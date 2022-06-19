Закрытая тусовка звезд у «похоронного короля»: худой Малахов много шутил, а Варнава и Королева похвастались дорогой одеждой

Наташа Королева во время путешествия очаровала сразу двух светских мужчин: историка Сандро Радаева (справа) и экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского. Фото: СОЦСЕТИ

В эти выходные двое суток самые светские люди столицы провели в путешествии по Волге на теплоходе. Помимо светских персон закрытый речной круиз на теплоходе Volga Dream посетила большая звезда Андрей Малахов. Также на борту плясали звезды: Елена Летучая, Наташа Королева, Екатерина Варнава, Ида Галич и другие артисты. Организовала путешествие Виктория Шелягова – главная модница светской Москвы и жена предпринимателя Олега Шелягова, который заработал большие деньги, благодаря бизнесу в сфере ритуальных услуг. Компания Олега Шелягова — один из лидеров рынка ритуальных услуг, в СМИ бизнесмена часто называют «похоронным королем». Виктория Шелягова отправилась с друзьями в круиз по Волге с Северного речного вокзала Москвы уже не в первый раз – это ежегодная акция. Супруг Виктории также принял участие в ее светском мероприятии. На борту звездные друзья развлекались по заранее заданной программе и много сплетничали, обсуждая последние новости.

Первый день пели, плясали, ужинали на теплоходе, во второй день – была экскурсия по Твери, аукцион и много других развлечений. В этот раз для гостей был задан дресс-код на первый вечер – бурлеск, вечеринка проходила по мотивам фильма «Китайский сервиз». Дамы подготовились: хорошо вышло у Иды Достман, Наташи Королевой и Екатерины Варнавы. Наташа Королева и пела; и плясала; и успела познакомить подругу известного адвоката Иду Достман с ее тезкой – блогером Идой Галич; и польстила мужчинам – мол, в следующий раз поеду без Тарзана. Все гости были с мужьями, женами.

Звезды на теплоходе соблюдали дресс-код — бурлеск: блогер Ида Галич, певица Наташа Королева, актриса Екатерина Варнава и адвокат Ида Достман. Фото: СОЦСЕТИ

У Шеляговой всегда насыщенная программа мероприятия, также гостей в каютах ждали подарки – косметика и прочие сувениры. На теплоходе Галич и Варнава провели аукцион, было казино, мини-концерты, высадились в Твери – там был пикник, посещение императорского дворца. Гость вечеринки экс-главред глянца Ариан Романовский в своем telegram-канале провел краткий модный обзор: «Дресс-код первого вечера значился, как бурлеск. Не все восприняли его буквально, поэтому приглашения на танец от дамского угодника Сандро Радаева в тотал-луке Gucci удостоились не все, а лишь самые нарядные женщины на теплоходе Volga Dream. А именно: Наташа Королева в колготках Chanel. Екатерина Варнава в кандибобере Gucci. Ольга Карпуть в винтажных бриллиантах Tiffany. Ирина Оганова в смокинге. Елена Летучая с идеально упругой задней поверхностью бедра. Ида Галич с вуалью. Этери Михайловна Левиева в золотых черевичках». Летучая как обычно нарядилась так, что можно было разглядеть ее идеальную фигуру. Блогер Ида Галич – новичок в подобном обществе, она долго добивалась признания светской Москвы и наконец-то ее тоже позвали в «высший свет». Екатерина Варнава давно своя на подобных мероприятиях: Катя плясала в кружевном топе и юбке, а на голове у нее находился целый кандибобер из страз. Королева, Варнава и другие гости плясали в дорогом люксе — звезды выгуливали именитые бренды одежды.

Андрей Малахов тоже был «как денди лондонский одет», много танцевал и участвовал во всех светских беседах. Самый известный телеведущий страны за последние месяцы заметно похудел и может себе позволить приталенные светлые пиджаки и узкие брюки. Веселье продолжалось два дня и звезды остались под впечатлением от отличной организации и возможности наговориться от души.