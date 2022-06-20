Виктор Алкснис: Бурбулис был скользкий человек, нынешние козни Литвы — это результат его вредительской деятельности

Госсекретарь Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще один из подписантов Беловежских соглашений ушел из жизни. Геннадий Бурбулис был единомышленником Бориса Ельцина и первым зам. председателя Правительства России. Одно время значился вторым человеком в стране. Его подпись красовалась рядом с ельцинской в документе о прекращении существования Советского Союза. Именно ему граждане России могли сказать за это спасибо, другие, наоборот, отпустить пару крепких слов в его адрес. Теперь его нет.

Алкснис

- На мой взгляд он был неприятный человек, его внешность не внушала доверия

Панкин

- О покойниках, как известно, либо хорошо, либо…

Алкснис

- Либо ничего, кроме правды! А как еще сказать о человеке, который воспользовался ситуацией, связанной с распадом нашего государства, чтобы пробиться в высшие эшелоны власти?!

Панкин

- Вы были знакомы?

Алкснис

- Мы с ним были народные депутаты СССР и присутствовали на разных заседаниях, в том числе Верховного совета. Мы были политическими оппонентами, откровенными противниками. Он выступал за развал страны, а я против.

Панкин

- Есть даже выражение, что «Бурбулис нажал на спусковой крючок развала СССР».

Алкснис

- Бурбулис с самого начала имел очень тесные отношения с Ельциным. Он тоже был из Свердловска. В Верховном Совете СССР у них были очень теплые, даже дружеские отношения. И постепенно Бурбулис сумел, как мне кажется, стать приближенным Бориса Николаевича. Геннадий Эдуардович, в том числе мне, говорил, что нужно сбросить с себя все эти союзные республики и это будет благо для РСФСР. Они никуда не денутся. Поскольку экономика у нас общая, там наступит голод и нищета, они скоро приползут обратно на коленях и превратятся в наши колонии. Россия, внушал нам и Ельцину госсекретарь Бурбулис, будет диктовать им свои условия. А ведь в какой-то момент он был вторым человеком в стране, даже Руцкого подвинул. Президент к его советам прислушивался.

Панкин

- Слышал, отсоединению Прибалтики он радовался особенно сильно.

Алкснис

- Лоббирование интересов Прибалтики ощущалось. Наверное, это связано с тем, что у него есть прибалтийские корни. Неспроста его фамилия, как и моя, кончается на «ис». Его дед был родом из Литвы. И перебрался в Россию в 1915 году. Кто-то у него в Литве остался, друзья или родня - не помню. Может кто-то оказывал на него влияние. Кстати, последние недружественные действия Литвы (Страна признала РФ террористическим государством и перекрыла транзит в Калининградскую область) это, как раз, следствие вредительской деятельности Бурбулиса на посту госсекретаря РСФСР.

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