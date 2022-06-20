Профессор-офтальмолог: от повышенного холестерина наши глаза страдают гораздо сильнее, чем от компьютеров и смартфонов

В современном мире постоянно растет нагрузка на один из наших главных органов чувств - зрение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принято считать, что человек - вершина эволюции. Доведя нас до совершенства, она как будто бы остановилась. Действительно, благодаря достижениям науки и медицины роль естественного отбора заметно снизилась. Но эволюция, хоть и более медленными темпами, продолжается. При этом все больше растет нагрузка на один из наших главных органов чувств - зрение. Насколько изменились глаза современного человека? Что будет дальше? Какие нарушения в организме чаще всего мешают нам нормально видеть и как исправить недостатки, не рискуя потерять то, что имеем? Об этом мы поговорили с профессором-офтальмологом, ученым и практикующим врачом (стаж более 40-ка лет!) Варданом Мамиконяном.

Профессор-офтальмолог, доктор медицинских наук Вардан Мамиконян Фото: Личный архив

В 1982 году молодой специалист начал работу во Всесоюзном научно-исследовательском институте глазных болезней. В 2016-м возглавил НИИ глазных болезней РАМН. А сегодня руководит офтальмологическим отделением Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В.Ломоносова.

ВИДЕТЬ, КАК ЗМЕИ

- Вардан Рафаэлович, как меняется орган зрения человека? Правда ли, что наши потомки, возможно, будут видеть инфракрасный свет? Такую гипотезу выдвигают некоторые антропологи.

- Я бы сказал, что в этой области немало иллюзий. Период истории человечества, в течение которого появилась медицина, мы стали изучать организм, включая глаза, слишком короток с точки зрения эволюции. Это не тот срок, за который могут произойти серьезные сдвиги. Да, окружающая среда меняется, нагрузки растут. Но все это не настолько существенно, чтобы появились новые способности по адаптации органа зрения. Даже радикального изменения структуры заболеваемости мы не видим. Скорее, улучшается диагностика, и мы распознаем те болезни, которых «не замечали» раньше. Появление сверхспособностей по различению инфракрасного света - из области чудес.

От редакции: то есть естественный ход эволюции в обозримом будущем точно не подарит нам ночное зрение, как у змей. А вот биомедицинские технологии, возможно, позволят таки видеть инфракрасное излучение невооруженным глазом. Во всяком случае, в 2019-м году китайско-американская команда ученых сообщила об успешном итоге уникального эксперимента. Подопытным мышам в глаза ввели специальные наночастицы. И в течение 10 недель грызуны смогли различать ближний инфракрасный свет. Нормальный свет они тоже видели.

ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ: КАЖДОМУ - СВОЯ НОРМА

- Что самое важное узнали ученые и врачи о наших глазах за последнее время?

- Мы все больше приходим к пониманию, что у каждого человека индивидуальные параметры состояния и работы организма. Поэтому вопрос нормы того или иного показателя становится все более условным. Например, внутриглазное давление. Долгое время считалось, что норма 20-21 мм рт ст. Если показатель выше, ставился диагноз «глаукома». Однако многочисленные наблюдения, исследования - я долгие годы занимаюсь этой темой - показывают совсем другую картину. А именно: примерно у каждого десятого человека индивидуальная норма - 8-10 мм рт ст.

- Получается, глаукома у таких людей может развиваться вовсю, пока достигнет традиционной нормы в 20 мм рт ст? При этом человека не будут лечить, болезнь окажется запущенной?

- К сожалению, скорее всего, так и будет. Мы работали над созданием прибора, который позволил бы определять индивидуальную норму в каждом конкретном случае. Но пока эта работа затормозилась. В то же время в современных клинических рекомендациях общую норму частично снизили. Сейчас, если у человека внутриглазное давление превышает 14-15 мм рт ст, то для врача это уже повод задуматься о назначении препаратов, предотвращающих прогрессирование болезни.

В ТЕМУ

Метод «медицинского тыка»

Пока нет высокоточного прибора, определяющего индивидуальную норму внутриглазного давления, некоторые офтальмологи применяют метод «медицинского тыка», рассказал профессор Мамиконян.

- Допустим, у нас есть подозрение, что у пациента внутриглазное давление выше, чем свойственно именно его организму в здоровом состоянии (такие подозрения могут возникнуть, когда есть неблагоприятная наследственность по глаукоме, определенные жалобы и т.д. - Ред.). При этом общая, стандартная норма не превышена. Тогда мы проводим тест: закапываем капли, снижающие внутриглазное давление. Наш организм очень умный и с великолепными способностями по адаптации. Если человек здоров, глаукомы нет, капли попросту не сработают, снижения внутриглазного давления не произойдет. Если же индивидуальная норма повышена, препарат подействует: мы увидим снижение показателя.

ОТ ЧЕГО НАШЕ ЗРЕНИЕ СТРАДАЕТ ЧАЩЕ ВСЕГО

- Вардан Рафаэлович, если составлять рейтинг самых распространенных причин, из-за которых страдает наше зрение, что будет на первом месте?

- Лидируют так называемые оптические нарушения зрения: близорукость, астигматизм, дальнозоркость. Чаще всего встречается близорукость - примерно у 25%, или каждого четвертого человека на Земле. Это самый частый повод обращения людей к врачам-офтальмологам.

- Почему она так распространена?

- В большинстве случаев это нарушение зрения развивается в школьном возрасте. Основная причина - неблагоприятные для глаз условия чтения, просмотра картинок и т.п. Вреднее всего постоянное рассматривание чего-либо на близком расстоянии. А наши дети не вылезают из-за компьютера, не отрываются от планшета или смартфона. Все это вблизи глаз.

Также неблагоприятно влияет чтение лежа, в движущемся транспорте, при плохом освещении.

- В интернете можно встретить обсуждения: мол, из-за пандемии ковида у многих людей зрение испортилось. Потому что приходилось сидеть дома в обнимку с тем же смартфоном или ноутбуком вместо походов в гости, поездок куда-нибудь.

- Это несерьезное заявление. Во-первых, за такой короткий период существенно посадить зрение нереально (кроме случаев прогрессирования серьезных заболеваний глаз). Во-вторых, факторы, которые я перечислил, существенно вредят глазам именно в детском возрасте, когда растет, формируется орган зрения.

- То есть сильно посадить зрение из-за постоянной работы за компьютером во взрослом возрасте нельзя?

- Как правило, столь серьезного влияния на сформированный орган зрения компьютеры и смартфоны не оказывают. Человек может чувствовать усталость глаз, дискомфорт именно при долгой работе за компьютером. Но когда вы отойдете от экрана, отдохнете, все это зачастую проходит. Исключение - так называемая злокачественная близорукость. Она прогрессирует в любом случае, даже при идеальных условиях. И поэтому требует лечения.

- Кроме оптических нарушений какие причины проблем со зрением входят в тройку лидеров?

- На втором месте - катаракта (помутнение глазного хрусталика, при котором требуется его замена. - Ред.). Она встречается не менее, чем у 60% людей старше 55-60 лет. На третьем месте - глаукома. Это опасное повышение внутриглазного давления, которое без лечения во многих случаях приводит к слепоте. По оценкам экспертов глаукома развивается у 20% людей старше 60 лет.

ПОМОГУТ ЛИ ГЛАЗАМ МОРКОВКА И ЧЕРНИКА

- С детства нас призывают почаще есть морковку «для здоровья глаз». Сейчас еще вошла в моду черника и пищевые биодобавки с ее экстрактом. Продукты вообще на глаза ощутимо влияют?

- Любое полноценное, здоровое питание, безусловно, полезно для организма. Но утверждать, что какой бы то ни было продукт способен заметно улучшить состояние органа зрения - это, конечно, несерьезно.

С другой стороны, есть стиль питания, который точно вредит здоровью в целом и глазам в частности. Если у человека повышен уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности. ЛНП), то это неблагоприятно сказывается на состоянии всех кровеносных сосудов. А наши глаза это просто кладезь сосудов! Поэтому злоупотребление продуктами, повышающими ЛНП (животные жиры, фастфуд), и пренебрежение лечением атеросклероза (статины и другие препараты, назначенные врачом) - все это крайне негативно сказывается на органе зрения.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА

Как не пропустить начало опасных болезней глаз

1. Начиная с 40-ка лет обязательно проходите диспансеризацию, в которую входит ежегодное измерение внутриглазного давления. У части людей при этом есть риск пропустить глаукому (пока нет точного прибора для определения индивидуальной нормы внутриглазного давления). Но все же у большинства болезнь диагностируется.

2. Еще одно показательное обследование, которое входит в стандарт диагностики глаукомы - процедура под названием «определение поля зрения» (на компьютере). Его должны назначить при подозрении на проблему с внутриглазным давлением.

3. Имейте в виду, что глаукома (повышенное внутриглазное давление) и катаракта (помутнение хрусталика) чаще всего стартуют после 55-60 лет. В этом возрасте нужно особенно внимательно относиться к изменениям в зрении. Особенно к таким:

- выпадение полей зрения. Чаще всего это темнота по бокам, человеку может казаться, что он смотрит в трубу. Это характерный признак глаукомы;

- ухудшение зрения при слабом освещении (в сумерках);

- затуманенное изображение (как будто пелена перед глазами);

- появление плавающих пятен перед глазами.

При любом из этих симптомов нужно, не теряя времени, обращаться к врачу-офтальмологу.

Продолжение следует. Во второй части материала - об операциях для избавления от близорукости. Насколько они безопасны, и как принять решение: стоит ли оперироваться или продолжать носить очки или контактные линзы.

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