшие ее признаться в самом интимном: «Я хочу рассказать, чего они нас лишают, что кроется под «необратимостью» трансперехода и как все есть на самом деле. Никто не сказал мне ничего из того, что я сейчас вам расскажу».

Вот какие сложности начинаются в жизни человека, решившего хирургическим образом поменять пол: «Я ничего не чувствую в области промежности. Вы можете пырнуть меня ножом, а я даже не узнаю. Вся зона паха немая, как будто ее контузило, и она ничего не понимает даже спустя 4 года», – и это малая часть из несчастных последствий операции.

Трансгендер уверяет, что вокруг предстоящей смены пола царил как будто заговор молчания. Никто не предупреждал тогда еще молодого мужчину, к каким последствиям приведет хирургическое вмешательство, не вникал, по каким причинам он решился на радикальное изменение. Между тем, Тюльпан (так можно перевести ник трансгендера) находился в неустойчивом психическом состоянии и не осознавал до конца, чего лишится, и что приобретет в результате хирургической смены пола:

«Мне никто не сказал, что в теле остается корень члена, и что его нельзя удалить – то есть внутри буквально остается дергающаяся культя».

Стала ли трансженщина более счастливой? Вряд ли. И даже сменив пол, она не достигла гармонии в сексуальной жизни: «Даже если бы у меня осталось сексуальное влечение, нео-вагина настолько узкая и маленькая, что через нее невозможно заниматься сексом при всем желании. Когда я пользуюсь вагинальным расширителем, я чувствую только боль и никакого удовольствия».

А кроме того, возникло много новых сложностей, о которых при транспереходе не предупреждают, слишком уж они интимны: «Мне требуется около 10 минут, чтобы пописать, невероятно медленно и больно. Независимо от того, как сильно я пытаюсь расслабиться – моча брызгается и просто растекается по мне, пачкая все вокруг. Через мгновение после того, как я подотрусь, я обнаружу белье промокшим. Сколько бы я не вытирался, моча медленно вытекает из меня в течение часа. Никогда бы не подумал, что в 35 буду постоянно вонять мочой».

Говоря о своем текущем состоянии, TullipR признается: «это даже не половина всего, через что я прохожу. Но я полна не сожаления, а горя и гнева. <…на> всех, кто позволил этому случиться». Хуже всего, по мнению трансгендера, что этот переход до конца необратим – в любом случае, даже если она решится на обратную операцию, возможности стать нормальным мужчиной и иметь потомство все равно не будет:

− Меня даже не спросили, хочу ли я заморозить сперму или иметь детей. В моем навязчивом, глубоко нездоровом состоянии они только поддакивали и молчали о том, во что превратиться моя жизнь.