«Чернухи не надо, но и уходить от реальности жизни нельзя»: - развитие какого контента в интернете стимулирует государство?

Гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как государство поддерживает развитие социально значимого контента в интернете? В России ключевой игрок в этой отрасли – Институт развития интернета. Что нужно создать, чтобы гарантированно получить поддержку государства? В открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

«ОТКУДА ВЗЯЛИ ЭТИХ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ?»

- Алексей Сергеевич, в прошлом году на финансирование социально значимого контента было выделено 3 млрд. рублей. Как Вы оцениваете результаты такой поддержки?

- Я Вас поправлю. В прошлом году на создание социально значимого контента в интернете было выделено 10 млрд. рублей. В некоторых случаях происходит путаница: 3 млрд. выделяет государство с 2019 года ежегодно на создание контента для молодежи. У нас законодательно определение молодежи до 35 лет. Пользоваться этим контентом могут все, посмотреть его может любой желающий. Это бесплатный и общедоступный контент. Но приоритет в отборе и в создании такого контента был отдан продукции, которая потребляется реально молодежью. Это подростки, целевая аудитория 16-24 года.

Этот подход дал нам возможность профинансировать несколько сезонов сериалов, которые впоследствии стали культовыми. Поначалу нам никто не верил, обсмеяли в некоторых важных государственных институциях: «Вы что, хотите снимать про реальную жизнь подростков? У вас в сценарии написано, что они курят, сквернословят, много чего еще вытворяют. Откуда вы взяли этих трудных подростков? Таких нет, есть нормальные, приличные дети».

Это столкновение двух ментальностей, двух культур. Потом мы сблизились. И вот уже прошло два года, мы проводили слушание в комитете по культуре Госдумы и сошлись на том, что и чернухи не надо, но и уходить от реальности жизни тоже нельзя. Сериалы, которые были за это время созданы, к примеру, «Трудные подростки», в прошлом году вошли в топ-3 YouTube по России и даже в Казахстане. Уже четвертый сезон заложен, герои стали популярными. Это сериал о том, как сложные ребята, вместе с непутевым футболистом, совместно «лечат» друг друга от разных нехорошестей.

Сериал «Новенький», тоже очень популярен. Ряд других продуктов, которые вы можете посмотреть на RuTube в разделе «Институт развития интернета», в ВК, в других соцсетях.

Что касается остальных 7 миллиардов…. Цифра выглядит огромной. Деньги выделены в прошлом году на создание национального контента, - он тоже в значительной степени ориентирован на молодую часть аудитории. Просто в силу того, что потребление интернета в молодежной среде сильно выше, чем в возрастной; хотя за пандемию эта доля медиа-потребления и смотрения фактически сравнялась.

За те деньги, которые мы получили в прошлом году, мы смогли только заложить основы большого контента, который выйдет в 2023-2024 году. Цикл производства сериала или крупного продукта, который необходимо продюсировать, готовить и делать, составляет от полугода до двух лет. Большие исторические сериалы, костюмные, в том числе, которые мы одобрили к созданию в декабре прошлого года по результатам большого отбора, будут делать два года. Выйдут в конце 2023 – в середине 2024 года: и «Петр I», и сериал «Смута», и компьютерная игра «Смута», по книге Загоскина. Там есть где развернуться.

ГАРАНТИЙ НЕТ

- Какие интернет-проекты сегодня востребованы со стороны государства? Что нужно создать, чтобы гарантированно получить господдержку?

- Гарантий нет никаких. За последний год мы испытывали самые разные ситуации, в которых и мейджоры, и опытные люди со стажем обижались и говорили: а почему я вам принес свой проект, а вы его не берете? Мы руководствуемся очень простым набором вещей: соответствие тематическим линиям, качество проработки проекта с точки зрения сценария, дримкаста, то есть тех людей, которых планируется привлечь, детальности проработки бюджета, его адекватность с учетом того, что происходит в данный момент. Подорожание отдельных категорий, пропажа некоторых локаций, где можно было бы что-то снимать. С учетом этого, мы довольно подробно и внимательно проверяем все, что нам приносят.

Может создаться впечатление, что мы излишне придирчиво работаем и убираем ценные проекты, которые не увидели свет. Но, с другой стороны, мы гарантируем качество того, что заказано и будет сделано. За исключением одной важной составляющей – это художественный вкус. Тут мы не вправе творцу навязывать тот результат, к которому он стремится. Это на его совести.

- Как Вы оцениваете процесс импортозамещения зарубежных платформ на нашей земле?

- Российские потребители и производители столкнулись с большими проблемами в тот момент, когда с рынка практически ушел рекламный инвентарь TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Потому, что эти методы были довольно привычные. Посредством этих методов продвигаться было просто, легко и удобно: плати деньги – продвигайся. Мы в феврале, марте, апреле этого года провели значительный пересмотр документов, заключили доп.соглашения. У многих наших проектов в продвижении был записан YouTube, TikTok, Instagram и другие среды.

Но, мы с самого начала отдавали приоритет отечественным платформам. И все крупные проекты у нас в обязательном порядке проходят через эти платформы: «Море-ТВ», IVI, «Кинопоиск», «Премьер» и остальные. В плане крупного контента мы практически ничего не потеряли. Netflix только приезжал в январе обсуждать совместные проекты, но сделать вместе мы ничего не успели. Они уже с рынка ушли.

А что касается проектов с блогерами в соцсетях, то резкая переориентация на VK, ОК, RuTube и Telegram дала о себе знать. Многим пришлось буквально на ходу перескакивать, теряя многочисленную аудиторию, накопленную за годы работы в Instagram или YouTube.

ИГРЫ – НОВЫЙ ВИД ИСКУССТВА

- Как государство будет поддерживать создание отечественных компьютерных игр? Можно ли назвать это новым видом искусства?

- Да, это новый вид искусства. Номинация и категория «компьютерные игры» присутствовала в документации ИРИ с самого начала. Но мы сталкивались с определенного рода проблемой. Коммерчески успешным игровикам, которые легко и просто работали на российский и международный рынок, было неинтересно связываться с государственным финансированием. Терпеть бухгалтерскую отчетность, заводить определенные форматы документации, открывать счета в казначействе и совершать прочие вещи, которые не свойственны компании, которая в основном ориентирована на продажи игр через социальные сети за рубеж.

Поэтому крупные игровики к нам не приходили. Приходили либо те, у кого что-то заряжалось, либо малые производители, в которых мы не были до конца уверены, что они выполнят наш заказ. Поэтому первые два года толком никаких игр практически не было сделано. Профинансировали лишь несколько историй просветительско-образовательного характера.

В этом году еще до начала событий февраля-марта и отъезда части производителей игр за рубеж, к нам уже потихонечку стали приходить крупные студии, которые выразили желание двигаться в этом направлении. Мы подписали договор и сделали предварительный платеж компании Cyberia, которая делает игру «Смута», которая будет готова к концу 2023 года. Это полноценная игра, где можно играть за разные команды, события начала XVII века.

- Вас цепляет такая вещь?

- Да, это достаточно интересно. Когда они достроят миры, в которых можно будет играть за разные команды, обороняться от поляков, шведов, биться с кем-то в разных местах, это должно быть интересно. По крайней мере, для нас, как для института, опыт софинансирования (а мы не единственные инвесторы в этом проекте) игры, имеющей замах на серьезный масштаб и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения потенциальных доходов, - это интересный опыт.

Разрабатывая документацию под эту игру, мы написали заново весь кодекс поведения игроделов в современных изменившихся условиях. Это результат работы за последние три месяца. Отталкиваясь от него, нам будет намного легче заказывать игры другим производителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы — сильные люди и справимся с любой задачей": Главное из выступления Владимира Путина на "ПМЭФ-2022"

Президент выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он говорил о спецоперации, отношениях с западом и глобальном мироустройстве. Мы максимально сократили для вас речь главы государства (подробнее)

На ПМЭФ-2022 подписаны соглашения на 5,6 трлн рублей

В мероприятиях форума приняли участие представители 130 стран мира (подробнее)