Сергей Станкевич - о первом и последнем Госсекретаре РСФСР: Это Бурбулис привёл к Ельцину Гайдара

Политик Геннадий Бурбулис Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- … Сергей Борисович, здравствуйте. Вот печальная новость – Геннадий Эдуардович Бурбулис скончался. Я знаю, что вы же вместе работали, вы были советником президента, он был Государственный секретарь, второе лицо в государстве.

- Да, я был советником президента, но Госсекретарь в то время (речь о 1990-м. - А.Г.) не был вторым лицом. Тогда был вице-президент (Александр Руцкой. - А.Г.) и он считался вторым лицом.

- Ну, неважно, тем не менее, Бурбулис был Госсекретарем и вы вместе работали. И он след в истории оставил, как человек, который входил в число тех, кто подписывал Беловежские соглашения, но тогда он уже был все же вторым лицом в государстве. Какой на вас впечатление этот политик производил? Когда вы с ним крайний раз общались?

- Ну, Геннадий Эдуардович Бурбулис, пожалуй, был одним из самых незаметных внешне, но очень серьезных участников событий начала 90-х годов. Про таких можно сказать словами Маяковского «революцией мобилизованный и призванный».

Он вел тихую преподавательскую деятельность, был кандидатом философских наук и преподавал в Свердловске. И так и прожил бы жизнь совсем не публичную, но вот бурные события конца 80-х, а особенно начала 90-х, его так закрутили…И - да, он поднялся до единственной в нашей истории роли Государственного секретаря Российской Федерации.

- Как это произошло?

- Дело в том, что Борис Николаевич Ельцин, как мы помним, в 1986 году возглавил город Москву, потом в 1987-м он был снят с этой должности с шумным скандалом…

- Давайте напомним - он был первым секретарем Московского горкома партии.

- Совершенно верно.

Его как раз призвали из Свердловска, с Урала, в Москву, назначили на город Москву. И тут он начал довольно круто менять московские порядки, за что был снят с партийных постов, но не ушел из политики. И вот как раз - 1988-й, 1989-й… В эти годы Ельцин стал возвращаться в большую политику, общаясь напрямую - с народом, с народными массами.

И из партийного бонзы, из бюрократа партийного превращался в такого народного трибуна и лидера уже массового демократического движения.

В этот момент как раз и появился Геннадий Бурбулис, он примкнул к вот этому движению в поддержку Ельцина. И там, на Урале, стал формировать избирательный штаб в его поддержку.

- То есть, получается, говоря словами Маяковского и Станкевича, Бурбулис был «революцией Ельцина призванный», так, что ли?

- Да, да, вот этой самой революцией конца 80-х – начала 90-х, совершенно верно.

Потом были выборы Ельцина в народные депутаты СССР. Они состоялись в 1988 году, и еще недавно изгнанный со всех постов Ельцин был триумфально избран депутатом - в Москве.

Он решил баллотироваться не на Урале, а в столице, и уральцы как раз приехали его поддерживать.

И вот тогда как раз впервые и обозначился в Москве Бурбулис.

Он активно участвовал в избирательной кампании Бориса Николаевича, Ельцин опирался на своих, на уральцев, и вот среди них, в близком окружении, Бурбулис и закрепился.

Дальше началась депутатская деятельность Ельцина, и всегда рядом с ним, в его близких помощниках присутствовал Геннадий Эдуардович.

Затем - 1991 год, первые президентские выборы в России, создается избирательный штаб, который работал на избрание Ельцина, на его победу. И как раз вот этот самый избирательный штаб Бурбулис и возглавил. А я стал его заместителем по идеологии.

- Это вы, значит, были идеологом? Станкевич заправлял идеологией у нас, так?

- И по идеологии, да, так тогда это называлось.

Там мы с Бурбулисом и сошлись - достаточно близко.

Выборы прошли успешно, Ельцин стал победителем, опередив всех кандидатов - а из было шесть. И уже как президент стал формировать свою команду.

И вот тогда возникла идея учредить должность Государственного секретаря, как раз на нее и заступил Геннадий Эдуардович.

- А вы?

- А я стал помощником президента по политическим вопросам.

- Как вам с Бурбулисом тогда работалось?

- Мы в 1991 году, в ходе августовского кризиса, и потом, в 1993-м, когда разразился октябрьский кризис, работали с Геннадием Эдуардовичем, в общем-то, рука об руку. Хотя уже к 1993 году, еще даже до начала этого кризиса, он ушел из Кремля.

- А почему?

- Потому что Ельцин поменял свою кадровую стратегию. Он стал делать ставку не на тех, кто к нему примкнул в ходе всех этих бурных революционных перемен, а начал уже формировать команду таких функционеров - с упором на кадры, в основном, партийно-государственного аппарата.

И потихоньку отодвигал тех, кто считал себя его соратниками.

И вот, одним из первых в этот момент смены ельцинской гвардии ушел как раз и Геннадий Эдуардович.

Вот так, если кратко, выглядела его кремлевская эпопея.

- А вы про Беловежье ничего не сказали.

- Да, Александр, самым таким мощным и ярким эпизодом в его политической деятельности стала поездка в Беловежскую пущу и подписание там документов, которые зафиксировали прекращение существования Советского Союза, как геополитической реальности.

- Так, напомним, это был у нас…

- Декабрь 1991 года. А точнее, - 8 декабря.

- Да. И, когда были вот всякие годовщины этих печальных событий, я спросил у него – вы разрушители? Точнее даже, назвал его так. А он: нет, Саша, ты неправ, мы, наоборот, созидатели, мы пытались создать СНГ, мы пытались сохранить то, что можно было, на наш взгляд, сохранить. Бурбулис меня вот так немножко отчитал…

- Ну, ведь так это тогда представлялось, хотя в тот момент у нас с ним возникли расхождения.

- Какие же?

- Я-то считал, что не надо ничего такого подписывать и что, наоборот, в тот момент, а это было уже после августа 1991 года, стоило, действительно, оставить хотя бы этот замечательный бренд - СССР, Советский Союз.

- Это правда?

- Да! И обязательно сохранять его до последней возможности. И надо было использовать все, в том числе, даже союз между Ельциным и Горбачевым, хотя они друг друга к тому моменту терпеть не могли. Общаться не общались, но надо было убедить и заставить их наладить диалог - ради вот этой общей цели сохранения некой формы союзной государственности.

- Это я понял, да, помню.

- По этой причине я не поехал в Беловежскую пущу.

- Ну, это сейчас уже так Станкевич говорит, а раньше…

- Нет, Александр, я и тогда так говорил, это можно посмотреть… Я не подстраиваюсь под конъюнктуру сегодняшнего дня.

- Бурбулис же потом сенатором был, да. Вот чем он занимался последние годы? У меня такое ощущение, когда я ему звонил полгода назад, он говорил, подожди, у меня – ну, то ли лекция, то ли в какой-то аудитории он, то ли какие-то встречи проводил. Вы не в курсе, где он числился?

- Бурбулис тогда, уйдя из власти, создал такой фонд - «Стратегия», попытался сделать из этого своеобразную корпорацию - экспертную, аналитическую, мозговой трест. Но, на мой взгляд, это не очень получилось, хотя они сделали несколько исследований, публикаций. Но это все уже как бы было таким интеллигентским клубом и это все властью востребовано не было.

Да, Геннадий Эдуардович читал некоторые лекции, но преимущественно - такого мемуарного характера.

А вот продолжение после власти у него не очень получилось.

- Я знаю, что Бурбулиса приглашали на различные мероприятия за рубеж, он спокойно ездил и в Штаты, и в Германию, и в Лондон.

- Ездил, конечно, да.

- Встречался с нашими бывшими. Но, в принципе, он большого зла в последние годы своему Отечеству не делал, я правильно говорю?

- Нет, он не выступал против своего Отечества, надо отдать ему должное.

Но, пожалуй, вот еще я так сейчас вспоминаю, поскольку это - новость буквально последних минут, трагическая.

Что еще можно о нем сказать - в смысле, каких-то достижений и шагов практических? Вот именно он привел к Ельцину Егора Гайдара. Вот еще одно обстоятельство я вспомнил.

- Достижение? Разве? И как же это произошло?

- Они сначала беседовали с Гайдаром долго, они все взвешивали, и Бурбулис потом буквально за руку привел Гайдара и познакомил его с Ельциным. И представил его, как самого перспективного кандидата на пост экономического реформатора в составе правительства.

- Да, факт… Ну и, наверное, мы скажем, что Геннадий Эдуардович болел последние годы и по,некоторым источникам, даже пережил инсульт. У вас нет такой информации?

- Я знаю, что у него был инфаркт и да, были проблемы с кровообращением. Подробностей, к сожалению, не знаю.

- Ну, что - будем помнить этого политика. Бурбулис на мои звонки практически всегда отвечал, и мы его интервью в «Комсомольской правде» публиковали, и он не обижался, если были резкие заголовки и комментарии, понимал, что сейчас другая эпоха, другое время. Ко мне очень хорошо относился, удивлялся даже, что это - как он говорил, «до сих пор Гамов» и «Комсомольская правда», и немножко ему даже это было, по-моему, приятно.

- Конечно.

Это, несомненно, была незаурядная личность и, мне кажется, что вклад его в новую Россию и в историю новой России все-таки с позитивным балансом, с балансом плюс, кто бы как критически сейчас его ни оценивал.

- Спасибо вам огромное, Сергей Борисович.

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