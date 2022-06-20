Военная спецоперация на Украине 20 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года.

Два уголовных дела по фактам жестокого обращения с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов войны возбудил российский Следственный комитет в отношении военнослужащих ВСУ.

Украинские СМИ замалчивают успехи российских военных в ходе спецоперации, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что такой тактики Киев придерживается, чтобы создавать выгодную картину для Запада.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ракетами «Калибр» уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ в Днепропетровской области. Помимо этого, ракетами «Калибр» армия РФ нанесла удар по заводу в Николаеве, уничтожив поставленные Западом гаубицы и боевые машины.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

19 июня:

23:06 Представитель МИД КНР Хэцин обвинил США в разжигании конфликта на пороге России

22:22 Кадыров сообщил о группе сдавшихся украинских военных в освобождённой Врубовке в ЛНР

21:34 В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными