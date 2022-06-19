Не хватит людей, техники и смелости: почему Британия не сможет создать армию, способную победить Россию

Британия собирается создать армию, способную победить Россию Фото: Shutterstock

Английские вояки, судя по всему, лучше всего умеют орудовать языком. Однажды, после отравления Скрипаля, тогдашний министр обороны этой страны Гэвин Уильямс (руководил ведомством с 2017-2019 годы) набрав в грудь побольше воздуха, заявил, что «России следует отойти и заткнуться». Вскоре мистера Уильямса переведели на другую должность. Менее ответственную.

Еще более смелое, милитаристское заявление, в стиле речёвок третьего рейха, сделал его коллега Патрик Сандерс. Он - новый глава генштаба британской армии. И вот первое его заявление в новой должности: «Моя исключительная обязанность — сделать нашу армию настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно. Армию способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою»

- Тут не Гитлер приходит на ум. Скорее, они пытаются повторить крымский сценарий 1857 года, - рассказал в эфире «радио КП» военный эксперт Константин Сивков, - Но ситуация-то сегодня иная. Сейчас есть ядерное оружие. И Британия – не та империя, что была в конце 19 века, над которой не заходило солнце. Сейчас это маленький островок. Есть британское содружество - довольно относительное. И экономического потенциала, для того, чтобы Британия противостояла России, просто нет.

- А военного?

- Если брать сухопутные войска, то по боевому потенциалу они, возможно, соответствуют российской армии. Но их система ПВО не сопоставима с нашей. Недостаточно боевых самолетов, чтобы противостоять российским ВВС. Для того, чтобы Британия могла сыграть заметную роль на континентальном театре военных действий, им надо существенно увеличивать свои сухопутные войска, авиацию, и флот.

- Британия не готова к войне на территории Европы против России?

- Это похож на выкрики Литвы о том, что она способна сразиться с Россией в составе НАТО. Воевать будет НАТО, а Литва выставит два БТР. Похожая картина с Великобританией.

- Отчего же генерал Сандерс такой смелый?

- То, что сказал начальник генштаба сухопутных войск Великобритании Сандерс, говорит о том, что они собираются воевать своими сухопутными войсками на территории Европы против России, совместно с другими странами Европы. Чтобы не было экивоков.

- Англия, прячась за спинами других участников НАТО, в том числе США, должны понимать, что мы можем ответить ядерным ударом?

- Ядерная война вероятна тогда, когда российское руководство поймет, что не может силами общего назначения справиться с угрозой. Но сейчас таких возможностей у противника нет. Они не могут одолеть наши силы общего назначения. То есть, без применения оружия массового поражения. Но Британию начинают вытаскивать на роль главного лидера мирового глобализма, лидера западной цивилизации. Вот в чем смысл. Отсюда такие безумные заявления.

- Уточним - базы для того, чтобы Британия смогла противостоять континентальной России, сегодня нет?

- Никакой. Чтобы эту базу сформировать, им нужно 20-30 лет. Но и мы же на месте стоять не будем...