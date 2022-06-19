«Люди видят, как быстро улучшается ситуация, если что-то делать»

Директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России пришел в открытую студию «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2022 и ответил на вопросы о важности экопросвещения и внимательного отношения к идеям, которые предлагает молодежь.

- В этом году на форуме активно обсуждают, осталось ли в нынешних экономических условиях место для проблематики устойчивого развития. У вас есть ответ?

- Осталось. Более того: пожалуй, впервые Петербургский экономический форум дал нам, экологам, столь «широкую» площадку. «Зеленая» проблематика обсуждается на множестве сессий. Но подробнее я бы хотел остановиться на дискуссии, которая была посвящена объединению молодежи вокруг устойчивого развития. Эта тема полностью совпадает с текущей повесткой ООН. Для меня она важна еще и потому, что центральной осью устойчивого развития, по меткому выражению Вячеслава Фетисова, была и остается экология воды. Вода — не совсем национальный ресурс, ее значение гораздо больше, так как существует огромное количество трансграничных водных объектов, в том числе у нашей страны. Еще один важный фактор — это количество воды. Россия обладает огромными запасами и может стать экологическим донором для многих вододефицитных территорий. Все это возлагает на нас ответственность перед будущими поколениями всего мира. Говоря «нас», я имею в виду буквально нас с вами, наше поколение, именно мы в ответе за то, чтобы наши дети точно знали, какую ценность вода представляет. Поэтому так важно сегодня обучать детей экологии. На сессии мы узнали о том, как это делается в Африке, в Латинской Америке, и оказалось, что все страны действует примерно в одном ключе: дают базовые знания в рамках школьных уроков. Но этого недостаточно. Наша задача — не просто дать знания, но и как можно раньше вовлечь детей в проекты по защите воды. Именно этим уже восемь лет занимаются Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов, и на наши призывы охотно откликаются миллионы людей. Мы проводим не только школьные уроки — в России регулярно проводится Юниорский водный конкурс, а с недавнего времени — еще и Юниорский водный форум. А это уже очень серьезные мероприятия: школьники со всей страны представляют серьезные проекты по решению конкретных задач водосбережения и охраны водных объектов. Значение конкурса сложно переоценить, так как большинство работ посвящены решению проблем на местах — от целого региона до небольшого села.

В общем, проводится колоссальная работа, но очень много зависит и от семьи. Именно семья формирует привычки, и мы, родители, тоже должны учить детей бережному, рациональному отношению к воде. Чем больше мам и пап это поймут и начнут нам помогать, тем быстрее будет снижаться антропогенная нагрузка на водные объекты. Правда, некоторые ученые считают, что мы взяли у природы столько воды, что превысили все лимиты. Значит, нужно как можно скорее начинать отдавать долги. Именно это мы пытаемся делать, когда проводим ежегодную акцию «Вода России», которая превратилась в самый масштабный волонтерский проект в стране. В прошлом году в рамках акции состоялось более 18 тысяч отдельных мероприятий. Один миллион сто пятьдесят тысяч человек вышли на берега рек и озер, чтобы очистить их от мусора.

- Невероятная цифра. Этого хватает?

- К сожалению, нет. Нужен комплекс мероприятий.

Таких, как «Водная аллея», которую Росводресурсы проводят в регионах. «Водная аллея» - это, по сути, праздник для всей семьи, который проходит городском парке или сквере. Конечно, мы не просто развлекаем, но и просвещаем гостей, используя самые эффективные методы. К примеру, недавно на «Аллее» в Махачкале мы установили бассейн из пластмассовых шариков: это был символ того к чему мы придем, если не будем беречь воду.

- А в акции по уборке берегов «Вода России» какие смыслы заложены?

- Мы даем возможность людям буквально прикоснуться к проблеме и, при этом, показываем, как быстро ситуация меняется к лучшему, если начинаешь что-то реально делать. И эти миллион с лишним человек, которые в прошлом году вышли на очистку берегов — это же не они мусор оставили. Парадокс, с одной стороны. С другой, мы показываем, что там, где бывают люди, может быть чисто. Главный вывод, с моей точки зрения, в том, что при помощи людей все мероприятия, заложенные в нацпроект «Экология», будут реализовываться еще эффективнее.

- И «Вода России», и «Водная Аллея», и «Водный конкурс» - мероприятия успешные, но их инициаторы — профессионалы. Взрослые. А какие форматы предлагает молодежь?

- В сессии, посвященной объединению молодежи вокруг устойчивого развития, выступал Дима Иоффе, который проводит «Чистые игры». Прекрасный формат: ребята собирают мусор за определенное время, побеждает тот, кто собрал больше. Также проводится множество квестов, предлагаются и совсем новые подходы… У молодежи никогда не было проблем с идеями. Главное, чтобы, став профессионалами, они столь же активно продвигали свои инновации — тогда они точно смогут изменить мир. К примеру, инициатива по переводу речного транспорта на электротягу уже реализуется. Вот оно, будущее! Теперь я уверен в том, что не за горами день, когда мы действительно покончим с мазутом на судах. Вот почему так важно внимательно отнестись к предложениям молодых ученых: рассмотреть, и, если идея действительно стоящая, — государство должно помочь с реализацией. Далее можно собрать все проекты в каталог, аналогичный перечню наилучших доступных технологий, и показывать предприятиям: смотрите, есть российское инновационное решение! В общем, большой прогресс складывается из множества малых дел.

- Как оцениваете межведомственное взаимодействие в решении вопросов экологического воспитания.

- Межведомственное сотрудничество очень развито. Но лично я, как родитель, хочу, чтобы государство здесь не перестаралось: наши несчастные дети в школе действительно очень загружены, поток информации значительно расширился. Именно поэтому я бы не распылялся, а сосредоточился на самых эффективных инструментах.

Зачастую воспитывает сама жизнь. К примеру, ребенок, который живет в вододефицитном регионе в доме, где нет централизованной подачи воды, очень хорошо понимает ее ценность. Мегаполисы в этом смысле несколько «подкачали» - вода в кранах есть всегда. С другой стороны, мы все платим за этот ресурс. И это тоже своего рода барьер, который не позволяет просто открыть кран на час, потому что ребенок засыпает только под шум падающей струи. Ленивый оставит открытым кран, ответственный — найдет в интернете шум моря и включит его. Роль семьи, повторюсь, остается определяющей.

- Сколько участников выйдет на акцию «Вода России» в этом году?

- Заявочная кампания у нас завершилась на отметке в 13 тысяч мероприятий. Как правило, по факту каждый год их проходит примерно в полтора раза больше. С начала года в уборке берегов уже поучаствовали 280 тысяч человек. Акция подкупает своей простотой, понятностью и честностью. Всегда видно, кто поработал лучше, кто — не очень. Хочу отдельно поблагодарить ребят, которые, убрав территорию, берут ее под общественный контроль. Это прекрасная идея. В этом году подорожал инвентарь, мы рассчитываем на то, что бизнес пойдет нам навстречу, а все мы вместе — пойдем вперед к нашим экологическим целям.

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